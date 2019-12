ŠTRAJK UČITELJA DIGAO SVE NA NOGE! Cijeli javni sektor najavio sindikalne akcije: ‘Prevareni smo!’

Udovoljavanje zahtjevu učitelja i profesora za podizanjem koeficijenta izazvat će lavinu novih zahtjeva. Sindikalni čelnici najavljuju akcije, a najžešći je Sindikat policije, koji kaže da je prevaren i da će, ako Vlada hitno ne poveća koeficijente policajcima, požaliti već za Božić, onda za Novu godinu, pa za Tri kralja, kad će granična policija biti u bijelom štrajku, piše Jutarnji list.

Zahtjevi medicinskih sestara, liječnika, carinika, pravosudnih policajaca i drugih već su na stolu, a sindikati redom pripremaju aktivnosti kojima će na Vladu vršiti pritiske. Ako im se neće udovoljavati, novi val bunta očekuje se nakon Nove godine i drugog kruga predsjedničkih izbora. Predsjednik Sindikata pravosudne policije Hrvatske Armin Tatarević podsjeća da su 30. rujna pravosudni policajci prosvjedovali ispred Ministarstva pravosuđa, i to zbog plaće i alarmantnog stanja u sustavu te da im je tada ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković obećao rješenja za dva mjeseca.

“Ništa nije riješio. Samo su nam, i to nakon 10 godina, platili sistematski pregled, i to ne svima, nego manjem broju ljudi – rekao je Tatarević i najavio sindikalne akcije već u siječnju. Moguć je prosvjed na Markovom trgu, ali i bijeli štrajk. Pravosudni policajci također traže veće koeficijente, ali smatraju da bi trebalo donijeti Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika, u kojemu bi se regulirali i koeficijenti.

“Taj je zakon najavljen još 2017. godine, kad je Martina Dalić bila ministrica gospodarstva. No, otkako je ona otišla iz Vlade, dalje se na tom zakonu ništa nije radilo”, kaže Tatarević, koji iznosi da je stanje u pravosudnoj policiji vrlo loše, a kao ilustraciju navodi da je bio raspisan natječaj za 15 vježbenika u zatvoru Remetinec, a javilo ih se svega 7.









U sustavu ima 1600 pravosudnih policajaca koji su, prema riječima sindikalnog čelnika, plaćeni između 4500 i 5000 kuna, s tim da su u taj iznos ubrojani svi dodaci.

Predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara Ankica Pašnjak ovih je dana istaknula kako oni još od 2013. godine traže veći koeficijent. Obećano im je da će po završetku pregovora za granski kolektivni ugovor te onih o osnovici u sklopu pregovora o Temeljnom kolektivnom ugovoru doći na red, i to odmah iduće godine, koeficijenti. Isticala je kako od zahtjeva neće odustati, a promjena bi se odnosila na 30.000 medicinskih sestara.

Na vijest da se prosvjetarima podižu koeficijenti vrlo je oštro reagirao Sindikat policije, koji se osjeća prevareno. Predsjednik Dubravko Jagić kaže da su potpisali dodatak kolektivnom ugovoru, po kojemu je predviđeno povećanje osnovice tri puta po 2 posto iduće godine, povećanje božićnice i regresa na po 1500 kuna te dara za djecu na 600 kuna.

Jagić kaže da se razgovaralo i o koeficijentima, ali ne i pregovaralo. Rečeno je bilo da će o tome razgovarati s resornim ministrom. “Policajci, međutim, nisu manje vrijedni od učitelja. Policajac ima svaki dan glavu u torbi, radimo noćne smjene, na hladnom, na otvorenom… Nećemo pristati na to da budemo manje vrijedni”, kazao je Jagić i najavio prve akcije, ako se i policajcima pod hitno ne povećaju koeficijenti, već za Božić, pa za Novu godinu i Tri kralja.

Za početak će to biti, kazao je predsjednik Sindikata policije, bijeli štrajk. Svi građani koji će se za božićne blagdane vraćati kući doživjet će pravu dramu na granici. Granični policajci će usporiti svoj rad, pa se mogu očekivati gužve i nepregledne kolone na granicama. “Sjetite se kako je to bilo 2013. godine, kad je do Bosne i Hercegovine trebalo putovati dva dana”, rekao je Jagić i pritom napomenuo da će njegov sindikat surađivati s kolegama iz susjednih zemalja.

“Pozvat ćemo i naše članove iz carine i drugih službi da nam se pridruže. Osim toga, svim veleposlanstvima ćemo poslati dopise u kojima ih obavještavamo o bijelom štrajku kako bi mogli upozoriti sve osobe koje namjeravaju putovati u Hrvatsku da ih čekaju velike gužve na granici”, najavio je Jagić i dodao da će njegov sindikat izdati i letke na više jezika, u kojima će se putnike obavijestiti o bijelom štrajku.

Sindikat policije ima 15.000 članova, no njegov predsjednik kaže da ih ne treba puno stupiti u štrajk da bi se osjetio njegov učinak. Dovoljno je, kaže, da u njega stupi granična policija. “S nama su u Vladi razgovarali s figom koju su držali pod stolom. To nije u redu i nećemo dozvoliti da nas se tretira kao manje vrijedne. Za policajca početnika plaća bi trebala iznositi 7000 kuna”, rekao je Jagić i pritom zaprijetio da, ako ni nakon bijelog štrajka Vlada ne podigne koeficijente, policija ide s novim aktivnostima.

Predsjednik Carinskog sindikata Rino Štorić kaže da još od 2014. godine carinici traže promjenu koeficijenta. Tada im je rečeno da su koeficijenti nepravedni, ali da nema uvjeta za njihovu promjenu te da će ih Vlada sama promijeniti kad se stvore uvjeti. No, nitko nije reagirao, pa su 2016. godine ponovili zahtjev. “Ministru financija Zdravku Mariću obratili smo se 5. rujna 2019., ali do danas nismo dobili nikakav odgovor”, kazao je Rino Štorić, navodeći da su na jučerašnjem sastanku u Ministarstvu financija, na kojem nije bilo ministra, iznijeli sve probleme te naveli da očekuju brzo očitovanje, a za tjedan dana novi sastanak. Navodi da će i carinici stupiti u štrajk ako ne bude dogovora, ali ističe da motiv nije to što su se učitelji izborili za veći koeficijent, nego je naprosto koincidiralo da se borba za pravednije koeficijente poklopila sa štrajkom učitelja i profesora.