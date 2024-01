Ne smiruju se strasti oko sporne knjige: ‘Velikosrpska propaganda financirana hrvatskim novcem’

Autor: Lucija Brailo

Nakon nedavnog sukoba premijera Andreja Plenkovića i saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Stipe Mlinarića Ćipe na saborskom aktualcu, baš na dan međunarodnog priznanja Hrvatske, oko knjige ‘Krajina 1991. – 1995.’, autora Koste Nikolića sufinancirane od strane Srpskog narodnog vijeća (SNV), a time i iz državnog proračuna, prašina se još nije slegla. Tom je prilikom Ćipe i poklonio spomenutu knjigu premijeru, koji je kazao da nikad nije ni čuo za sporno djelo, napisano na srpskom jeziku.

U svojem se odgovoru Plenković branio da njegova Vlada nije cenzorska i da ne zna tko i što od manjinskih organizacija financira te da nisu big brother koji prati svaku kunu i cent njihove potrošnje. On se pouzdaje u načelno povjerenje koalicijskih partnera te je naglasio da za spornu knjigu nikad nije čuo.

Mlinarić nam je kazao kako je sporna knjiga ništa drugo doli “velikosrpska propaganda”, a što misli o prašini koju je podigla pitali smo i Draganu Jeckov koja zajedno s Miloradom Pupovcem i Borisom Miloševićem u Hrvatskome saboru zastupa interese srpske nacionalne manjine. Ujedno je i članica Savjeta za nacionalne manjine te sudjeluje u donošenju odluke o rasporedu sredstava za programe udruga i ustanova nacionalnih manjina. Jeckov nam je kazala kako knjigu nije pročitala te kako ne bi komentirala prašinu koja se podigla oko djela.

‘To je velikosrpski pamflet’

Međutim, iako premijer ne može znati na što se sve troše sredstva SNV-a dobivena iz državnog proračuna, sporna knjiga je navodno financirana i od strane Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

“Pokušao sam pronaći koliko je Ured za nacionalne manjine izdvojio za ovaj velikosrpski pamflet. Naravno da nisam mogao pronaći”, rekao je Mlinarić i potom se ogradio da nema problem s Uredom za nacionalne manjine i da se iz njega financiraju manjinski sadržaji, ali da “na ovo netko mora ukazati”.

“Novcem iz hrvatskog državnog proračuna financira se ‘srpski svet’ i velikosrpska propaganda. Ja sam knjigu pročitao i to je jedan velikosrpski pamflet koji završava s izdvojenim mišljenjem suca koji je bio za osudu generala Gotovine i Markača. Znači, totalno negiranje prava na obranu, totalno veličanje Republike Srpske Krajine. Znači, apsolutno velikosrpska propaganda financirana hrvatskim novcem. To je nedopustivo”, rekao nam je Mlinarić Ćipe.

Hasanbegović: ‘Zašto ja nemam isti tretman kao Kosta?’

Prokomentirao je i izjavu Zlatka Hasanbegovića koji je kazao kako nije za nikakve zabrane: “Vidio sam Hasanbegovićevu izjavu, on je to kao znanstvenik objasnio da je protiv svih zabrana. Ja znam koje je njegovo mišljenje. On, primjerice, nije htio niti zabranu petokrake koju on osobno ne podnosi, ali je protiv svih nametanja zabrana zakonom.”









Podsjetimo, Hasanbegović je za Novi list kazao kako nije pročitao knjigu, ali jest autorov članak ‘Od ‘Ljeta’ do ‘Oluje’ – uvod u pad Republike Srpske Krajine 1995’, koji je, kako kaže, uravnotežen, na osnovi sada dostupnih izvora iz Haškog suda.

“Volim knjige, neka se samo pišu i izdaju. Nikad neću biti protiv knjiga”, naglasio je Hasanbegović, no za njega je problem nešto drugo – dvostruki kriteriji SNV-a i Frakture u odnosu na povijesni revizionizam u Srbiji i u Hrvatskoj.

“Jako dobro poznajem Kostu Nikolića i to iz njegove revizionističke faze, prije nego što se povezao s dijelom nevladine scene u Srbiji, čega je rezultat i ova knjiga. Prije više od 20 godina sam i recenzirao njegovu biografiju o Draži Mihailoviću, koju je napisao zajedno s Bojanom Dimitrijevićem. Kosta se afirmirao na demontaži jugokomunističkih mitova o Mihailoviću i u srpskoj historiografiji figurira kao revizionist”, naveo je Hasanbegović.









Dodaje kako ga zanima kako je to Kosta sada prihvatljiv Miloradu Pupovcu i Dejanu Joviću iz SNV-a i ultralijevom izdavaču Frakturi.

“Zašto im je on odjednom u redu i mogu s njim, zašto za mene vrijede neki drukčiji kriteriji? Zašto ja nemam isti tretman kao Kosta”, pita se Hasanbegović koji je upozorio i na protokol o suradnji između SNV-a i beogradskog Instituta za savremenu istoriju iz 2019., ‘koji je desni, revizionistički'”, naveo je Hasanbegović.

Sredstva iz državnog proračuna nemjerljivo porasla

No, nije ni čudo što SNV ulaže u propagandu, budući da su im tijekom posljednjih godina sredstva iz državnog proračuna višestruko narasla. U usporedbi s prijašnjim godinama, 2022. je krenuo pravi rast u prihodima pa su te godine uprihodili vrtoglavih 80 milijuna kuna.

Za usporedbu, iz proračuna su 2015. godine dobili nešto manje od 12 milijuna kuna, a u 2016. godini taj iznos bio je nešto manji od 10 milijuna kuna. Od tada prihodi SNV-a iz proračuna značajno rastu pa su tako u 2017. godini donacije iz proračuna iznosile više od 12 milijuna kuna kn, u 2018. godini više od 14 milijuna kuna, dok je u 2019. ta brojka još narasla pa je iznosila više od 22 milijuna kuna.

No, pravi rast i astronomske cifre kreću od 2020., kada je SNV iz državnog proračuna uprihodio više od 28 milijuna kuna, a 2021. godine više od 37 milijuna kuna. No, najveći rast dogodio se 2022. kada je iz proračuna Srpsko narodno vijeće dobilo preko 80 milijuna kuna.

Sporni projekti

Iako u ovom velikom porastu prihoda SNV-a mnogi vide neosnovanu podršku HDZ-a prema koalicijskom partneru, činjenica je da SNV može trošiti dodijeljeni novac prema vlastitom nahođenju. Srpskom narodnom vijeću poslali smo upit o cijeloj situaciji sa spornom knjigom, a njihov odgovor objavit ćemo čim ga dobijemo.