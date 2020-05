STOJAK I PETEK ZA DNEVNO: Otkrili šokantne podatke o Zagrebu i Bandiću! ‘Plenković bi mogao biti grobar grada Zagreba’!

Autor: V.K

Danas je grad zagreb od hrvatske vlade zatražio izmjene čak tri zakona vezana uz financiranje lokalne i regionalno samouuprave kako bi se, pazite sada – mogao neograničeno zaduživati, izvijestio je Jutarnji list. Gradski zastupnik stranke Milana Bandića i bivši šef gradskih financija objasnio je kako grad želi izdati obveznice u vrijednosti do 5 milijardi kuna preko kojih bi sufinancirao obnovu grada nakon potresa. Oporbeni zastupnici u Gradskoj skupštini, Tomislav Stojak i Renato Petek oštro su osudili najnoviju ideju zagrebačkog gradonačelnika.

Za početak valja reći kako od toga vrlo vjerojatno neće biti ništa. Kako se doznaje Vlada nije oduševljena ovim prijedlogom, a u uz to se u ponedjeljak raspušta Sabor. Sada se više ništa od toga ne stigne, a toga su svjesni i u oporbi, kao što je rekao zastupnik Renato Petek: “Ti zakoni se neće mijenjati, srećom. To bi bila potpuna katastrofa. Ovo me podsjetilo na izdavanje obveznica 2007. godine. Tada se grad zadužio za 300.000 eura, i tada je bilo jasno, a kasnije i potvrđeno da se taj novac nije trošio namjenski. Potrošeno je manje od 5% sredstava na ono za što su bila predviđena. Taj novac se trebao uložiti o cijevi vodovodne i plinske mreže zbog čega i dan danas imamo velikih problema, a novac je potrošen na stambene projekte i gradnju na području Jelkovca što je još jedan kapitalan neuspješan projekt osim za one koji su dobili tamo stanove na korištenje za neke smiješne izjave čime si je Milan Bandić osigurao birački bazen”, govori nam Petek i slaže se kako neograničeno zaduživanje lokalne i regionalne samouuprave mora biti onemogućeno kako bi se spriječilo nekontrolirano zaduživanje što sada Bandić pokušava dokinuti.

“Zagreb je jako zadužen i stoji pred financijskim kolapsom jer se novcem raspolaže potpuno neracionalno, a sada novim zaduživanjem želi krpati te rupe. Da mu to kojim slučajem dozvoli, premijer Andrej Plenković postao bi grobar grada Zagreba. Milan Bandić i njegov koalicijski partner HDZ nisu donijeli zakon o obnovi iako se dijelovi grada raspadaju. Nikako da naprave nešto u interesu građana, ali zato se njihovi interesi vrlo uspješno realiziraju. U posljednje 4 godine zaposleno je gotovo 1500 novih djelatnika Holdinga i Grada, a prema mojim informacijama, dobar dio njih su članovi HDZ-a”, govori nam Petek.

Nažalost, Vlada nije donijela Zakon o obnovi i protokole prema kojima bi građani mogli realizirati obnovu svojih domova stoga su životi stavljeni na čekanje. Petek kaže kako ne vidi da je Bandić kao koalicijski partner inzistirao da se cijeli proces ubrza. Zbog prijevremenih izbora cijeli proces bit će odgođen za barem 6 mjeseci dok se ne konstitutira nova Vlada i dok neki novi ministar ne pohvata sve konce.

Primjećujemo kako se čuju glasovi onih koji smatraju da bi ovi prijevremeni izbori mogli izazvati katastrofu jer u trenutku kada se moraju donositi ključne odluke, Hrvatska mora konstituirati Vladu koja će trebati opet vremena da se uhoda i ustoliči. S takvim viđenjem slaže se i Petek koji smatra kako je HDZ sve podredio sebi i svojim interesima za ostankom na vlasti. “Bandić zahvaljujući žetončićima radi što god hoće budući da mu HDZ drži leđa što potvrđuje i jučerašnje novo zaduženje od 150 milijuna kuna za Holding. Povremene trzavice koje u javnost dolaze, samo su “magla”. Treba razviti kvalitetan model jer će se po njemu slijedećih deset godina obnavljati grad koji svojim građanima jasno i transparentno treba reći u kojoj mjeri mogu računati na pomoć grada, a koliko će morati sami platiti.

Tvrtke povezane s GSKG naplaćuju radove na sanaciji po znatno većoj cijeni od tržišne

Ovih dana mogli smo slušati o brojnim preprekama s kojima se suočavaju građani Zagreba, a da ima velikih problema na terenu potvrđuje i Renato Petek koji je dobro upoznat s ovom situacijom.

Kako nam kaže, stanari koji su krenuli u sanaciju štete dobili su daleko jeftinije ponude od tvrtki koje ne surađuju s Gradskim stambeno-komunalnim poduzećem (GSKG) čija je primarna djelatnost održavanje stambenih objekata. Dakle tvrtke koje rade s GSKG nudile su značajno skuplje ponude za obnovu i sanaciju. “Konkretno su mi se javili ljudi iz centra grada koji su dobili ponudu od privatnika za sanaciju dimnjaka u iznosi od 7.200 kuna, a iz GSKG nisu željeli priznati takvu ponudu ukoliko žele koristiti sredstva iz pričuve jer GSKG ima potpisane ugovore s drugim tvrtkama. Kada je tvrtka povezana s GSKG došla na lokaciju, za isti posao dala je ponudu u iznosu od 42 tisuće kuna. Država i grad trebaju učiniti sve da ne dođe do ovakvih preplaćivanja radova u obnovi”, otkriva nam Renato Petek.

Upitali smo ga što je s prenamjenom sustava grijanja iz atmosferskog u kondenzacijski, što se u nekim slučajevima nameće kao jedina opcija za sanaciju dimnjaka i priključenja na plinsku mrežu, a Petek nam kaže kako grad nije izradio jasne protokole za priključenje na plinsku mrežu.

“Mi, pedeset dana nakon potresa nemamo jasne protokole prema kojim bi građani znali koji su uvjeti za priključenje na gradsku mrežu. Trenutno se uopće ne zna u kojim slučajevima je potrebna i zamjena bojlera, cijevi, kada je potrebno zvati dimnjačara, kada on izdaje atest i kome se što plaća. Ovako ljudi ni ne znaju kako se postaviti. Imali smo sreće što je vrijeme toplo, pa ljudi nisu toliko ispaštali, ali pokazuje jednu neodgovornost gradske uprave koja se prema grada ponaša kao maćeha. Milan Bandić nije donio nikakve odluke, nikakva rješenja . Nadali smo se da će se premijer uključiti, međutim on je umjesto toga u dva navrata ignorirao zahtjeve gradskih zastupnika da se hitno održi sjednica skupštine“, zaključio je Petek.

Razgovarali smo i sa zastupnikom gradske skupštine, Tomislavom Stojakom koji je poručio kako je rasipničko ponašanje Milana Bandića upravo došlo na naplatu

Zadržao bih se na komentaru da niti gradonačelnik, niti gradska uprava ne upravljaju racionalno novcem kojeg imamo na raspolaganju. Podsjetit ću vas da je ovogodišnji proračun na razini 8 i pol milijardi kuna, a uz prihode ustanove to je 12 milijardi kuna. Govorimo o proračunu prije ovih nepogoda. Da se racionalno upravlja našim novcem, da se novac ne razbacuje u megalomanskim projektima svih ovih godina, Zagreb bi sigurno imao dovoljno novaca da se suoči s ovom krizom. Ipak, gradonačelnikovo rasipničko ponašanje, u stilu pijanog milijardera sada dolazi na naplatu. Ovo danas je dokaz da su gradske financije u velikim problemima. Nedavno je objavljeno i izvješće državne revizije za 2018. godinu koje pokazuje da je grad Zagreb zajedno s Holdingom već tada bio zadužen za više od 4 milijarde kuna. U ovom trenutku proračun grada je u minusu preko milijardu kuna. Ono što je revizija pokazala u nekoliko navrata jest to, da svih ovih godina otkako su na vlasti, Milan Bandić i uprava nisu naplatili više od milijardu kuna komunalnih doprinosa i komunalnog duga. Dakle, da se drugačije gospodarilo, ne bi nam trebala nikakva zaduženja, poručio je Tomislav Stojak.

Osvrnuli smo se i na informacije Renata Peteka o preplaćivanju poslova sanacije. Objasnio nam je kako većina građana održavanje zgrade ima ugovoreno upravo sa GSKG te da vjerojatno ni ne znaju da se određeni poslovi mogu obaviti i znatno jeftinije te da imaju mogućnost promijeniti upravitelja zgrade. “GSKG upravlja sa oko 80% zgrada, a njihovi izvođači jedni su od najskupljih. Ne iznenađuju me ove informacije, iako osobno nisam svjedočio ovakvim ikustvima kao gospodin Petek. Tko je tu kriv? GSKG, Zagrebački Holding i gradska uprava, zaključio je Stojak.