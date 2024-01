Strana radnica koju su napali u Zagrebu ima još goru priču: ‘Nisam jedina koja strahuje’

Autor: Dnevno.hr

Radnicu filipinskog podrijetla, inače radnicu u jednom zagrebačkom restoranu, u centru metropole prije koji dan su napala trojica mladića. Od nasilnika koji su je okružili srećom ju je na vrijeme spasio njezin suprug, a gospođa A.R. danas je o svemu progovorila za Zagreb.info.

Sve je, kaže, započelo kada ju je jedan od mladića agresivno tražio novac za taksi.

“Ja sam, naravno, odbila dati mu novac i onda me pokušao udariti. Počela sam trčati, a on mi je govorio da se vratim u svoju državu, u Kinu”, prisjetila se još uvijek vidno uznemirena žena.

‘Prijetili su da će me ubiti’

Nakon što je otrčala od napadača, uspjela je nazvati muža i rekla mu da što prije dođe do nje jer je izvan sebe i ne zna što da učini.

“Bila sam blizu zgrade i za par minuta je došao vidjeti što se događa. Jedan stariji čovjek je prolazio pored, ali samo nas je gledao i nastavio hodati. Nije ga bila briga. Bila sam u šoku, gledali smo gdje su i nismo ih mogli naći pa smo otišli u obližnju policijsku stanicu prijaviti taj incident”, ispričala je dalje.

Nakon svega se boji sama ići na posao. Kaže da su joj isti mladići prijetili da će ju ubiti pa je sada muž prati na posao i dolazi po nju na kraju smjene.

‘Agencije nas iskorištavaju’

Dodala je i kako nije jedina strana radnica koja u Zagrebu strahuje za svoj život. Za Zagreb.info je otkrila kako su napali i njezina prijatelja, a nesretni je čovjek batine dobio samo dan nakon što je doselio u metropolu.

On je također filipinskog podrijetla, a napala ga je skupina mladića u Novom Zagrebu, nakon čega je završio u bolnici sa slomljenom rukom i/ili dislociranim ramenom.









“Na temelju mojeg slučaja želim da ti mladići koji to rade shvate i želim im pojasniti da mi tu samo dolazimo raditi kako bismo prehranili svoje obitelji. Želimo samo svoj mir i to je to. Svi mi iz zemalja trećeg svijeta dolazimo tu preko agencija. Agencije nas iskorištavaju. Uzimaju po pola naše plaće i uplaćuju sebi. Također plaćaju moje kolege i ostale Nepalce i Indijce samo kako bi govorili u medijima kako je Hrvatska dobra da bi mogli iskorištavati više stranaca. I smiju govoriti samo dobre stvari jer ih plaćaju i prijete im deportacijama ili otkazima”, otkriva.

‘Metalna šipka probila mi je prst. Nisu htjeli da to prijavim’

Osim navedenoga, izdvojila je i šokantan primjer kršenja Zakona o radu.

“Imala sam nesreću na radu. Metalna šipka za roštilj mi je probola prst. Nisu htjeli da prijavim kako se to dogodilo. Rekli su mi da kažem da mi se to doma dogodilo. Jer ne žele da otvorim bolovanje. Htjeli su da radim, ali kako mogu tako raditi?”, pita se za kraj A.R.