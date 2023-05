ŠTO SKRIVA VANJA MARUŠIĆ? U pozadini je nešto veliko: Nikome nije jasno zašto se sada s time kocka

Autor: Iva Međugorac

Osobni razlozi, argument je to kojega od početka svojeg odlaska sa čela Uskoka navodi Vanja Marušić donedavna ravnateljica ove institucije koja je svoju poziciju napustila naprasno i iznenada ostavljajući iza sebe brojna neodgovorena pitanja, što je svakako s obzirom na funkciju koju je obnašala nedopustivo. Da je vrata Uskoka adekvatno zatvorila tada se vjerojatno za Marušić ne bi povlačile razne teorije zavjere, niti bi se njen odlazak koristio u političke svrhe kao što je to sada slučaj.

Ona ostaje pri svojem

Pitanja o odlasku donedavnoj ravnateljici Uskoka nastojali su postaviti i na saborskom Odboru za pravosuđe, no ova aktualna zamjenica glavne državne odvjetnice na saslušanju se nije pojavila već je poručila kako nije mogućnosti odazvati se pozivu.

”Naime, dužnost ravnateljice USKOK-a prestala sam obnašati iz osobnih razloga, a kako sam to i navela u zahtjevu za prestankom rada koji sam kao ravnateljica USKOK-a 18. travnja 2023. podnijela glavnoj državnoj odvjetnici Republike Hrvatske, a što je istog dana objavljeno u priopćenju Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Slijedom navedenog, budući da se radi o razlozima osobne prirode, smatram kako nema osnove za njihovo daljnje obrazlaganje”, poručila je Marušić, a oni koji su joj bliski tvrde da bi tome doista i moglo biti tako jer Marušić već neko vrijeme skrbi o bolesnoj majci.





No, s druge pak strane i na političkoj sceni i u samom DORH-u kruže i druge teorije pa se tako kaže da je Marušić morala odstupiti pod političkim pritiskom.

Zašto se nije pojavila?

”Ona se na saslušanju morala pojaviti. To je naprosto bila njena dužnost i odgovornost. Nije morala ulaziti u detalje i osobne razloge, ali je svakako morala objasniti javnosti da njen odlazak nema veze s političkim pritiscima, ako je to doista tako, ovako ostaje još bezbroj pitanja poput onoga što Marušić skriva, ona je mogla i morala stati na kraj glasinama, posebno ako nisu istinite”, tvrdi naš sugovornik iz DORH-a te kaže da je ovako Marušić i sama pristala na to da se njen slučaj nastavi razvlačiti po medijima, ali i po političkoj areni čime je svjesno, ili ne pristala na to da se njena situacija zataškava.

”Iz svega što se do sada moglo vidjeti po medijima ispada da je vozač i prometna nesreća najmanji problem. Naprosto je dojam da se u pozadini odvijalo nešto daleko veće što možda doista i jest povezano sa nagodbom Josipe Rimac zbog koje su vršeni politički pritisci iz vrha HDZ-a ”, smatra naš sugovornik te kaže da je Hrvoj Šipek bez obzira na sve za što je se proziva u više navrata usred najvećih kriza ipak stala i pred oporbene političare i pred novinare odgovarajući na niz neugodnih pitanja.

Pozicija nije ugodna, ali..

”To je takva pozicija, nije ugodna, Marušić to mora znati, i mora biti toga svjesna, ako nije u stanju stati pred javnost i pred zastupnike te odgovoriti na njihova pitanja, onda njoj nije mjesto ni na ovoj poziciji na kojoj se sada nalazi”, govori naš sugovornik te dodaje da se ovako otvorila Pandorina kutija te da sada javnost s pravom još više sumnja u onu verziju priče koja je prvotno predočena nedugo nakon ostavke koju je Marušić podnijela.

”Vanja Marušić je do sada bila na glasu kao profesionalka bez obzira na gaf sa Gabrijelom Žalac. Struka ju je cijenila jer je nastojala ostati distancirana od politike, njegovala je stil ravnateljice s kredibilitetom i njoj je doista bilo silno stalo do toga da zadrži taj status profesionalke pa nikome nije jasno zašto se sada s time kocka, i zašto sve što je stvorila stavlja na kocku”, kaže naš sugovornik koji napominje da je zbog izostanka Marušić i nastup Hrvoj Šipek protumačen kao još jedna farsa jer se uz ostalo glavna državna odvjetnica u nekoliko navrata splela iznoseći različite verzije priče.

”Sve je to na tragu onih teza Zorana Milanovića da se ugled hrvatskog pravosuđa i Državnog odvjetništva razbio kao kineska vaza, građani sa svakim danom i sa svakom novom aferom gube povjerenje u pravosudne institucije, a dvije ključne žene hrvatskog pravosuđa tome doprinose, to je skandal i uz ostalo radi toga što se DORH uz ovakvo vođenje pretvara u podružnicu vladajuće većine što naravno nema nikakve veze s neovisnim institucijama”, komentira naš sugovornik.









Bez obzira na sve te komentare pa i na ranije kritike na račun Državnog odvjetništva saborska većina je ta koja bira i potvrđuje glavnu državnu odvjetnicu, a oni još uvijek ne vide potrebu za time da se u vrhu DORH-a bilo što mijenja. Štoviše, oni su u više navrata podržali Hrvoj Šipek kojoj ionako uskoro ističe mandat, nakon kojeg bi trebala u mirovinu, no dok god postoje oni koju šute teško da će se u hrvatskom pravosuđu išta mijenjati.