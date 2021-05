ŠTO SE TAMO DOGAĐA? Ponovno pucnjava u SAD-u, ubijene dvije osobe: ‘Ljudi su bježali da spase život’

Dvije osobe su ubijene i jedna teško ranjena u pucnjavi koja se dogodila u subotu navečer u Oneida casinu kraj Green Baya u saveznoj državi Wisconsin.

Policija je ubila napadača za kojeg istražitelji vjeruju da je imao ‘osobni odnos’ sa zaposlenikom restorana u hotelu Radisson, u čijem se sklopu casino nalazi.

Osoba koja je bila meta napada se u trenutku pucnjave nije nalazila u casinu pa je napadač pucao na njegove suradnike.

Vlasti tvrde da više nema opasnosti po zajednicu.

Svjedoci su opisivali stravične scene na mjestu zločina. Navode da je zavladao kaos, a ljudi, nakon što su čuli pucnjeve, počeli su bježati da bi spasili svoje živote, piše CNN.

