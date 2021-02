STRANKE CENTRA PREDSTAVILE SVOJEG KANDIDATA ZA ŽUPANA: ‘Želimo biti prepoznati kao snaga promjena koja nudi rješenja’

Autor: I.Brežnjak / Hina

Gradonačelnik Vrgorca Ante Pranić danas je predstavio svoju kandidaturu za župana Splitsko-dalmatinske županije. U koaliciji šireg centra ZA Splitsko-dalmatinsku županiju su Nezavisna lista mladih, Pametno za Split i Dalmaciju te HSLS. Pranić je predstavio i svoje zamjenike, Antu Renića i Dašu Dragnić.

Na predstavljanju je poručio da jedino zajedno mogu pokrenuti nužne promjene, te zajedničkim radom omogućiti razvoj svih potencijala županije.

“Želimo biti prepoznati kao snaga promjena koja nudi rješenja i pri tome uspostavlja dijalog i osigurava uključivost šire zajednice. Mi smo opcija ZA, a ne protiv. Želimo raditi, zalagat ćemo se za održiv i ravnomjeran razvoj poštujući našu kulturu, prirodu i ljude. Želimo osigurati stručno, učinkovito i transparentno poslovanje s jasnim mjerilima rezultata”, kazao je Pranić.

Kandidat za Pranićevog zamjenika Ante Renić rekao je da će im fokus biti na održivom gospodarstvu, posebno poljoprivredi, turizmu, ribarstvu, novim tehnologijama i obnovljivim izvorima energije.

Na predstavljanju su istaknuli kako namjeravaju uvesti red u “urbanistički kaos”, te da će pokazati kako se odgovornim upravljanjem mogu napraviti puno veći pomaci ZA opću korist svih stanovnika Splitsko-dalmatinske županije.









Daša Dragnić, nezavisna kandidatkinja i kandidatkinja za zamjenicu župana, rekla je da je ta suradnja protkana vrijednostima koje ona zastupa i uživa te da njihova koalicija predstavlja usmjerenost na izgradnju boljega, da ZAjedno znači poticanje dijaloga i suradnje, te uključivost.

“ZA danas i sutra podrazumijeva odgovorno ponašanje i djelovanje, a ZAvičaj obuhvaća više i šire od rodnog kraja. To je kraj koji volimo, osjećamo svojim i kojem pripadamo. To je okruženje u kojemu se odvija naš život. To su ljudi s kojima dijelimo sudbinu i s kojima nas vezuje zajednica, način život i vizija budućnosti”, zaključila je Dragnić.