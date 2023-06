Što Zapad kaže o kaosu u Rusiji? Ne žele da Putin pomisli jednu stvar: Ostali su zatečeni

Iako bi se očekivalo da će kaos u Rusiji u kojoj šef plaćenika Wagner skupine Jevgenij Prigožin provodi de facto vojni udar jurišanjem prema Moskvi Zapad dočekati pljeskom i euforijom, zanimljivo je kako su reakcije ukrajinskih saveznika zapravo relativno odmjerene.

Naime, dužnosnici Sjedinjenih Američkih Država i Zapada iznimno paze da svojim izjavama ili djelovanjem ne utječu na događaje koji se odvijaju u Rusiji zbog načina na koji bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao kao oružje iskoristiti bilo kakvu percepciju o upletenosti Zapada u eskalirajuću krizu, rekli su za CNN izvori upoznati s razmišljanjem administracije američkog predsjednika Joea Bidena.

Cijela administracija sazvala je hitne sastanke u petak navečer kako bi procijenili događaje koji su se odvijali tako brzo da su američke i europske dužnosnike zatekli nespremne, rekli su izvori.

Dok su napetosti u stalnom porastu tijekom posljednjih nekoliko mjeseci između šefa Wagnera i ruskog Ministarstva obrane, američki i europski obavještajni dužnosnici nisu predvidjeli da će Prigožin krenuti u juriš na regiju Rostov sa svojim snagama, rekli su izvori upoznati s obavještajnim podacima.

“Tako je teško reći koliko je bilo priče, a koliko je to bilo stvarno”, rekao je jedan od izvora. “Napetost je rasla toliko dugo, a da se zapravo ništa nije dogodilo.”

Dužnosnik europske obavještajne službe rekao je za CNN da je “temperatura očito rasla”, ali malo tko je mogao predvidjeti što Prigožin planira.

Dodao je da će Zapad promatrati kako će se to odvijati u sljedećih 24 do 48 sati, nakon čega će Wagnerovim snagama vjerojatno početi nedostajati opskrba.

Američkim i europskim dužnosnicima nije jasno koliko je unaprijed Prigožin planirao napad.

Jedan izvor upoznat sa zapadnim obavještajnim službama rekao je da se čini da je za organizaciju trebalo najmanje nekoliko dana; drugi izvor, međutim, primijetio je da je Rostov vrlo blizu prve crte bojišnice u Ukrajini, tako da možda nije bilo potrebno puno predumišljaja.

Glavni diplomat Europske unije Josep Borrell pokrenuo je centar za krizne situacije u cijelom bloku kako bi pratio razvoj pobune Wagner grupe. Na Twitteru je naglasio da se podrška EU Ukrajini nastavlja.

Had a call with @G7 Foreign Ministers to exchange views on the situation in Russia.

Ahead of Monday’s EU Foreign Affairs Council, I am coordinating inside the European Union and have activated the crisis response centre.

Our support to Ukraine continues unabated.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 24, 2023