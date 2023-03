STRAVA U SAD-u! Kod New Yorka pao avion, jedna osoba poginula, poslali su poziv upomoć putem radija

U blizini zračne luke Republic u Farmingdaleu, kod New Yorka, srušio se Piper PA 28 zrakoplov, pri čemu je jedna osoba poginula, a dvije su teško ozlijeđene.

Federalna uprava za zrakoplovstvo je izvijestila o ovom događaju. Snimka s mjesta nesreće je također objavljena.

One person died and two were seriously injured in a small plane crash on Long Island on Sunday afternoon, according to the National Transportation Safety Board.





A single-engine Piper PA 28 crashed around 3 p.m. while approaching Republic Airport in Farmingdale, New York, pic.twitter.com/4LiixHZhnh

