Stoltenbergov tajnik rekao da se Ukrajina mora odreći dijela teritorija: Poslije se ispričao, ali sve je to dobro osmišljen plan

Autor: Mario Stefanov/7dnevno

Izjava osobnog tajnika čelnika NATO-a Jensa Stoltenberga kako bi Ukrajina mogla biti primljena u NATO i dobiti punu vojnu zaštitu ako zatvori ratovanje s Rusijom prepuštanjem dijelova svoga teritorija ruskom agresoru najvjerojatnije je samo probni balon kojim se pokušavaju utvrditi reakcije na moguće modalitete izvlačenja Zapada iz rata i potrebe daljnje intenzivne i aktivne vojne pomoći Ukrajini. Ako bi Ukrajina bila u NATO-u i izvan rata, ne bi postojala potreba za tolikim intenzitetom dostave ratnog materijala i financijskih sredstava.

Izjavu Stiana Jenssena, za koju je malo vjerojatno da je dana bez znanja ili barem prešutne suglasnosti samog glavnog tajnika NATO-a, demantirao je Stoltenberg, koji je ponovno potvrdio da NATO-savez nije promijenio svoje stajalište i da su “Ukrajinci i samo Ukrajinci ti koji mogu donijeti odluku kada će postojati uvjeti za pregovore i da samo oni za pregovaračkim stolom mogu donijeti odluku što je prihvatljivo rješenje”. Govoreći na konferenciji za novinare u norveškom gradu Arendalu, dodao je da je uloga NATO-a da i dalje podržava Ukrajinu i da je Jenssen kasnije rekao da mu je žao zbog te izjave. Kako je riječ o ozbiljnoj instituciji, navodno nekontrolirani ispad Stiana Jenssena jednostavno nije moguć. Osim toga, riječ je o čovjeku od punog povjerenja glavnog tajnika NATO-a i njegovu osobnom tajniku.

U pozadini je, čini se, ipak sve prisutnije promišljanje na zapadu da rat u Ukrajini, unatoč upumpavanju u ukrajinsku obrambenu moć najsofisticiranijeg zapadnog oružja, ne donosi Ukrajini brzu pobjedu niti poraz Rusije.





Rovovski rat

Iskorišteno oružje, koje je time i u realnim uvjetima testirano, dokazalo je svoju učinkovitost, ali po mišljenju dijela zapadnih vojnih i političkih krugova, nije donijelo revolucionarne promjene ratovanja i time devastirajući nedvojbeni poraz protivnika.

Od Ukrajini isporučenih i upotrijebljenih oružja, objektivno gledano, previše se očekivalo. Daleko više od onoga što ono u danim okolnostima ratišta može postići. Umjesto manevarskog i brzog ratovanja s osloncem na novu tehnologiju, rat se pretvorio u klasični rovovski rat iscrpljivanja za koji je dio zapadnih stratega vjerovao da je zauvijek nestao i završio u analima povijesti ratovanja. Bilo je to preoptimistično i neracionalno promišljanje. Umjesto munjevitih prodora oklopno-mehaniziranih postrojbi s nadmoćnim zapadnim oklopom, tehnika je zaustavljena na običnim protutenkovskim rovovima i minskim poljima i izložena vatri protivnika. S druge strane, prevelika medijska pompa, reklamiranje i veličanje nove zapadne tehnike u realnosti krvave ratne stvarnosti u kojoj i tenk Leopard jednako gori kada ga nešto pogodi kao i ruski tenkovi postalo je ne samo kontraproduktivno nego i kompromitirajuće za zapadnu tehnologiju. Napuhavanje vrijednosti nove tehnike koja je trebala revolucionirati ratovanje i to na djelu pokazati u Ukrajini koja se uporno mjesecima provodila kroz medije izazvala je u dijelu zapadne politike nakon, po njihovu očekivanju, spore ukrajinske ofenzive gotovo defetistički stav o ratu u Ukrajini i mogućnostima Ukrajine da sa svoga teritorija izbaci agresora.

Dakako, bez realnog i racionalnog razloga, jer je potpuno normalno da se u ratu trpe gubici, sva upotrijebljena zapadna oružja dokazala su svoju učinkovitost, a Ukrajina rat ne gubi nego vrši pritisak na ruski raspored na ratištu. No stvorena medijska percepcija o nepobjedivosti i čudotvornosti novih oružja koja je vjerojatno služila za pridobivanje podrške pomoći Ukrajini sada stvara problem.

Medijski pritisci

Da se realno pristupilo medijskom praćenju rata, do toga ne bi došlo, ali prevagu je odnijela politika, a i potreba reklamiranja novih oružanih sustava.

Zapad u ovim trenucima, motiviran političkim prilikama u svojim državama, prije svega predsjedničkim izborima u SAD-u i javno deklariranom potrebom prenošenjem strateškog težišta s Europe prema Aziji i Africi – o čemu na posredan način svjedoči i zatvaranje pipa za financiranje nedržavnih organizacija i pokreta u Europi od Georgea Sorosa i njegove zaklade Otvoreno društvo – djeluje gotovo razočarano dosadašnjim tijekom rata. Dio zapadne politike i vojnih stratega zastupa stajalište da uza svu upotrijebljenu tehnologiju, i to ne samo oružja nego i onoga što se ne vidi – sofisticiranog prikupljanja podataka na velikim udaljenostima i njihova prenošenja u realnom vremenu izravno u stožere, na zapovjedna mjesta, pa i na same oružane sustave – rat u Ukrajini nije donio nikakvu revoluciju u ratovanju nego je samo potvrdio stare zaključke o evolucijskom karakteru rata.

Gledano s isključivo vojnog aspekta, mnoge zapadne stratege rat je razočarao. I ono što Stoltenbergov tajnik nudi Ukrajini, a što je očekivano neuvjerljivo demantirano, zapravo su razmišljanja dijela zapadne politike, ali i javnosti. Iako je takvo rješenje okončanja rata u kojem bi Ukrajina agresoru prepustila ono što je on osvojio i promoviranje formule koju bismo slobodno mogli nazvati “teritorij za mir” s one strane zdravog razuma, sve se češće kao rješenje ratne jednadžbe može susresti u medijima i stručnim think-tankovima SAD-a i zapadnoeuropskih država. Po logici formule “teritorij za mir”, jer ono što se sugerira Ukrajini nije ništa drugo nego predaja teritorija, Ukrajina bi praktički trebala kapitulirati da bi bila primljena u NATO i dobila sigurnosnu zaštitu, što je apsurd, ali ne bi bio ni presedan nakon naprasnog prepuštanja afganistanske vlade, države i naroda islamističkim ekstremistima iz talibanskog pokreta prije dvije godine.









Izvan okvira politike koja se očito poigrava ukrajinskim interesima i s isključivo vojnog gledišta evolucijski karakter rata u Ukrajini, umjesto bezrazložno očekivanog revolucionarnog, potaknuo je nakon 18 mjeseci njegova trajanja i prve ozbiljne i realne vojne analize njegova dosadašnjeg tijeka i pouka. Nastupilo je vrijeme za realno sagledavanje vojnih aspekata bez politike i propagande i medijski raširenog senzacionalizma i morbidnih ispada.

Umrežene komunikacije

Tako glasoviti američki Foreign Affairs 10. kolovoza objavljuje opsežnu analizu pod naslovom “Back in the Trenches” i podnaslovom “Why New Technology Hasn’t Revolutionized Warfare in Ukraine” iz pera Stephena Biddlea, profesora međunarodnih odnosa sa Sveučilišta Columbia.

Treba napomenuti da je magazin Foreign Affairs osnovan davne 1922. godine. Od samog početka izdaje ga i financira, kao i njegovo internetsko izdanje, američki think-tank Council on Foreign Relations osnovan 1921. godine sa sjedištem u New Yorku. Specijaliziran je za međunarodne odnose i američku vanjsku politiku, a od osnutka do danas predstavlja neformalno glasilo kreatora američke vanjske politike.









U članku za Foreign Affairs Stephen Biddle navodi da se rat u Ukrajini vodi s mnogo naprednih tehnologija, od daljinski upravljanih bespilotnih letjelica do svemirskog nadzora, preciznog oružja, hipersoničnih projektila, umjetne inteligencije i umreženih komunikacija. Mnogi stoga očekuju da ovakav niz novih tehnologija transformira ratovanje i da će nove tehnologije naslijeđene oružane sustave poput tenka učiniti zastarjelima i učiniti tradicionalne metode poput ofenzivnih akcija velikih razmjera praktički neprovedivima. Biddle u tom pogledu ukazuje na teze vojnog analitičara Davida Johnsona koji vjeruje da je “nastupio ključni trenutak u povijesti ratovanja kada obrana postaje odlučujući oblik rata”. Dronovi, umjetna inteligencija i brza prilagodba komercijalnih tehnologija u Ukrajini stvaraju “pravu vojnu revoluciju”, prema vojnom strategu T. X. Hammesu. Nadalje, savjetnik Pentagona Eric Schmidt ustvrdio je da Ukrajina pokazuje kako će “budućnost rata diktirati i voditi dronovi”.

Nasuprot njima, Biddle spušta loptu i zagovara realni pristup ratnim zbivanjima u Ukrajini. On piše da se na mnogo načina rat koji se vodi u Ukrajini čini prilično poznatim. Prikazuje pješake koji se muče kroz blatnjave rovove u scenama koje više nalikuju na Prvi svjetski rat nego na Ratove zvijezda.

Povratak u prošlost

Njegova bojna polja prepuna su minskih polja koja nalikuju na one iz Drugoga svjetskog rata, a zbog kratera od granata podsjećaju na Mjesečev krajolik, jednako kao i polja Flandrije 1917. godine. Konvencionalno topništvo ispalilo je u Ukrajini milijune nenavođenih granata, toliko da je opteretilo proizvodne kapacitete industrijskih baza kako u Rusiji tako i na Zapadu.

Slike kibernetičkog ratovanja i djelovanja pametnog oružja miješaju se sa slikama naslaganog konvencionalnog topničkog streljiva na podovima zahuktalih tvorničkih postrojenja. Nedostaju još samo glasoviti plakati Rosie the Riveter, s likom žene koja radi u američkim tvornicama oružja i streljiva da bi se stekao puni doživljaj povrataka u prošlost, u 1943. godinu – primjećuje Stephen Biddle.

To postavlja pitanje, kaže Biddle – koliko je ovaj rat uistinu drugačiji. Kako takva vrhunska tehnologija može koegzistirati s takvim odjecima daleke prošlosti? Odgovor je da, iako su alati u Ukrajini ponekad novi, rezultati koje daju uglavnom nisu. Vojske se prilagođavaju novim prijetnjama, a protumjere koje su obje strane usvojile u Ukrajini dramatično su smanjile učinke novog oružja i opreme, što je rezultiralo ratom koji na mnogo načina više sliči sukobu iz prošlosti nego sukobu zamišljene tehnološke budućnosti ratovanja. Američki obrambeni planeri trebali bi shvatiti da rat u Ukrajini ne nagovještava “revoluciju u ratovanju” koja se često najavljivala, ali nikada nije stizala nego se ratovanje razvijalo kroz postupnu evoluciju. Kreatori politike i analitičari trebali bi pomno proučiti što se događa na terenu u Ukrajini, ali ne bi trebali očekivati da će njihovi nalazi proizvesti transformacijsku promjenu u vojnoj strategiji. Umjesto toga, kao što je često bio slučaj u prošlosti, najbolji put naprijed uključivat će postupne prilagodbe, a ne tektonske pomake, kazuje Biddle.

Nadalje, prema analizi Foreign Affairsa, ova kombinacija sve smrtonosnije tehnologije, ali sve više raspršenih, ukopanih i skrivenih ciljeva proizvela je daleko manje neto promjene u ostvarenim ishodima tijekom vremena nego što bi se očekivalo promatrajući samo upotrijebljena oružja, a ne njihovu interakciju s ljudskim ponašanjem. Bolji alati uvijek pomažu, a pomoć Zapada Ukrajini bila je ključna u omogućavanju Ukrajini da se nosi s brojčano nadmoćnijom ruskom vojskom. Ali stvarni utjecaj tehnologije na bojno polje snažno je oblikovan postupcima njezinih korisnika, a u Ukrajini, kao i u prošlom stoljeću ratovanja velikih vojski, to postupanje obično je bilo bolji pokazatelj vjerojatnog ishoda od samih alata.

Razlog što tehnološki napredak nije odlučujući u ratu je taj što je on samo dio onoga što oblikuje ishode. Način na koji borci koriste svoju tehnologiju i prilagođavaju se opremi svojih neprijatelja barem je jednako važan, a često i važniji.

Tako je od pojave industrijskog rata, kada je prije više od jednog stoljeća oružje postalo dovoljno smrtonosno da su vojske koje su masovno izlagale snage na otvorenom pretrpjele porazne stope gubitaka. Već 1914. godine samo četiri poljska topa kalibra 75 mm mogla su u jednom plotunu pokriti područje veličine nogometnog igrališta smrtonosnim krhotinama granata. Francuska inačica takvoga topa – model Soixante-Quinze iz 1897. – mogla je to učiniti 15 puta u jednoj minuti s dovoljno osiguranog streljiva. Vojska koja bi izravno napadala obranu naoružanu takvim oružjem počinila bi samoubojstvo. Čak i teško oklopljeni tenkovi mogu biti masovno uništeni modernim protutenkovskim oružjem ako djeluju na ovakav način: britanski tenkovi koji su gađali njemačke protutenkovske topove kod Goodwooda i njemački tenkovi koji su gađali sovjetske protutenkovske topove kod Kurska nude poučne i krvave primjere.

Kao rezultat toga, većina vojski prilagođava se sučeljavanju s modernom vatrenom moći. Ponekad to znači uvođenje novih alata za suzbijanje neprijateljske tehnologije: protutenkovski topovi potaknuli su razvoj tenkova koji počinju koristiti teži oklop, što potiče upotrebu većih protutenkovskih topova, zatim još težeg oklopa, i tako unedogled. Višestruki ciklusi takvih tehnoloških utrka mjera-protumjera već su se dogodili tijekom rata u Ukrajini.

Utrka u naoružanju

Na primjer, skupe, sofisticirane dronove obarale su navođene protuzračne rakete, što je potaknulo zaraćene strane na korištenje većeg broja jednostavnijih, jeftinijih i brojnijih bespilotnih letjelica, kojima se pak sada suprotstavlja jednostavnije i jeftinije protuzračno topništvo i ručni ometači dronova. Kako se rat nastavlja, tako će se ova utrka oružja i protuoružja nastaviti. Biddle navodi da su se vođeni raketni sustavi dugog dometa HIMARS koje je SAD isporučio Ukrajini u lipnju 2022. i koji koriste GPS signale za navođenje pokazali razornima i visokopreciznima te su nanijeli velike štete ruskoj strani. No Rusi sada rutinski ometaju prijenos signala GPS-a, što je dramatično smanjilo točnost pogađanja projektila HIMARS. Tehničke protumjere su sveprisutne u ratu i brzo ograničavaju učinkovitost mnogih novih oružja – tvrdi Biddle.

Jedan od načina da se procijene rezultati uporabe novog oružja u Ukrajini je da se pogledaju žrtve koje je ono nanijelo. Oni koji vide vojnu revoluciju u Ukrajini obično tvrde da su nove tehnike izviđanja i akvizicije ciljeva, poput spajanja bespilotnih letjelica s preciznim oružjem, učinile suvremeno bojno polje radikalno smrtonosnijim. Ostvarena ubojitost ruskog i ukrajinskog oružja u ovom ratu malo se razlikuje od one viđene u prethodnim ratovima, a u nekim je slučajevima zapravo niža.

Biddle kao primjer ukazuje na gubitke tenkova. Po njegovu mišljenju, mnogi zagovornici revolucioniranja rata vide teške tenkovske gubitke u Ukrajini kao ključni pokazatelj prijeteće zastarjelosti tenkova pred novim smrtonosnim preciznim protutenkovskim oružjem.

A gubici tenkova u Ukrajini svakako su bili veliki: Rusija i Ukrajina izgubile su svaka više od polovice tenkova s kojima su ušle u rat. U vrijeme invazije Rusija je imala oko 3400 tenkova u aktivnoj službi. Ali u prvih 350 dana rata izgubila je negdje između 1688 (broj koji je fotografijama potvrdila organizacija otvorenog pristupa Oryx) i 3253 (broj koji iznosi ukrajinsko ministarstvo obrane), a može se računati da se stopa ruskih gubitaka kreće negdje između 50 posto i 96 posto, ovisno o tome kojem izvoru vjerovati.

Ogromni gubici

Ukrajina je imala oko 900 tenkova u vrijeme invazije i izgubila ih je najmanje 459 (Oryx brojka) u prvih 350 dana, uz stopu gubitaka od najmanje 51 posto. Obje zemlje su ili izgradile ili su dobile dodatna vozila kao zamjenu. Posebno Rusija ima velike rezerve starijih vozila koja su stavljena u upotrebu. Dio oštećenih tenkova je popravljen i vraćen u postrojbe. Dakle, iako se oklopne flote na terenu nisu značajno smanjile, jasno je da su mnogi tenkovi izgubljeni u borbi.

Ipak, po analizi Foreign Affairsa, ovo nisu neuobičajeno visoke stope gubitaka za veliki rat. U samo četiri dana tijekom bitke kod Amiensa 1918. Ujedinjeno Kraljevstvo izgubilo je 98 posto tenkova koje je imalo kada su borbe počele. Godine 1943. stopa gubitaka njemačkih tenkova bila je 113 posto. Njemačka je te godine izgubila više tenkova nego što ih je posjedovala početkom godine, a gubitke je nadoknadila industrija. Njemačka je 1944. izgubila 122 posto tenkova kojima je započela godinu. Stope gubitaka tenkova u Sovjetskom Savezu 1943. i 1944. bile su gotovo jednako visoke, 109 posto, odnosno 80 posto. A u jednoj jedinoj bitki u Normandiji (Operacija Goodwood, u srpnju 1944.), Ujedinjeno Kraljevstvo izgubilo je više od 30 posto sveg oklopa na kontinentu u samo tri dana borbi. Rijetki su, međutim, tvrdili da je tenk zastario 1918. ili 1944. godine.

U ratu je nova tehnologija važna, ali prilagodbe dramatično umanjuju njezine učinke – upozorava autor analize.

Jednaka je i situacija s gubicima zrakoplova. Neki su sugerirali da su moderni protuzračni projektili toliko smrtonosni za tradicionalne pilotirane letjelice da i oni idu na smetlište povijesti. I poput tenkova, zrakoplovi su pretrpjeli teške gubitke u Ukrajini: u gotovo godinu i pol borbi, ukrajinsko zrakoplovstvo izgubilo je najmanje 68 zrakoplova, ili više od trećine predratne flote Ukrajine; ruske zračne snage izgubile su više od 80 aviona iz svog arsenala od 2204 vojna zrakoplova prije invazije. Ipak, ova razina razaranja teško da je bez presedana. Godine 1917. očekivani životni vijek novog britanskog pilota bio je samo 11 dana. Godine 1943. njemački Luftwaffe izgubio je 251 posto zrakoplova koje je imao početkom godine. Njemačka je stopa gubitaka za 1944. bila još veća – samo u prvoj polovici godine izgubila je 146 posto svoje siječanjske snage.

Iscrpljujuće borbe

Sovjetska stopa gubitaka zrakoplova iznosila je 77 posto 1943. i 66 posto 1944. Ipak, malo je tko tvrdio da je pilotirani zrakoplov zastario 1917. ili 1943. godine.

Kad je riječ o zastoju na ratištu i povremenim većim ili manjim napredovanjima, uključujući i učinke pokrenutih ofenzivnih djelovanja Ukrajine, Biddle tvrdi da je dosadašnji ukrajinski rat, bez obzira na vidljive elemente rovovskog pozicijskog rata, daleko od potpunog zastoja. Neki napadi doista nisu uspjeli postići uspjeh ili su to učinili uz veliku cijenu. Ruska ofenziva kod Bahmuta na kraju je uspjela, ali tek nakon deset mjeseci borbi i gubitaka od možda 60.000 do 100.000 ruskih vojnika.

Ruske ofenzive u proljeće 2022. nisu uspjele, a ruski napad na Mariupolj u južnoj Ukrajini u veljači trajao je gotovo tri mjeseca prije nego što je obrana nadjačana i Rusi zauzeli grad. Ukrajinska protuofenziva u Hersonu započela je tjednima sporog, skupog iscrpljujućeg rata u kolovozu i rujnu 2022.

Ali drugi su napadi otišli mnogo dalje i brže. Ruska početna invazija u veljači 2022. na mnoge je načine bila loše izvedena, no ipak je osvojila više od 108.779 četvornih kilometara zemlje u manje od mjesec dana. Ukrajinska protuofenziva u Kijevu tada je preuzela više od 49.209 četvornih kilometara u ožujku i početkom travnja. Ukrajinska protuofenziva u Hersonu u kolovozu 2022. na kraju je ipak osvojila gotovo 1200 četvornih kilometara, a njezina protuofenziva u Harkivu u rujnu 2022. ponovno je zauzela 6000 četvornih kilometara. Rat je stoga predstavljao mješavinu uspješnog napada i uspješne obrane, a ne obrazac dosljedne napadačke frustracije. A sve se to – i proboji i zastoji – dogodilo u susretu s novim oružjem i opremom. Nasuprot tomu, stariji naslijeđeni sustavi poput tenkova odigrali su istaknutu ulogu u uspjesima i neuspjesima napada. Ove varijacije teško je uskladiti s bilo kojom tehnološki određenom novom ratnom epohom.

Morbidna galerija

Iako je ukrajinski rat doživio pojavu dosta nove opreme, njezina uporaba još nije donijela transformacijske rezultate. Stope žrtava u Ukrajini nisu bile neobično visoke prema povijesnim standardima. Napadači u Ukrajini ponekad su uspjeli napredovati, a ponekad ne; nije bilo obrasca jedinstvenog obrambenog zastoja.

To je zato što su oni koji se bore u Ukrajini odgovorili na nova smrtonosna oružja baš kao što su učinili njihovi prethodnici iz povijesti – prilagodbom kroz kombinaciju tehničkih protumjera i daljnjim produžecima stoljetnih trendova prema povećanom raspršivanju snaga, korištenju zaklona, prikrivanju, i odgovaranjem na vatru vatrom, koja je smanjila izloženost neprijateljskoj vatrenoj moći.

Gubici su još teški, kao što je često bilo u velikim ratovima, ali stope gubitaka u Ukrajini nisu spriječile velike kopnene dobitke u ofenzivama na Kijev, Harkiv i Herson. Uspjeh u napadu je težak i obično zahtijeva kombinaciju napadačkih vještina i obrambenih pogrešaka, kao što je slučaj već generacijama. Sve opcije na ratištu su i dalje otvorene, a time i ukrajinske strateške vojne i političke opcije pa stoga puštanje balona od samoga vrha NATO-a, i to preko nižih službenika, kako bi se procijenile reakcije na zahtjeve prema Ukrajini da uđe u pregovore pod nepovoljnim uvjetima i ponudama samo idu na ruku Rusiji kao agresoru.

Udovoljavanje prepuštanjem privremeno osvojenog teritorija agresoru bio bi još jedan čavao u lijes postojećeg međunarodnoga poretka, čiji pokop nestrpljivo priželjkuju Rusija i partnerska Kina, kao i cijela morbidna galerija diktatora i karikaturalnih likova koji plaze za njima nadajući se ostacima sa slavljeničkog stola.