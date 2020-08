STRAŠAN UDARAC HRVATSKOM TURIZMU: Velika Britanija i Slovenija stavili Hrvatsku na crvenu listu

Putnici koji dolaze iz Hrvatske i Austrije sada moraju dva tjedan u smoizolaciju, dok oni koji dolaze iz Portugala više – ne moraju.

Restrikcije na snagu stupaju u četiri sata popodne u subotu, piše News.sky.

Iz Ministarstva vanjskih poslova navode kako će na crvenu listu staviti svaku državu s više od 20 slučajeva na 100.000 stanovnika.

Ministar prometa Grant Shapps također je na Twitteru objavio navedenu informaciju, pa tako piše: “Podaci pokazuju kako moramo Hrvatsku, Austriju i Trinidad i Tobago maknuti s našeg popisa putnih koridora kako bismo broj zaraženih održali NISKIM. Ako nakon četiri sata popodne u subotu u UK dođete s navedenih destinacija, morat ćete u samoizolaciju na 14 dana.”

Sky.News piše kako je broj zaraženih u Hrvatskoj u proteklom tjednu narastao na 29,5 zaraženih na 100.000 stanovnika.

Data shows we need to remove Croatia, Austria and Trinidad & Tobago from our list of #coronavirus Travel Corridors to keep infection rates DOWN. If you arrive in the UK after 0400 Saturday from these destinations, you will need to self-isolate for 14 days.

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 20, 2020