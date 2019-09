ŠTO SE DOGODILO: Rutinska operacija u Šibeniku završila tragedijom, preminuo je mladić (19)

Autor: Dnevno

U šibenskoj bolnici preminuo je 19-godišnjak koji je prošlog tjedna došao zbog rutinske operacije krajnika. ”Mogu potvrditi da je došlo do smrti pacijenta nakon operacije tonzil-lektomije, što je samo po sebi neočekivan i neželjen događaj u bolnici”, rekla je ravnateljica OB Šibenik Sanja Jakelić.

Obitelj preminuloga 19-godišnjaka je u šoku. Pred kamere ne žele, na pitanja Dnevnika Nove TV odgovaraju porukom. “Ispričavam se, u teškoj sam boli i ne bih želio izlaziti u javnost, pogotovo s neprovjerenim informacijama. Čekam izjavu bolnice u petak nakon konzilija povjerenstva, kad ću dobiti konkretne odgovore. Pozdrav”, napisao je mladićev otac.

Obdukcija je pokazala je da je mladić umro od zatajenja srca i pluća. Reanimacija je trajala sat vremena, ali nije bilo pomoći. Zašto je i kako do smrti došlo, pokazat će detaljnija patološka analiza.

Neslužbeno se doznaje da se mladić za operaciju odlučio zbog čestih upala grla, a jedna rutinska operacija krajnika završila je tragično.

Otorinolaringolozi kažu da se krajnici uobičajeno operiraju kod mlađe djece i tada su operacije manje rizične, a kod starijih može doći do komplikacija, no uistinu rijetko i gotovo nikad – do smrti.

Istražuje se što je točno pošlo po zlu, između ostaloga, i unutarnjom bolničkom kontrolom. Ravnateljica bolnice poručuje da će do kraja tjedna imati više detalja. Zasad se zna da se mladić nakon 15-minutne operacije probudio, a nakon nepuna dva sata je umro.

Poznati hrvatski anesteziolog sa 35 godina rada u struci ne sumnja u rad anesteziologa. ”Oni nikad ne djeluju trajno. Ako se pacijent uspio probuditi, i bio je svjestan, kako sam čuo, to govori da je doza anestetika i način anestetike bio u redu”, kaže prof. dr. sc. Ino Husedžinović, stalni sudski vještak za anesteziologiju i intenzivnu medicinu.

No, dodaje kako je, unatoč silnom oprezu, i u svojoj karijeri nailazio na neobične i nepredvidljive slučajeve. ”Sjećam se slučajeva kada su se događale i rupture, mikroaneurizmi u mozgu za koje se nije znalo da postoje, da su se javljali fatalni poremećaji ritma zbog nekakvih infekcija”, rekao je Husedžinović.

O slučaju je obaviješteno i Ministarstvo zdravstva, pa se u šibenskoj bolnici uskoro može očekivati i inspekcija kako bi se rasvijetlile okolnosti ove tragedije.