STRAŠAN POTRES NA BALKANU! EKSPLOZIVAN UDAR: Informacija o žrtvama nema! Albanija na nogama!

Albaniju je večeras pogodio snažan potres.

Prema prvim informacijama EMSC-a, radilo se o potresu snage 5.0 Ricthera. Ipak, nakon nekog vremena, promijenili su procjenu na 4.8.

Do potresa je došlo u 22:13 sati. Epicentar je 52 kilometra sjeverozapadno od Tirane.

Zasad nema informacija o žrtvama.

Potres je, kako javlja Albania Daily News, izazvao paniku na ulicama.

Osjetio se u Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Grčkoj, Italiji, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

Trenutno nema informacija o šteti, ozljedama ili smrti.

EMSC je priložio i mapu na kojoj se vidi kako korisnici nakon udara otvaraju aplikaciju LastQuake.

It’s always impressive to see how fast eyewitnesses open LastQuake app and how openings follow the seismic wave propagation! Stay safe pic.twitter.com/j7amqVmSXv









— EMSC (@LastQuake) October 17, 2021