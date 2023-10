Strahovi postaju istina, sukob se prelijeva, stigle jezive upute: ‘Spremni smo za invaziju’

Sukob na Bliskom istoku se ne smiruje, već se širi regijom. Događa se ‘prelijevanje’ iz rata Izraela i Hamasa, na što su zapadni dužnosnici i upozoravali.

Američke snage raspoređene u regiji suočavaju se sa sve većim prijetnjama, a američke baze u Iraku i Siriji su meta napada. Hezbolah je optužio SAD da podupire Izrael u “ubijanju nevinih ljudi” i rekla da treba napustiti Irak.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla da je rizik od regionalnog prelijevanja rata Izraela i Hamasa “stvaran”. Govoreći na Institutu Hudson u Washingtonu, Von der Leyen je također rekla da se dijalog između Izraela i njegovih susjeda mora nastaviti. “Vidjeli smo arapske ulice pune bijesa diljem regije. Dakle, rizik od regionalnog prelijevanja je realan,” rekla je, dodajući da “Iran, Hamasov pokrovitelj, samo želi potpiriti vatru kaosa.”

Humanitarna situacija u Gazi je istovremeno na rubu katastrofe, a bolnicama u Gazi nedostaje goriva za liječenje pacijenata. Izraelske obrambene snage istovremeno se spremaju na invaziju na Gazu.

Događaje pratite na našem portalu:

08:00 Biden najavio pomoć Izraelu

Američki predsjednik Joe Biden još je jedan iskazao podršku Izraelu. Rekao je da neće dopustiti da Hamas pobijedi, ali i da pobijedi Vladimir Putin i Rusija.

7.20 SAD: Rakete usmjerene prema Izraelu lansirale su snage u Jemenu

Pentagon je priopćio da je USS Carney, mornarički razarač u sjevernom Crvenom moru, presreo tri kopnene krstareće rakete i nekoliko bespilotnih letjelica koje su lansirale Houthi snage u Jemenu.

“Projektili su potencijalno bili usmjereni prema Izraelu, ali SAD nisu dovršile svoju procjenu onoga što su ciljale”, rekao je brigadni general Pat Ryder, tajnik za tisak Pentagona.

Niz drugih napada bespilotnim letjelicama tijekom posljednja tri dana ciljao je na američke baze, uključujući onaj jučer u južnoj Siriji koji je prouzročio manje ozljede. Akcija Carneyja potencijalno predstavlja prve udarce američke vojske u obranu Izraela u ovom sukobu.

7.16 Uvjeti u bolnicama zabrinjavajući – nestaje goriva

Nakon zatvaranja graničnog prijelaza između Egipta i Gaze u Rafi, ionako loši uvjeti u drugoj najvećoj bolnici u Gazi dodatno su se pogoršali, rekao je dr. Mohammed Qandeel iz bolnice Nasser u južnom gradu Khan Younis.

Struja je isključena u većem dijelu bolnice, a medicinsko osoblje koristi mobitele za svjetlo. Najmanje 80 ranjenih civila i 12 mrtvih stiglo je u bolnicu nakon što su svjedoci rekli da je udar pogodio stambenu zgradu u Khan Younisu. Doktori nisu imali izbora nego ostaviti dvoje da umru jer nije bilo respiratora, rekao je Qandeel.

“Ne možemo spasiti više života ako se ovo nastavi događati”, rekao je i dodao da bolnice imaju goriva za još samo par sati.

7.10 Glasnogovornik IDF-a: Spremni smo za invaziju

Glasnogovornik IDF-a Jonathan Conricus kasno sinoć za CNN je komentirao koliko bi brzo mogla započeti kopnena ofenziva.

“IDF je raspoređen duž pojasa Gaze. Pričuve su spremne, opremljene i u pripravnosti”, rekao je. Ali nije htio “oglašavati” kada će aktivnosti početi.

“Kopnena aktivnost jedna je od opcija, jedan od alata koji nam stoje na raspolaganju”, dodao je.

Ranije jučer izraelski ministar obrane Yoav Gallant posjetio je izraelske vojnike koji su stacionirani na granici s Gazom te im rekao da će taj teritorij uskoro vidjeti “iznutra”. “Naredba će stići”, rekao je Gallant. Ubrzo zatim, izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio video snimku sebe u kojoj je okružen vojnicima te obećava pobjedu.

7.01 Objavljen broj poginulih

Ministarstvo zdravstva Gaze koje vodi Hamas priopćilo je da je od početka rata u Gazi ubijeno 3785 ljudi, većinom žena, djece i starijih osoba. Gotovo 12.500 je ozlijeđeno, a vjeruje se da je još 1300 ljudi zatrpano pod ruševinama, rekle su vlasti.

Ovaj broj uključuje 477 ljudi koji su navodno poginuli u eksploziji u bolnici. Ovu brojku osporavaju američke obavještajne službe, koje procjenjuju da je žrtva između 100 i 300.

Više od 1400 ljudi u Izraelu je ubijeno, uglavnom civila ubijenih tijekom Hamasovog smrtonosnog upada. Još 203 osobe su otete, a između 100 i 200 se vodi kao nestalo, rekao je IDF.

7.00 Biden osigurao sporazum o slanju humanitarne pomoći u Gazu

Američki predsjednik Joe Biden kaže da je osigurao sporazum o slanju pomoći u Gazu.

Predsjednik je na X-u, bivšem Twitteru, objavio da će nakon razgovora s čelnicima Izraela i Egipta prva pošiljka humanitarne pomoći Ujedinjenih naroda uskoro biti na putu za enklavu. Ranije ovog tjedna SAD je najavio da će poslati 100 milijuna dolara humanitarne pomoći Gazi i Zapadnoj obali.

Yesterday, in discussions with the leaders of Israel and Egypt, I secured an agreement for a first shipment of humanitarian assistance from the United Nations to Palestinian civilians in Gaza – providing an opening for sustained delivery of life-saving humanitarian assistance.

— President Biden (@POTUS) October 20, 2023