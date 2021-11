STRAŠNO JUTRO U LONDONSKOJ ŠKOLI! Urušio se strop učionice, dvanaestero djece odvezeno u bolnicu!

Dvanaestero djece i jedna odrasla osoba prebačeni su u bolnicu nakon što se u ponedjeljak ujutro srušio strop u osnovnoj školi Rosemead u londonskom Dulwichu.

Londonska služba hitne pomoći priopćila je da je zbrinula još 16 osoba nakon što je oko 9.24 ujutro obaviještena o incidentu.

Children in hospital after part of ceiling collapsed at primary school in south-east London https://t.co/BNQ7PcnpWk

Iz škole također kažu da “usko surađuju s vlastima” kako bi shvatili što je uzrokovalo urušavanje stropa u jednoj od učionica.

U priopćenju iz škole stoji: “Jutros se u jednoj od naših učionica 3. razreda srušio strop što je rezultiralo dolaskom hitne službe. Neki su učenici prevezeni u bolnicu, a radimo na tome da svim učenicima i njihovim obiteljima pružimo potrebnu podršku. Blisko surađujemo s vlastima kako bismo razumjeli uzrok incidenta i pružit ćemo više informacija što je prije moguće”.

Roditelji i obitelji mogu biti sigurni da se školski dan danas nastavlja kao i obično za ostatak škole, dodaju u priopćenju.

NEW: A group of London school pupils have been taken to hospital after the ceiling of a school in Dulwich in south-east London collapsed.

Around twenty firefighters were called to Thurlow Park Road and all other students and staff were brought to safety. https://t.co/uPJKqnmQfu

— Greatest Hits Radio London News (@GHRLondonNews) November 15, 2021