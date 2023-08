Strah raste zbog moćnog uragana: Izdana upozorenja, prijete bujične poplave

Zabrinutost u Sjedinjenim Američkim Državama raste zbog uragana Hilary koji će izazvati veliku količinu poplavnih padalina na jugozapadu zemlje i dijelovima Kalifornije.

Uragan koji brzo jača s brzinom vjetra od 233 km/h kreće se prema Meksiku, a zatim prema jugozapadu SAD-a.

Predviđa se da će uragan 4. kategorije u subotu ujutro stići do Baja Californije, meksičke savezne države.

Prognostičari kažu da će tada izgubiti brzinu vjetra i postati tropska oluja, krećući se sjeverozapadno prema južnoj Kaliforniji. To će biti prva tropska oluja koja će pogoditi Kaliforniju u više od 80 godina.

Hurricane #Hilary Advisory 8: Hilary is a Large and Powerful Category 4 Hurricane. Significant Flooding Impacts Possible Across Portions of The Baja California Peninsula and the Southwestern United States Early Next Week. https://t.co/Oy8uoeSibM

— NHC Eastern Pacific (@NHC_Pacific) August 18, 2023