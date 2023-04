STRAH OD DVOGLAVOG ČUDOVIŠTA KOJE NAPADA S DVIJE STRANE! Iza zatvorenih vrata raste briga ukrajinskih saveznika: Zelenskom već priopćene neke ‘političke realnosti’

Autor: Mia Peretić

Bidenova administracija se tiho priprema za mogućnost da će, ako ukrajinska proljetna protuofenziva ne ispuni očekivanja, kritičari kod kuće i saveznici u inozemstvu tvrditi da je i Amerika podbacila.

Ukrajinska uvijek neizbježna protuofenziva pokušat će ponovno preuzeti teritorij koji je Rusija zauzela najvjerojatnije na istoku i jugu, iako iz operativnih razloga nitko od viših dužnosnika iz Kijeva nema detaljne pojedinosti.

Javno, tim predsjednika Joea Bidena ponudio je nepokolebljivu podršku Ukrajini, obećavajući da će je opskrbiti oružjem i ekonomskom pomoći “koliko god bude potrebno”. Ali, ako nadolazeća sezona borbi donese ograničene dobitke, dužnosnici administracije privatno su izrazili strah da će biti suočeni s dvoglavim čudovištem koje ga napada s jastrebovog i golubljeg kraja spektra.





Bidenov tim strahuje od posljedica neuspjele ukrajinske protuofenzive

Jedna će strana reći da bi napredak Ukrajine funkcionirao da je administracija Kijevu dala sve što je tražio, naime projektile većeg dometa, borbene zrakoplove i više protuzračne obrane. Druga strana, zabrinuti su dužnosnici administracije, tvrdit će da nedostatci Ukrajine dokazuju da ne može potpuno istjerati Rusiju sa svog teritorija.

To čak ne uzima u obzir reakciju američkih saveznika, uglavnom u Europi, koji bi mogli vidjeti mirovne pregovore između Ukrajine i Rusije kao privlačniju opciju ako Kijev ne može dokazati da je pobjeda iza ugla, piše Politico u velikoj analizi.

Unutar administracije, dužnosnici naglašavaju da čine sve što je moguće kako bi proljetna ofenziva uspjela.

“Skoro smo dovršili zahtjeve za ono što je Ukrajina rekla da im je potrebno za protuofenzivu jer smo u proteklih nekoliko mjeseci poslali oružje i opremu”, rekao je jedan administrativni dužnosnik kojemu je, kao i drugima, odobrena anonimnost kako bi razgovarao o osjetljivim internim razmatranjima.

Ali vjera u strateški cilj je jedna stvar. Vjera u taktiku je druga stvar – a iza zatvorenih vrata administracija je zabrinuta što Ukrajina može postići.

Procjene: Ukrajina će teško istjerati Ruse

Te su zabrinutosti nedavno izašle u javnost tijekom curenja povjerljivih informacija na društvene medije. U strogo povjerljivoj procjeni s početka veljače navodi se da će Ukrajina “prilično zaostati” u svojim protuofenzivnim ciljevima. Aktualnije američke procjene su da bi Ukrajina mogla nešto napredovati na jugu i istoku, ali da neće moći ponoviti prošlogodišnji uspjeh.









Ukrajina se nadala da će prekinuti ruski kopneni most s Krimom, a američki dužnosnici sada su skeptični da će se to dogoditi, prema dvojici dužnosnika administracije upoznatih s procjenom. No, u Pentagonu se još uvijek nadaju da će Ukrajina ometati ruske linije opskrbe tamo, čak i ako potpunu pobjedu nad novoojačanim ruskim trupama na kraju bude preteško postići.

Štoviše, američki obavještajci ukazuju na to da Ukrajina jednostavno nema sposobnost potisnuti ruske trupe s mjesta gdje su bile duboko ukorijenjene – a sličan je osjećaj zavladao i drugdje u Ukrajini, prema dužnosnicima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da SAD nije adekvatno naoružao njegove snage i stoga do tada protuofenziva ne može započeti.

Postoji uvjerenje da je Kijev voljan razmotriti prilagodbu svojih ciljeva, prema američkim dužnosnicima, a skromniji cilj mogao bi se lakše prodati kao pobjeda.









Bilo je rasprava, po suradnicima, o tome da se to Ukrajincima predstavi kao “prekid vatre”, a ne kao trajni mirovni pregovori, ostavljajući otvorena vrata Ukrajini da povrati više svog teritorija u budućnosti. Kijevu bi se morali dati poticaji: možda sigurnosna jamstva poput NATO-a, ekonomska pomoć Europske unije, više vojne pomoći za popunu i jačanje ukrajinskih snaga i slično. A suradnici su izrazili nadu da će ponovno angažirati Kinu kako bi gurnuli i Putina za pregovarački stol.

No, to bi ipak dovelo do dileme što dalje i koliko oštro reagiraju domaći kritičari.

“Ako protuofenziva ne prođe dobro, administracija može samo sebe kriviti jer je uskratila određene vrste oružja i pomoć u trenutku kada je to bilo najpotrebnije”, rekao je Kurt Volker, posebni izaslanik za Ukrajinu tijekom Trumpove administracije.

Pitanje je dokle će trajati europska podrška

Protuofenziva koja ne ispunjava očekivanja također će dovesti do toga da se saveznici u stranim prijestolnicama zapitaju koliko još mogu izdvojiti ako pobjeda Kijeva izgleda sve dalje i dalje.

“Podrška europske javnosti mogla bi s vremenom oslabjeti jer europski energetski i gospodarski troškovi ostaju visoki,” rekla je Clementine Starling, direktorica i suradnica think tanka Atlantic Council u Washingtonu, D.C. “Rascjep transatlantske potpore vjerojatno će naštetiti domaćoj potpori SAD-u i Kongresu, a Bidenova administracija bi se mogla boriti da to održi.”

Mnoge europske nacije također bi mogle pogurati Kijev da privede borbe kraju. “Loša protuofenziva potaknut će daljnja pitanja o tome kako će izgledati ishod rata i u kojoj se mjeri doista može postići rješenje nastavkom slanja samo oružja i pomoći”, rekla je Starling.

Amerikanci Zelenskom rekli neke ‘političke realnosti’

Biden i njegovi glavni suradnici javno su naglasili da bi Zelenski trebao započeti mirovne pregovore tek kada bude spreman. Ali Washington je Kijevu priopćio i neke političke realnosti: u nekom trenutku, osobito s republikancima koji kontroliraju Zastupnički dom, tempo američke pomoći vjerojatno će se usporiti. Dužnosnici u Washingtonu, iako ne vrše pritisak na Kijev, počeli su se pripremati za to kako bi ti razgovori mogli izgledati i shvaćaju da bi to Zelenski teško mogao politički prodati kod kuće.

“Ako Ukrajina ne može dramatično dobiti na bojnom polju, neizbježno se postavlja pitanje je li vrijeme za sporazumni prekid borbi”, rekao je Richard Haass, predsjednik Vijeća za vanjske odnose. “Skupo je, ponestaje nam streljiva, imamo druge nepredviđene situacije diljem svijeta za koje se moramo pripremiti.”

“Legitimno je postaviti sva ova pitanja bez ugrožavanja ciljeva Ukrajine. To je jednostavno pitanje sredstava”, rekao je Haass.

Ranije ovog mjeseca, Andriy Sybiha, zamjenik šefa u uredu Zelenskog, rekao je za Financial Times da bi Ukrajina bila voljna razgovarati ako njezine snage dođu do praga Krima. “Ako uspijemo postići naše strateške ciljeve na bojnom polju i kada budemo na administrativnoj granici s Krimom, spremni smo otvoriti diplomatsku stranicu za raspravu o ovom pitanju”, rekao je.

Taj je komentar brzo odbacila Tamila Tasheva, izaslanica Zelenskog za Krim: “Ako Rusija dobrovoljno ne napusti poluotok, Ukrajina će nastaviti oslobađati svoju zemlju vojnim sredstvima”, rekla je za POLITICO ranije ovog mjeseca.

Teške bitke uzele danak

Američkom samopouzdanju ne pomaže to što se rat usporio do strašnog otezanja.

Obje strane razmijenile su udarce, usredotočene na male gradove poput Bahmuta, pri čemu niti jedna sila nije mogla u potpunosti otjerati drugu. Ruski napad naređen ranije ove godine, koji je trebao revitalizirati teške ratne napore Moskve, zauzeo je malo teritorija po cijenu značajnih žrtava i nije učinio mnogo da promijeni ukupnu putanju sukoba.

Borbe su uzele danak i kod Ukrajinaca. Četrnaest mjeseci sukoba, Ukrajinci su pretrpjeli zapanjujuće gubitke – oko 100.000 žrtava – s mnogim njihovim najboljim vojnicima koji su ili izostavljeni ili iscrpljeni. Trupe su također potrošile povijesne količine streljiva i oružja, pri čemu čak ni nevjerojatna proizvodnja Zapada nije mogla ispuniti hitne zahtjeve Zelenskog.

Američki dužnosnici također su izvijestili Ukrajinu o opasnostima pretjeranog širenja njezinih ambicija i preširokog raspoređivanja trupa – isto je upozorenje koje je Biden dao tadašnjem afganistanskom predsjedniku Ashrafu Ghaniju dok su talibani krenuli harati zemljom tijekom povlačenja američke vojske 2021.

Ali šanse da Ukrajina odustane od svojih najvećih težnji su, u najmanju ruku, malo vjerojatne. “Kao da je ovo jedina i posljednja prilika za Ukrajinu da pokaže da može pobijediti, što naravno nije istina”, rekla je Alina Polyakova, predsjednica i izvršna direktorica Centra za analizu europske politike u Washingtonu, D.C.