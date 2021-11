ŠTO SVE MORATE ZNATI O COVID DODATKU ZA UMIROVLJENIKE? Saznajte koje papire trebate i gdje ih možete predati

Autor: Dnevno.hr

Ivan Serdar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, je u emisiji “Dobro jutro Hrvatska” govorio o covid mjeri i kako umirovljenici mogu doći do nje.

Covid dodatak je inače mjera isplate jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa, a njom je obuhvaćeno 850 tisuća korisnika.

Poziv za dostavu dokaza o visini mirovine upućen je korisnicima mirovine ostvarene u Hrvatskoj kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva te korisnicima mirovine ostvarene u Hrvatskoj koji su radili u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na inozemnu mirovinu, ali samo ako imaju prebivalište u RH, nisu u radnom odnosu i mirovina im ne prelazi 4.000 kuna.

Dokaz o visini inozemne mirovine

Za ostvarivanje covid dodatka HZMO-u je potrebno dostaviti dokaz o visini inozemne mirovine, u vidu izvatka iz banke o isplati mirovine za mjesec ožujak ili dokaza inozemnog nositelja osiguranja o iznosu neto isplaćene mirovine za ožujak.

Serdar napominje kako oni koji nisu ostvarili pravo na inozemnu mirovinu ne trebaju dostavljati dokaz, već na tiskanici HZMO-a ili online obrascu preko kojih se ostvaruje dodatak označiti polje gdje izjavljuju da ne primaju inozemnu mirovinu.

“Tiskanicu mogu skinuti s web stranice HZMO-a ili kupiti u Narodnim novinama, a uz tiskanicu potreban je dokaz o visini inozemne mirovine”, ističe Serdar napominjući kako će isplata covid dodatka biti u prosincu, a rok predaje dokaza je do 30. studenog.

Koliko ćete dobiti ovisi o vašoj mirovini. Tako će korisnici čija je mirovina između 0 i 1500 kuna dobiti 1200 kuna, oni koji primaju od 1500 do 2000 dobit će 900 kuna, oni koji imaju od 2000 do 3000 dobit će 600 kuna, a oni koji primaju od 3000 do 4000 dobit će 400 kuna.