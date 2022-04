STRAHOVIT POTRES POGODIO BiH! Trese se cijela regija, navodno ima ozlijeđenih: Prve procjene iznosile 6.0 po Richteru

Seizmološke službe izvijestile su kako je strahovit potres jačine 6.0 po Richteru pogodio BiH oko 23 sata. Osjetio se u cijeloj regiji. Seizmološka služba RH procjenjuje jačinu potresa na 6.1 po Richteru, a EMSC je korigirao na 5.7 po Richteru.

“Večeras, 22. travnja 2022. godine u 23 sata i 7 minuta seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su razoran potres kod Ljubinja u BiH. Magnituda potresa iznosila je 6.1 prema Richteru, a intenzitet u epicentru VIII stupnjeva EMS. Potres se osjetio diljem Dalmacije. Dojava o štetama još nemamo”, napisali su iz Seizmološke službe RH.

Mrežne stranice EMSC-a su privremeno pale.

Do potresa je došlo oko 23 sati kod Ljubinja. Čitatelji iz Dalmacije nam javljaju kako su vrlo snažno osjetili udar te da se u kućama i stanovima sve treslo. Mnogi su u panici izašli na ulicu.

Potres je iz kreveta dignuo građane Zagreba, a izvještaji pokazuju kako se potres osjetio diljem regije.

Iz Mostara stižu snimke, ima materijalne štete.

Prema nekim izvještajima sa društvenih mreža, stijena u Stocu je udarila u kuću a navodno ima i povrijeđenih. Još nema potvrde ove informacije. Neka naselja imaju problema s opskrbom električne energije.

