Strava na Filipinima, glavni otok pogodio potres magnitude 6,3: ‘Željeznice i zračne luke obustavile su rad’

U četvrtak je potres magnitude 6,3 pogodio glavni filipinski otok, izvijestile su vlasti, uzrokujući zaustavljanje željezničkog prometa u glavnom gradu.

Filipinska seizmološka agencija objavila je da nema izvještaja o žrtvama ili većoj šteti nakon potresa koji se dogodio u moru na dubini od 10 kilometara te se osjetio u obližnjim provincijama.

Ministarstvo prometa priopćilo je da je rad triju nadzemnih željezničkih linija u Manili zaustavljen zbog potresa.

Glasnogovornik civilne obrane i pomoćnik državnog tajnika Bernardo Rafaelito Alejandro izjavio je za GMA televiziju: “Željeznice i zračne luke obustavile su rad. Za sada nema izvješća o većim posljedicama potresa i nadamo se da će tako i ostati.”

Svjedok Reutersa izvijestio je da su se stropna svjetla u hotelu u jednoj od poslovnih četvrti Manile tresla dok je predsjednik Ferdinand Marcos Jr. razgovarao s novinarima nakon sudjelovanja na međunarodnom trgovinskom forumu.

🔎 Regional instrumental seismicity in Mindoro, Philippines. The colored dots represent the #earthquakes that have struck the region [using @ISCseism catalog -1960 to 2020- and @EMSC data -from 2021 onwards]: pic.twitter.com/FnS4Dgl7l4









— EMSC (@LastQuake) June 15, 2023