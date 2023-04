ŠTO SE TO KUHA? Kome Srbija zapravo šalje oružje i jesu li tajni dokumenti raskrinkali Vučića: ‘Srbiju se želi uvući u sukob…’

I dalje traju kontroverze oko curenja navodno vrlo važnih dokumenata vezanih uz rat u Ukrajini i odnosu SAD-a prema istom.

Vjerodostojnost dokumenata i dalje nije utvrđena, ali afera o curenju zadaje prave glavobolje Washingtonu, ali i Ukrajincima.

Curenje povjerljivih američkih dokumenata o Ukrajini zakompliciralo je tako odnose Washingtona sa saveznicima, objavio je New York Times pozivajući se na američke dužnosnike prije nekoliko dana.





Povjerenje otišlo u dim

Prema pisanju NYT-a, Washington nikome ne vjeruje pa ni svojim saveznicima jer najnoviji u javnost procurili tajni dokumenti Pentagona pokazuju “ne samo da Amerikanci imaju obavještajnu moć prodora u ruske vojne i sigurnosne strukture, već špijuniraju i same Ukrajince i, recimo, Južnokoreance”, ako je vjerovati tim navodima.

Prema najnovijim podacima, u spornim dokumentima stoji i ta da Srbija s Aleksandrom Vučićem na čelu šalje oružje Ukrajini.

Podsjećamo, godinama unazad traje famozna romantična epizoda o navodnom prijateljstvu Srbije i majčice Rusije, a Vučić od početka rata u Ukrajini vješto zaobilazi striktno odabiranje strana.

Godinama se upravo Vučića proziva da “sjedi na dvije stolice” zbog ulagivanja Zapadu, a ujedno prijateljstava s Rusijom Vladimira Putina.

No, srpski ministar obrane Miloš Vučević nazvao je u srijedu “lažima” informacije da Srbija šalje oružje Ukrajini, što je objavio Reuters pozivajući se na tvrdnje iz navodnih dokumenata koji su procurili u Washingtonu. Britanska agencija izvijestila je ranije u srijedu da je Srbija, premda je jedina zemlja u Europi koja se odbila priključiti sankcijama protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu, “pristala isporučiti oružje Kijevu ili ga je već poslala”.

Reuters je to prenio navodeći da je riječ o povjerljivom dokumentu Pentagona, koji rezimira odgovore europskih vlada na zahtjeve Ukrajine za vojnu obuku, pomoć i oružje, a bio je među desecima povjerljivih materijala objavljenih na društvenim mrežama prije mjesec dana, što se smatra najvećim curenjem američkih tajni posljednjih godina.









Također, Reuters tvrdi da nije mogao neovisno provjeriti autentičnost dokumenata. Pod naslovom “Europa / Odgovor na aktualni sukob Rusije i Ukrajine”, dokument u obliku grafikona prikazuje odgovore 38 europskih vlada na ukrajinske zahtjeve za vojnu pomoć. Grafikon je, navodi Reuters, pokazao da je Srbija odbila pružiti obuku ukrajinskim snagama, ali se obvezala da će poslati pomoć u oružju ili da ju je već poslala.

Srpski ministar obrane Miloš Vučević nazvao je lažima informacije da Srbija šalje oružje Ukrajini te je ocijenio kako je cilj takvih tvrdnji da destabiliziraju Srbiju i uvuku je u sukob koji ne želi.

Sve su opovrgnuli, ali…

“Srbija nije prodavala, niti će prodavati, oružje ukrajinskoj ni ruskoj strani ni zemljama u okruženju tog konflikta”, rekao je Vučević u srijedu za ruski portal Sputnjik, a skoro identične su i njegove poruke u priopćenju upućenom kasnije medijima iz ministarstva obrane.









“Nekome je očigledno cilj da uvuče Srbiju u taj sukob, ali mi se dosljedno držimo naše utvrđene politike”, rekao je Vučević inzistirajući da je Srbija do sada više puta “demantirala te neistine”.

On je naveo da Srbija “prodaje oružje trećim stranama, koje su daleko od sukoba i nemaju nikakve veze s njim”, ocijenivši kako “uvijek postoji mogućnost da se neko oružje na nekakav način nađe i na teritoriju konflikta”, ali da “to apsolutno nikakve veze nema sa Srbijom”.

“To je pitanje za one države koje ne poštuju međunarodne norme, ugovorne klauzule i načela poslovanja. Ponavljam, Srbija nije slala oružje Ukrajini i sve što je objavljeno na tu temu su neistinite špekulacije”, rekao je Vučević za ugledni Sputnjik.

Cijelu situaciju za naš portal komentirao je vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić:

“Postoji legalni okvir slanja ili prodaje oružja. To znači kako postoji takozvani “end-user certificate” te da prodavatelj zna komu šalje oružje ili drugu vrstu namjenske proizvodnje. No kada bi svijet bio idealan, onda bi znali i kako sve dokumentirano je takvo i samo isključivo tako. Naime, na primjeru Hrvatske, pa i BiH za vrijeme rata, koje su bile pod embargom u tom pitanju, danas savršeno dobro znamo kako je oružje pristizalo, usprkos svemu. Što više, velika količina upravo iz Ukrajine uključujući, i ne samo, visokosofisticirano oružje, poput borbenih zrakoplova, možemo reći možda zahvaljujući tomu što je NATO održavao embargo na Jadranu!

Što se Srbije tiče, njihova namjenska proizvodnja je u visoko-profitnoj fazi, a okruženi su zemljama članicama NATO-a. Prodaju svoju kožu skupo, sjede na koliko stolica mogu, a zaraditi u svemu tomu na bilo koji način je najmanji problem. Nitko nije naivan, a ponajmanje politički Beograd. Gdje je poanta svega, ovisi kako ju interpretirate. Nekima je ovo dokaz kako je Srbija prevagnula na Zapad, a po meni na zapadu ništa novo, a ni na istoku također. Što se promijenilo, je li ovo nekoga istinski u bilo kojem pogledu iznenadilo?”.

A o dokumentima je za naš portal prije nekoliko dana progovorio i geopolitički stručnjak i analitičar Branimir Vidmarović.

“Curenje informacija može biti namjerno, ali može biti i slučajno. Prisjetimo se prije pet, šest godina slučajevi iz Engleske kad su ljudi iz MI6 (tajna služba) ostavljali u pubovima tajne dokumente i zaboravljali aktovke. Mogu se desiti svakakve stvari”, rekao je Vidmarović.

“Što se tiče sadržaja, vjerojatno je prepravljen. Ako postoje dvije verzije. No, mi ne znamo čija je verzija istinita. To nama pričaju analitičari: Da jedna verzija je istinita, a druga nije. Ti analitičari nisu bili u doticaju s dokumentima. Ne znaju koji je dokument izvornik, možda baš onaj gdje su veće brojke žrtava, a možda nije. Uglavnom, šta god bilo, to je beznačajno. To je mogao izvući zaista netko od ruskih agenata, mogli su prepraviti u photoshopu, ali učinak i cilj konačni nije jasan. Učinak je minimalan, ja bih rekao da ga niti nema”, zaključio je Vidmarović.