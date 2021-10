STRAŠAN POTRES PRODRMAO MEDITERAN! STIGAO IZ DUBINA! Iz kreveta ekspresno izbačeni Grčka, Turska i Cipar

Snažan potres jačine 5.9 stupnjeva po Richteru dogodio se u utorak ujutro oko 8 sati na Mediteranu, javlja EMSC.

Osjetio se u Grčkoj, Turskoj, na Cipru…

Epicentar je bio u moru.

Na aplikaciji se u nekoliko minuta skupilo gotovo 400 svjedočanstava.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.9 in Eastern Mediterranean Sea 40 min ago pic.twitter.com/NSCvaUPvFf

— EMSC (@LastQuake) October 19, 2021