Strava u Južnoj Koreji: Lider oporbe uboden u vrat za vrijeme presice

Južnokorejski šef oporbe, Lee Jae-myung, postao je žrtva napada u utorak tijekom posjete južnom lučkom gradu Busan, priopćila je agencija Yonhap.

Incident se dogodio dok je Lee obilazio mjesto budućeg aerodroma, kada ga je napao nepoznati muškarac koji mu je zabio objekt u lijevu stranu vrata, prema izvješću agencije.

South Korea’s opposition leader Lee Jae-myung stabbed in the neck while speaking to the press in Busan. When populist rules in a democracy, opposition is never fear free. Today is only 2nd day of 2024! https://t.co/zDbiVbVPpw

— Ashok Swain (@ashoswai) January 2, 2024