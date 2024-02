Strašne zvijeri rade teror u Lici: Vlasnik prelomio, više ne može izdržati

Autor: I.G.

Borba između čovjeka i vuka nije novost, ali za Jova Ugarkovića iz sela Komić, situacija se nije popravila godinama. Ugarković, 58-godišnji poljoprivrednik, suočava se s neprekidnim štetama od najezde čopora vukova u Lici. Prošle godine je izgubio oko 70 grla goveda, a ova godina nije počela bolje – samo nekoliko mjeseci unazad, vukovi su odnijeli jednu kravu i dva teleta.

Napadi su postali još smrtonosniji s obzirom da su se vukovi, prema posljednjem napadu početkom ovog tjedna, približili Ugarkovićevom domu i promijenili taktiku, napadajući stoku iza ponoći.

“Probudilo me zavijanje i dozivanje vučjeg čopora oko ponoći. Skoro pola sata su vijali i dozivali se. Nešto iza 2 sata nasrnuli su na stoku koju sam noć prije okupio u svojem voćnjaku blizu kuće. Kada sam upalio vanjsko svjetlo nabrojao sam od 10 do 12 vukova, kao nikada dotad. Obično nasrću u upola manjem čoporu od 5 do 6 zvijeri. Odmah su napali i ubrzo zaklali kravu i tele buše.

Moji pastirski psi su se ukočili od straha, bacio sam nekoliko petardi, bikovi su pokušali braniti stado… Uzalud. Mnoga grla stoke zaradila su vučje ugrize. Kada netko priča o zaštiti stada električnom pastiricom, to su kod napada vukova priče za malu djecu. Što je vuku preskočiti visinu od metar i pol?”, rekao je za Novi list.

Vratili su se pred zoru

Kad su okončali gozbu vukovi su se povukli, ali su se opet vratili pred zoru da u miru pojedu ostatke stoke. Ostalo nekoliko kostiju, glava i koža. Psi su lajali čitavu noć. Po tome znam da su vukovi blizu, ali se ovako goloruk ne usudim izaći van. Uzalud nam petarde, plinski topovi, električna pastirica… Čopor se od zadnjeg napada povećao i mi vlasnici stoke sada im ne možemo ništa. Nije ih bilo skoro mjesec dana pa su sada opet navalili. Na teren su odmah izašli vještaci da bi utvrdili štetu. Našli su samo nekoliko kostiju i lubanje stoke, ali i mnoštvo vučjih tragova.

Na ovom području oko sela Komić, Kurjak i Poljice stalno boravi jedan veći čopor vukova. To su strogo zaštićene zvijeri. K’o da su oni toga svjesni pa se ne boje nikoga i ničega već stalno napadaju, jada nam se poljoprivrednik koji je prošle godine izgubio gotovo 70 grla goveda pasmina buša, salers i simentalke.

Pita se do kada će ovakve vučje torture potrajati? Prema isplatama odšteta od strane resornog Ministarstva uzgajivači stoke na ime počinjene štete za ubijeno tele dobiju oko 120 eura, za junicu 400, odnosno u visini jedne trećine tržišne vrijednosti stoke ili kraće rečeno – premalo.