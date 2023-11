Strani mediji prenose Beroševu izjavu, vijest o otrovanim pićima iz Hrvatske širi se brzinom munje

Slučajevi trovanja gaziranim pićima već nekoliko dana pune medijske stupce u Hrvatskoj, a šokantna vijest ubrzo je prešla granice. O kaosu u Lijepoj našoj raspisao se britanski Mirror.

“Coca-Cola je potvrdila da je nekome pozlilo nakon što je popio neko od njihovih gaziranih pića u Hrvatskoj”, pišu pa citiraju domaće medije:





“Neimenovana osoba pila je piće Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate, aromatiziranu mineralnu vodu, u jednom riječkom kafiću prije nego što je hospitalizirana”.

Prenosi Mirror i izjavu ministra zdravstva Vilija Beroš koji je potvrdio incidente i rekao da su osobe trenutno stabilno i nisu u životnoj opasnosti, kao i da je Coca-Cola Hrvatska reagirala je na incident potvrdivši svoju povezanost s bocom mineralne vode Romerquelle.

Beroša je citirao i Politico, koje se “dojmila” ministrova izjava o vodi.

“‘Drink water’ says Croatia’s health minister after 4 suspected poisoned with Coca-Cola sodas” (Pijte vodu, rekao je hrvatski ministar zdravstva nakon što se sumnja da je četvero otrovanih sa pićima Coca-Cole).

