Strašno upozorenje predsjednika SAD-a: ‘Što mislite da će se dogoditi s balkanskim zemljama?’

Američki predsjednik Joe Biden je u petak tijekom obraćanja u Bijeloj kući upozorio na to da bi ukidanje financijske pomoći Ukrajini moglo dovesti do krize u zemljama Balkana. “Ako odemo, a Rusija izdržati njihov napad i pobijedi Ukrajinu, što mislite da će se dogoditi u balkanskim zemljama? Što mislite da će se dogoditi od Poljske do Mađarske?” upitao je.

Glavni Bidenovi suradnici otvoreno su rekli zastupnicima na privatnom sastanku u srijedu da bi, ako Kongres uskoro ne odobri dodatnu vojnu pomoć Ukrajini, Rusija mogla dobiti rat za nekoliko tjedana – u najboljem slučaju za nekoliko mjeseci, piše NBC News. Savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan i direktorica Nacionalne obavještajne službe Avril Haines su tada naveli kako nije slučajno da je Putin pokrenuo svoj najveći zračni napad od početka invazije na Ukrajinu nakon što Kongres prošlog mjeseca nije odobrio dodatnu pomoć.

Biden: “If we walk away and Russia is able to sustain their onslaught and bring down Ukraine, what do you think is going to happen in the Balkan counties?

What do you think is going to happen from Poland to Hungary?”

#StandWithUkraine pic.twitter.com/IWSvW2y4ZZ

— Alex Raufoglu (@ralakbar) January 19, 2024