STOTINU DJECE NESTALO JE BAŠ IZ OVE ULICE U ZAGREBU! Bolna priča iza tragičnih sudbina mladih Hrvata: Traume su se nizale jedna za drugom

Autor: Robert Valdec

Nabrojao sam tek neke od nestanaka koji su posve sigurno ili vrlo vjerojatno završili fatalno. No u Hrvatskoj se svake godine prijavi i do 2000 nestanaka. Najveći broj nestalih vrate se ili ih pronađu već kroz nekoliko dana. Brižljivim praćenjem stranice https://nestali.gov.hr/ nije teško ustvrditi okvirne razloge za dobar dio nestanka. Po dobi, mjestu nestanka…

Tako se maloljetnicima dobrim dijelom kao mjesto nestanka navode adrese na kojima se nalaze odgojne popravne ustanove. Primjerice, ulica Svetog Mateja u Zagrebu jedna je od takvih adresa. Tamo se nalazi dječji dom iz kojeg štićenici često bježe. Kako ta ustanova nije zatvorenog tipa, maloljetnike se ne može prisilno držati unutra i bijegovi su česti. No uglavnom se odbjegla djeca pronađu kroz dan ili dva…Djeca, adolescenti, koji u njima i završavaju često su ondje zbog problematičnog ponašanja, roditeljskog zapostavljanja…





Najčešće bježe adolescenti

Djeca adolescentske dobi i inače predstavljaju znatan broj traženih na popisu nestalih. Srećom, u najvećem broju slučajeva sudjeluju i u broju pronađenih. Nije, naravno, riječ samo o mladima koji bježe iz odgojno-popravnih ustanova – loše ocjene u školi, nesretne ljubavi, neslaganje s roditeljima ili okolinom…

Odlazak u dom je krajnja odgojna mjera koju propisuju Centri za socijalni rad. I posve sigurno odlazak u takvu ustanovu za već istraumatiziranu mladu osobu predstavlja dodatnu traumu. Ma koliko god je mjera bila neophodna. Stoga su i bijegovi i toliko učestali. A ustanova je, i po zakonu, dužna policiji odmah prijaviti nestanak štićenika. Potragu policija, potom, raspisuje odmah i nerijetko se dešava da se štićenik doma vrati sam ili ga pronađu, a fotografija i podaci su mu još uvijek na popisu.

Najgore je pretpostaviti da će se osoba vratiti sama

Međutim, praksa prijavljivanja nestanka odmah nakon što se on registrira uveliko pomaže kod pronalaska nestalih. Najbolje je, naravno, to učiniti odmah. I bez obzira radi li se o maloljetniku ili odrasloj osobi, nestanak može prijaviti svatko – član obitelji, prijatelj, znanac, susjed…

‘Nestanak valja prijaviti odmah! Ne postoji vremenski okvir tijekom kojeg ‘treba pričekati’. Najgore su pretpostavke kako će se nestala osoba vratiti sama, a nerijetko je ‘krivac’ za nepravovremeno prijavljivanje nestanka i strah od stigmatizacije, od onog ‘što će ljudi reći…’, objašnjava Ivica Kropek i razlaže kako policiji Zakon o policijskim poslovima propisuje radnje, ovlasti i postupanje u slučajevima nestanka. I potraga traje sve dok nestala osoba ne bude pronađena. Živa ili mrtva. To objašnjava i zašto se za nekima, poput mog bratića s početka ovog serijala, traga još i danas.

Na popisima nestalih dosta je pomoraca

No postoji i mogućnost proglašavanja nestale osobe umrlom, što je propisano posebnim zakonom. To je procedura koju se najčešće pokreće u slučajevima kada su okolnosti nestanka takve da upućuju na to da je nestali mrtav. No niti kada je to gotovo sigurno, u postupak se ne ulazi bez zahtjeva obitelji ili staratelja. Primjera za to je pregršt. Na stranicama na kojima se traga za nestalima nalazi se, primjerice, dosta naših pomoraca kojima se trag gubi negdje usred nekog oceana, a ima i nekih koji su nestali nakon pomorskih havarija na našem Jadranu.

U kolovozu 2004, godine, ploveći na jedrilici “Maza” između Paklenih otoka i otoka Visa, nestao je, tada 35-godišnji Marijo Bijuk. Okolnosti njegovog nestanka na MUP-ovim se stranicama ne spominju, no stari izvještaji govore kako ga je s jedrilice u more, tijekom olujnog nevremena, odnio veliki val.









Danima je trajala potraga u kojoj su sudjelovali policijski i brodovi lučkih kapetanija iz Visa i Vele Luke, a potrazi se priključio i zrakoplov. Nažalost, bez uspjeha.

Na jedrilici, uz njega, plovili su mu i supruga s njihovo dvoje djece, te prijatelj koji se odmah bacio za njim u more pokušavajući ga spasiti, no valovi su ih razdvojili. Bijukov prijatelj uspio se izvući zahvaljujući pojasevima za spašavanje koji su mu bačeni s palube, no nesretnog je Marija more zauvijek odnijelo.

Kobni viški akvatorij

More viškog akvatorija u kolovozu 2017. godine odnijelo je i 60-godišnjeg Nedima Džinovića. Usred nevremena, pokvario se motor na unajmljenoj jedrilici “Anja“ na kojoj je plovio s prijateljicom. Iako iskusan jedriličar, Džinović je završio u moru nakon što ga je, dok je pokušavao osposobiti motor jedrilice, jedro zbog naleta vjetra, bacilo u more.









Njegova suputnica dobacila mu je kolut za spašavanje budući da zbog nemirnog mora nije uspijevao doplivati do jedrilice. Pokušala je s jedrilice koja je nastavila plutati bez nadzora pozvati pomoć, no uspjela je to tek nakon dva sata, kada je napokon uspjela ‘uloviti’ signal na mobilnom telefonu.

Po dojavi, napokon je pokrenuta i potraga – patrolni brodovi, zrakoplov i helikopter Hrvatske ratne mornarice, uzalud su tragali za Džinovićem. Nakon što su uspjeli spasiti njegovu suputnicu, spacioci su nastavili potragu kojoj su se priključili još neki brodovi. Potraga je trajala danima. No, bez rezultata. Za Nedimom Džinovićem još se traga na mrežnim stranicama MUP-a.

