‘ŠTO STE OČEKIVALI? SAD POLJSKA IMA SVOJ BELGOROD!’ Obratila se Zapadu iz Rusije otrovnim riječima: Putinovka likuje nakon eksplozije u NATO članici

Glavna urednica Russia Todaya, Putinova propagandistica Margarita Simonjan na Telegramu je prokomentirala mogući pad ruskih raketa na Poljsku.

“Sada Poljska ima vlastitu Belgorod regiju. A što ste očekivali” je kratko.

Naime, Belgorod je ruski grad četrdesetak kilometara udaljen od granice s Ukrajinom koji se, kako tvrde Rusi, nekolicinu puta dosad našao na udaru ukrajinskih raketa.

Putin’s propagandist Margarita Simonyan spoke about possible missile “arrivals” in Poland.

“Now Poland has its own Belgorod region. What did you expect?” she wrote in her telegram channel. pic.twitter.com/j3EPtDt0g7

— NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2022