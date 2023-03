‘ŠTO TO NOSITE? MOŽE UNUTRA BITI NEKAKAV ANTRAKS!’ Sigurnosni problem u NSB-u, čovjek ušetao s hrpom knjiga: ‘Vrag je u detaljima’

Autor: Lucija Brailo

Nakon što je objavio svoju novu knjigu “Pandemija Covid-19 i rat Rusije protiv Ukrajine”, u kojoj je objedinio i rasvijetlio dvije iznimno osjetljive, no istovremeno prevažne teme koje se svakodnevno isprepliću na razne načine sa životima sviju nas, politolog i sociolog Anđelko Milardović održao je u srijedu u Novinarskom domu i promociju svog novog rukopisa koji je izašao u izdanju Instituta za migracijska istraživanja

Komentirajući činjenicu da je knjiga izašla povodom godinu dana nakon ruske agresije na Ukrajinu, Milardović je rekao da ovdje nije samo riječ o tome, već i o prvoj godini “mogućeg napada na civilizaciju i uništenja ljudskog roda”, zaključivši da “ako Europa i Amerika izdaju Ukrajinu, to bi mogao biti kraj civilizacije Zapada”.

Na promociji knjige sudjelovali su, osim samog autora, urednik knjige Mislav Vušković, povjesničar Josip Mihaljević, demograf Stjepan Šterc, bivši veleposlanik RH u Rusiji Božo Kovačević te bivši veleposlanik RH u Ukrajini Đuro Vidmarović. Svi oni izjasnili su se o knjizi iz svoje profesionalne perspektive, što je potencijalnom čitatelju otkrilo o kakvom se zanimljivom i vremenski relevantnom štivu radi, a iznijeli su možda i ono najbitnije – kako se zapravo naizgled nepovezane teme, zapravo snažno isprepliću te utječu na gotovo sve aspekte naših života.





‘Zašto mi sada listate knjige?’

Međutim, Milardović je za kraj promocije svoje nove knjige ostavio anegedotu koju je doživio, netom nakon njezine objave. No, ono što ju čini još zanimljivijom, njezin je zapravo sinkronicitet s tematikom knjige, koji se vrlo zgodno uklopio.

Naime, budući se ured Anđelka Milardovića nalazi u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu, po izlasku novog rukopisa, ušao je u predvorje biblioteke te, kako prepričava, noseći u ruci košaru prepunu primjeraka knjige, želeći ih ostaviti na porti kako bi ih oni s kojima se tako dogovorio mogli preuzeti.

No, ponekad se i najjednostavnije stvari u životu, mogu iskomplicirati do apsurda, čemu je fantastičan primjer ova Milardovićeva priča.

“Hodam ja tako prema porti, kad osjetim nekakvo komešanje, čudne poglede zaštitara, koji mi je nakon nekoliko trenutaka oklijevanja, odlučio ipak prići”, prepričava Milardović, pa dodaje:

“Pita on mene što to imam u košari, na što sam mu odgovorio da su to knjige. I dalje me sumnjičavo promatrao, pa uzeo jednu i krenuo je listati i okretati, na što sam ga pitao zašto mi sada lista knjige.”

Čudeći se i pokušavajući shvatiti zbog čega je u Nacionalnoj biblioteci tako čudno vidjeti čovjeka s hrpom knjiga, u iznenadnoj kontemplaciji, prekinuo ga je odgovor zaštitara:









“Pa ne znam ja, može unutra biti nekakav antraks ili što ja znam…”

‘Vrag je u detaljima’

Tada je odjednom sve bilo jasno.

Budući se u prostorima Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu od kraja 2019. održavaju sjednice, kao i druge aktivnosti hrvatske Vlade, zaštitar se, vidjevši knjige, pobojao za sigurnost njezinih članova.









Naime, krajem 2019. godine Vlada je predstavila novouređenu Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu koja je trebala u prvih šest mjeseci iduće godine biti središte hrvatskog predsjedanja Europskom unijom. Za dovršetak projekta i pripremu NSK za predsjedanje izdvojeno je 95 milijuna kuna, a tom je prilikom premijer istaknuo i kako će obnovljena NSK nakon predsjedanja poslužiti za razne aktivnosti poput konferencija i kongresa, vladinih aktivnosti, sveučilišne i alternativne scene HNK.

“Korona diktatura”, opasnost od nuklearnog incidenta, Putinova strahovlada, ruski svijet, samo su neki od pojmova kojima se profesor Milardović bavi u svojoj novoj knjizi, no čini se kako je uz sve te teme, knjiga sama po sebi, postala u jednom trenutku sigurnosni problem, i to u, ni manje, ni više Nacionalnoj hrvatskoj knjižnici.

Sav apsurd tog trenutka može se primijeniti i na mnoge druge situacije na koje svakodnevno nailazimo, no koje su toliko minorne da nisu zapravo za neko osobito polemiziranje ili pak, pisanje tekstova o njima.

No, ako je vjerovati onoj staroj narodnoj – “vrag jest u detaljima”.