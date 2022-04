STRAŠNA I SKUPA GREŠKA MARIĆA, PODBACIO MILJENIK! Radić posve iskreno i o pomilovanjima: ‘Registar branitelja može, a doušnika KOS-a i UDBA-e ne može?’

Autor: N.K

“Ako je registar branitelja mogao biti javan, zašto to ne može biti i registar doušnika KOS-a i UDBA-e”, pitao je zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić u studiju N1 televizije gdje je govorio o rekonstrukciji Vlade, lustraciji te možebitnom pomilovanju Perkovića i Mustača.

Kada je riječ o pomilovanjima koje traži i nekoliko generala Domovinskog rata, Radić je jasno izrazio stav kako njih dvojicu ne treba pomilovati te da je ovo prilika predsjedniku Milanoviću da se dokaže, iako kako kaže, “od njega ne očekuje ništa”

”Vidjet ćemo što će gospodin Milanović, sjećam se kad je rekao da će tjerati King Kongove, pa evo ima priliku biti istjerivač King Kongova u ovoj situaciji. Naš stav je vrlo jasan, nitko nikada nije imao pravo na pomilovanje zbog sudjelovanja u ratu. Od Milanovića ništa ne očekujem. Kako se probudi, tako je taj dan”.

Lustracija

Dodaje kako u hrvatskom društvu treba provesti lustraciju.

”Sudstvo, državno odvjetništvo i dio policije koji se bavio progonom u bivšem sistemu, taj je dio minimum nekakvog rasvjetljavanja koje bi trebalo napraviti. Ako je mogao biti javan registar hrvatskih branitelja, zašto ne može biti registar doušnika KOS-a ili UDBA-e”, pitao je radić.

Dotaknuo se i rekonstrukcije Vlade, a pritom je otkrio kako ga je razočarala jedina svjetla točka u toj garnituri.

“Marić je zakasnio”

”Rekonstruirati znači ponovno sagraditi. Da bi nešto ponovno sagradili, znači da je nešto bilo dobro i funkcionalno. Ja nisam vidio niti u jednom trenutku da je išta bilo dobro i funkcionalno u toj vladi. Zdravko Marić mi je bio svijetla točka, a sad kad vidim koliko je zakasnio s otkupom 3 milijarde obveznica, platit ćemo 600 milijuna kuna kamata. A koliko je to vrtića, škola, koliko je to našim umirovljenicima? A Domovinski pokret mu je govorio da treba to što prije, jer vrijeme jeftinog novca je prošlo”.