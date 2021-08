ŠTO SE TO DOGODILO? BOMBA IZ SDP-a: Grbin ponudio ostavku i šokirao sve!

Autor: L.B.

Vijest o ostavci koju je na posljednjoj sjednici Predsjedništva SDP-a dao Peđa Grbin među socijaldemokratima je odjeknula poput bombe.

Iako je pitanje svoje ostavke, po svemu sudeći, Grbin ‘potegnuo’ više iz revolta negoli iz stvarne namjere da se povuče sa čela SDP-a, izgleda da se malo ipak zaletio.

Među Grbinu sklonim socijaldemokratima oko ove teme vlada neka vrsta neproglašenog ‘silenzio stampa’. Niti jedan stranački dužnosnik iz Grbinove grupacije s kojim su novinari u četvrtak razgovarali o ovoj temi nije želio komentirati ostavku, piše SlobodnaDalmacija.

‘Ne treba od muhe raditi slona’

Komentari su tek u tome da “od muhe ne treba raditi slona”. Zatim da je bila riječ o afektu te da je Grbin odgovoran političar koji je uvjerljivo pobijedio na unutarstranačkim izborima i dobio mandat da SDP reformira u modernu stranku koja za tri godine može osvojiti većinu u Saboru.

No, ne misle svi ipak isto.

“Pitanje je kako bi se on nosio s puno težim pritiscima kada ostavku daje zbog razgovora o članarinama. To mi je smiješno”, kratko nam kazao Nikša Vukas, bivši tajnik SDP-a, koji je sa skupinom bliskih suradnika Davora Bernardića nedavno izbačen iz SDP-a.

Matić: ‘Moramo zaštititi ljude’

Član SDP-ova Predsjedništva Predrag Fred Matić rekao je pak da sjednici na kojoj je Grbin govorio o svojoj ostavci nije prisustvovao jer je u to vrijeme putovao iz Bruxellesa.

“Čuo sam za to u „offu“, ali ne bih to želio komentirati jer nisam bio tamo. Čekam iduću sjednicu Predsjedništva jer me zanimaju razlozi za izbacivanje ovih kolega. Tražit ću jasna obrazloženja za taj potez. Moj stav je da mi u stranci ne možemo imati lopove ili kriminalce, ali ako netko nešto loše vodi, onda ga treba smijeniti. No on i dalje ostaje SDP-ovac. Nije svatko rođen da bude direktor Ine, netko treba točiti i gorivo”, slikovito opisuje Matić.









Poručio je i da ako postoje dokazi da su ti ljudi radili protiv stranke i štetili SDP-u, doviđenja.

Oglasio se i sam Grbin

“No ako se tebi netko ne sviđa pa ga zato izbacuješ, moramo zaštititi ljude”, poručuje Matić.

Cijelu situaciju komentirao je i sam Peđa Grbin.

“Na sjednicama Predsjedništva raspravljamo otvoreno, žustro, dinamično, a jedan od uvjeta da to tako ostane je da ne prepričavamo tko je što rekao ili govorio pa ja to nemam namjeru činiti. Ono što je ključno, je da smo na sjednici Predsjedništva o kojoj govorite otvorili niz važnih tema za SDP, da smo odluke donijeli jednoglasno, a tko je kome što rekao na zatvorenom sastanku sigurno neću komentirati”, rekao je predsjednik SDP-a Peđa Grbin za Jutarnji, na pitanje je li točno da je na sjednici Predsjedništva te stranke održanoj 17. srpnja u jednom trenutku izjavio da podnosi ostavku i revoltirano napustio sjednicu, te se na nju vratio tek nakon pola sata, kako je javila Slobodna Dalmacija.