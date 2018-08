STRAVA NA JADRANU: Prijavljena dva slučaja silovanja, u Zadru osumnjičen sin poznatog liječnika

U noći nedjelje na ponedjeljak oko dva ujutro 23-godišnja Australka prijavila je Hitnoj pomoći silovanje na plaži u Makarskoj. Zatražila je liječnčku pomoć, a policijskim je djelatnicima ispričala kako ju je na plažio silovao nepoznati muškarac. Djevojci nisu utvrđene ozljede pa je upućena na daljnje pretrage.

Prije oko tjedan dana, stravično silovanje dogodilo se 21-godišnjoj Zadranki nakon što su joj vršnjaci u jednom kafiću u piće ubacili neidentificirano opojno sredstvo. Zadranku je prvo silovao jedan mladić, navodno sin poznatog zadarskog liječnika, a potom u automobilu i njegov prijatelj.

Nesretna djevojka iz Zadra svoje mučno iskustvo priču ispripovijedala je Slobodnoj Dalmaciji. Njenu priču prenosimo u cijelosti:

“Želim jednog dana imati dijete. Želim imati normalan život. Želim vjerovati nekoj osobi. Sada, nemam potrebe ni za čim. Ne sviđam se sama sebi. Na svoje tijelo gledam kao na alat.

Znam da mi je izraz lica od te večeri drukčiji. Ne prepoznajem se. U meni je druga energija. Nisam više ista osoba.

Jeste li se ikad napili? Meni je to bila prva večer da sam se napila, ali ni sama ne znam kako. Osjećala sam se više drogirana nego pijana. Sutradan sam se osjećala kao u nekoj heroinskoj krizi. Ja inače ne pijem i imam nisku toleranciju na alkohol. Kada pijem, kao te večeri, obično popijem jednu-dvije whisky cole, i to je sve. Nikada mi sutradan od toga nije bilo loše. Tu večer sve je od početka krenulo naopako…

Nakon što sam završila cjelodnevnu radnu smjenu u jednom ugostiteljskom objektu na Poluotoku, odlučila sam malo odmoriti misli i opustiti se pa sam otišla u Varoš na piće. Sjedila sam sama za šankom i pila whisky colu.

‘Činio se kao drag momak’

Prvo piće sam sama platila, drugim me počastio konobar. Nakon tog drugog pića osjetila sam neku mučninu, nije mi bilo dobro, bila sam kao zamantana. Kasnije sam shvatila da je taj konobar dobro znao društvo mladića za susjednim stolom. Bilo ih je pet, a među njima i jedan od mojih silovatelja, nazovimo ga Marino.

Prije te večeri njega i njegova prijatelja nikad nisam upoznala. Među tim mladićima za stolom bio je i jedan kojeg sam znala iz viđenja. Svi su bili moji vršnjaci, nešto smo se međusobno šalili i oni su me pozvali za svoj stol. Došla sam i sjela na prazno mjesto, pored Marina. Činio se kao drag momak.

Častili su me još jednim pićem, popila sam ga, misleći da će mi umanjiti muku, ali bilo mi je samo gore. Nakon pola sata predložili su da idemo na rivu, gdje ćemo nastaviti druženje. Otišli smo zajedno. Ja sam jedva stajala na nogama.

Cijeli mi se svijet vrtio, nisam mogla vjerovati da mi je to od tri pića. Počelo mi se povraćati, svi su se razbježali, a ja sam na rivi ostala sama u društvu s Marinom. Sjeli smo na klupu kod OŠ Petra Preradovića i razgovarali o horoskopu i nekim drugim sitnicama. Bio je prema meni O.K., čak smo se u jednom trenu poljubili.

Djelovao je kao druga osoba. Htjela sam ustati jer mi je bilo loše, ali na nogama mi se još više pogoršalo. U rasponu od 1 do 100, meni je bilo loše 101. Počela sam povraćati, nisam mogla stati. Marino je bio uz mene i pomagao mi, držao me za glavu.

Kad sam se malo umirila, rekla sam mu da želim ići kući, a on je predložio da nas odveze njegov prijatelj koji je s crnim Subaruom čakao u Foši. Pristala sam, no on je rekao da prije toga mora nešto napraviti. Uzeo me za ruku i nije me više puštao. Jedva sam stajala na nogama.

Odvukao me u Kapetanski park i prislonio uz prvo stablo. Htjela sam se maknuti, no on me opet povukao na stablo. Bila sam izvan sebe. Čula sam kako otvara zatvarač na hlačama, htjela sam se okrenuti i otići, ali on me uzeo za bokove i privukao sebi…

Trajalo je kratko, nisam bila svjesna sebe. Bila sam u šoku, paralizirana. Možda sam trebala vikati, udariti ga, ali nisam imala snage za ništa, a on je to iskoristio. Ne znam još, ali možda ću biti trudna…

Nakon toga htjela sam ići kući. Počela sam vikati da idemo kući i da me pusti na miru. Opet sam počela povraćati. Otišli smo u Fošu i ušli u auto njegova prijatelja, neka se zove Damir. On je bio za volanom, a Marino je sjeo pored mene. Spustila sam glavu na naslonjač i kao da sam se ugasila.

Kad sam otvorila oči shvatila sam da nismo otišli daleko, da smo u Arbanasima, a pored mene je sjedio Damir. Rekla sam mu: “Što vi to radite od mene? Odvedite me doma!”. Marino mi je na to rekao, dobro se sjećam: “Zašto ne bi htjela s nama utroje? To bi ti bila avantura života”.

Rekla sam mu da to ne želim, da nema šanse, da mi se povraća. Marino je izišao iz auta, a ja sam ostala sama s Damirom, puno većim i krupnijim od mene. Uhvatio me strah. On je otvorio šlic i tražio da ga oralno zadovoljim. Pritisnuo mi je glavu gurajući je prema svojim preponama. Rekla sam mu petsto puta – ne! Da ovo ne vodi ničemu, da je pijan, ponavlja sam: “Ne! Ne! Ne!”.

Nije me puštao sve dok opet nisam počela povraćati. To je trajalo skoro pola sata. Marino je, kao, otišao zapaliti cigaretu, ali nije imao cigarete te večeri. Sjećam se da je, dok me Damir prisiljavao, on ulazio na mjesto suvozača i iz moje torbe nešto vadio.

‘Pustit ćemo te kad daš sve od sebe’

Moguće cigarete, a moguće i mobitel, koji sam tu večer izgubila. Damir, uglavnom, nije htio odustati. U jednom trenu mi je podignuo glavu i lagano me udario u lice otvorenim dlanom. Rekao mi je: “Ti voliš da se prema tebi odnose kao prema maloj droljici”. Unijela sam mu se u lice i rekla: “Ne! Prestani!”.

Nastavio me prisiljavati još snažnije. Pitala sam ga kad ću ja ići doma, a on je odgovorio: “Kad daš sve od sebe”

Prisiljavao me još neko vrijeme, a onda sam opet počela povraćati. Tada je u auto ponovno ušao Marino i sjeo do mene, a Damir je otišao na mjesto vozača.

Marino me zgrabio za kosu i otkopčao hlače. Praktički je sam sebe oralno zadovoljio mojom glavom… Zacrnilo mi se pred očima. Od tada se više ničega ne sjećam.

Opet sam došla sebi kad se auto zaustavio u blizini Maraska parka. Uspravila sam se i ispovraćala, po sebi i automobilu. Damir je pobjesnio na mene i istjerao me iz auta. Izišla sam, a Marino je krenuo za mnom. Pitala sam ga, zašto mi je sve ovo napravio, a on mi je rekao: “Ti si prelijepa, ti si uska i mi moramo ostati u kontaktu”.

Skinuo je svoju majicu i obukao me u nju. Nisam ništa rekla, okrenula sam se i otišla. Jedva sam došla doma, kod dečka s kojim sam do jučer živjela i bila u vezi. Pred kućom sam sjela i u ruksaku potražila mobitel. Kad sam shvatila da ga nema, počela sam plakati i povraćati. Bio je to okidač da shvatim što mi se zapravo dogodilo. Bila sam toliko slaba i iscrpljena da sam se skoro ugušila u povraćanju.

Probudila sam se u krevetu nakon tri sata. Imala sam užasnu glavobolju, ali nisam mogla ustati, sve do 17 sati. Zakasnila sam dva sata na posao i ispričala kolegicama što mi se dogodilo. Odmah su me pitali jesam li ih prijavila. Rekla sam da nisam, bilo me je sram. Tu smo se posvađale. Rekla sam i da ne želim sebi uništiti život, iako mi je već uništen…

Oko 19.30 sati na posao su mi došli mama i brat. Došli su po mene jer ih je nazvala jedna od mojih kolegica i ispričala što se dogodilo. Rekla sam bratu da su to bili Marino i Damir. On ih je znao, poludio je, rekao je da će ih ubiti. Odveo je mene i mamu do tate, a on ih je krenuo tražiti. Vikao je da će on to riješiti. Ubrzo ih je pronašao i pozvao policiju koja je došla i privela ih, a mi smo otišli u prvu policijsku postaju gdje sam ih prijavila…

Na prepoznavanju u policiji Damira nisam mogla odmah prepoznati zato što je jako sličan svom bratu. Izveli su ga ispred mene zajedno s još četvoricom drugih. Svi oni imali su spušten pogled, samo je Damir stajao uspravno, ponosno, s brojem dva u rukama, kao da je igrao za Hrvatsku u Rusiji. Žao mi je Marinova tate jer je odličan doktor. Meni nije trebao, ali od drugih ljudi čula sam o njemu sve najbolje. Ne bih htjela da on bude na lošem glasu jer ga sin nije slušao u životu. Da ga je slušao, bio bi pametniji.

Osjećam se izvan sebe. Da ispred mene sad padne bomba, ne bih mogla reagirati. Ne da mi se družiti s ljudima, strašno me živciraju. Jako me strah. Želim plakati, ali ne mogu. Iz mene su iščupali svaku moguću emociju, a ostavili jad i mržnju. Ništa drugo…

U tim se krugovim često koriste s G-jem, drogom za silovanje, ubacuju je jedni drugima u piće. Neki su mojih godina ili mlađi, ali međusobno dobro surađuju. Štite jedan drugoga.

Nakon iskaza odvedena je u zadarsku bolnicu na ginekološki pregled, a policija je dvojicu osumnjičenika sprovela sucu istrage Županijskog suda u Zadru koji im je odredio zadržavanje u istražnom zatvoru.

Iz zadarske policije javljaju da je 21-godišnjak osumnjičen za dva kaznena djela, spolni snošaj bez pristanka i teško kazneno djelo protiv spolne slobode ‘počinjeno s jednim ili više počinitelja, pri čemu je prema istoj osobi izvršeno više spolnih odnošaja ili s njim izjednačenih spolnih radnji. Za potonje je optužen i 22-godišnjak. Jedan od osumnjičenih sin je poznatog zadarskog liječnika.