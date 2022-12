STOLTENBERG KOMENTIRAO SITUACIJU NA KOSOVU: ‘Naše snage su spremne, pratimo situaciju s velikom pozornošću’

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg je u intervjuu za France 24 komentirao situaciju na ukrajinskoj bojišnici i tenzije koje su proteklih dana eskalirale na Kosovu.

Iako je upozorio da bi svaka uporaba nuklearnog oružja u Ukrajini imala “teške, dramatične posljedice za Rusiju”, šef NATO-a vjeruje da je “vjerojatnost bilo kakve uporabe nuklearnog oružja u Ukrajini od strane Rusije i dalje mala”.

Rusku strategiju ciljanja ukrajinsku energetsku infrastrukturu je nazvao “brutalnim oblikom ratovanja” i “načinom da se zima pretvori u oružje”, ali je ponovio da je siguran da će Ukrajinci unatoč tome nastaviti pružati otpor.

Što se tiče ulaska Finske i Švedske u NATO, rekao je kako vjeruje da će svi NATO saveznici, uključujući Tursku, ratificirati njihovo članstvo u Sjevernoatlantskom savezu.

Osvrnuvši se na tenzije između Kosova i Srbije rekao je kako je NATO veoma fokusiran na Kosovo, na Zapadni Balkan.

“Mi imamo dugu povijest, pomogli smo zaustaviti dva etnička rata. Prvo u Bosni i Hercegovini, a kasnije i na Kosovu. Naravno, još uvijek smo prisutni tamo, snage KFOR-a broje više od 4 tisuće vojnika, te imaju ključnu ulogu u stabilizaciji situacije”, rekao je.

“Naše snage su sposobne i spremna, ali i na oprezu. Prate situaciju s velikom pozornošću. NATO i EU surađuju veoma blisko, a moja poruka objema stranama je da se suzdrže od dodatnih eskalacija i provokativne retorike. Pozivam ih da reduciraju tenzije na Kosovu”, dodao je Stoltenberg.

