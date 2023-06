ŠTO TO PLENKOVIĆ KRIJE OD HDZ-ovaca? Svi u stranci pričaju o tome: Ovo je tema od nacionalnog interesa

Autor: Iva Međugorac

Već se neko vrijeme oporbeni saborski zastupnici bune zbog načina na koji je vladajuća većina predvođena HDZ-om i premijerom Andrejom Plenkovićem odlučila prekrojiti izborne jedinice. Osim što se tvrdi kako se novim izbornim jedinicama koje je nedavno predstavio predsjednik Vlade pogoduje HDZ-u, cijeli proces i samim HDZ-ovcima ne ulijeva povjerenje te se tvrdi da je to posao koji je odrađen na veoma netransparentan način.

Plenković ne otkriva autore

”Nitko ne zna tko su autori novih izbornih jedinica, to je podatak kojega Plenković konstantno gura pod tepih i krije kao zmija noge, i na to će Ustavni sud vjerojatno reagirati. S ovim se Plenković nije smio tako igrati, jer i u stranci malo tko zna tko stoji iza novih jedinica, ta se priča svela na nekolicinu Plenkovićevih suradnika, a radi se o temi od nacionalnog interesa”, naglašava naš sugovornik iz HDZ-a koji i sam napominje kako su jedinice skrojene bez imalo logike i dugoročnih promišljanja.

”Ovo što je skrojeno ne ide u prilog HDZ-u dugoročno, ovo koristi sadašnjem, Plenkovićevom HDZ-u. On je tako odlučio demonstrirati moć da je i izborne jedinice odlučio prilagoditi sam sebi, a ako sve radi dobro i ako se ne boji građanskog suda i izbora onda je trebao stati pred narod transparentno i riskirati na idućim izborima”, smatra naš sugovornik koji tvrdi da priča o radnom tijelu u kojem je sudjelovao Vladimir Šeks ne drži vodu.





”Tvrdilo se da je riječ o skupini u kojoj osim Šeksa sudjeluju ministar Ivan Malenica, Karlo Ressler i Ivan ANušić, ali je upitno je li to doista tako i kada su se uopće ti ljudi sastajali. Postoje informacije da su se susreli svega dva puta i da je to sve odradio Šeks, osim toga ovo i jesu jedinice na tragu onoga što je Šeks javno zagovarao”, smatra naš sugovornik te kaže da je vrlo vjerojatno ovaj HDZ-ov dojen jedini iz radne skupine imao prste u ovako određenim izbornim jedinicama.

Plenković zadovoljio samo sebe

”Postupak koji je trebao biti javan i u kojem su trebali sudjelovati eksperti Plenković je skrio od javnosti kako bi sam sebe zadovoljio, ali ovo što su oni napravili nije u skladu ni sa uputama Ustavnog suda pa je vrlo vjerojatno da će se i to dugoročno pretvoriti u aferu. Uvijek kada Plenković nešto pokušava skriti od javnosti to preraste u veliki skandal, a on očito nije netko tko uči na svojim greškama, što također nije dobro”, tvrdi naš sugovornik koji posebice ne vjeruje u teze o tome da su izborne jedinice crtali djelatnici Ministarstva pravosuđa.

”Tko su ti stručnjaci, nije jasno zašto se ti ljudi kriju od javnosti i zašto se na ovu temu nije održao niti jedan sastanak. Nikome nije jasno ni radi čega Plenković te ljude krije od nas u HDZ-u, ljudi su uglavnom zbunjeni, a on preko leđa stranke nastoji ostaviti dojam da je sve odrađeno po pravilima”, žali se naš sugovornik te napominje kako su za premijera izborne jedinice završena tema, ali da je to u isto vrijeme tema o kojoj se poprilično ozbiljno razglaba u vladajućoj stranci. S novim jedinicama dobiven je novi košmar, ističe nadalje naš sugovornik koji također smatra kako će pravi košmar nastati tek na izborima, ako se do tada ovaj premijerov prijedlog održi.

”Plenković će to progurati onako kako je naumio jer se i u Vladi i u HDZ-u okružio ljudima koji samo potvrđuju ono što on zapovjedi. Atmosfera u stranci je zabrinjavajuća i kaotična, ali se nitko o tome ne usudi javno progovoriti jer svi uglavnom štite sebe i svoju poziciju. vidjeli ste da ni sami Malenica na ovu temu ne progovara previše, Plenković ga je naprosto izgurao iz etera kako mu ne bi naškodio bespotrebnim izjavama”, objašnjava naš sugovornik iz vladajućih redova koji primjećuje kako se mladi europarlamentarac Ressler odnedavno ponovno počeo intenzivno pojavljivati u medijskom prostoru pri čemu mu na javnim događanjima društvo pravi njegova ambiciozna supruga Karla.

Ressler je, pita li se našeg sugovornika, ušao u kampanju, i to vjerojatno još jednu kampanju za novi mandat u Bruxellesu u čemu ga svim srcem podržava upravo njegova bolja polovica, koja je navodno ambicioznija od njega samoga. Podršku po svemu sudeći ima i od Šeksa koji je prema tezama našeg sugovornika novim izbornim jedinicama odradio posao zbližavanja između Resslera i premijera Plenkovića čiji su se odnosi zahladili nakon unutarstranačkih izbora u HDZ-u kada je Ressler ishitreno dao potporu Davoru Ivi Stieru i takozvanoj protivničkoj struji. Bilo kako bilo, dok se o ovoj temi razglaba Šeks ne progovara, a znakovito je da šuti i župan Anušić koji se svojevremeno pobunio kada se spominjala mogućnost smanjenja broja zastupnika po izbornim jedinicama, ovisno o broju stanovnika u istima.