ŠTO SE TAMO DOGAĐA? Novi napad u Americi, najmanje troje ubijeno u pucnjavi u Teksasu

Troje ljudi je u nedjelju ubijeno u pucnjavi u Austinu u saveznoj državi Teksas.

Policija je na Twitteru objavila da su odmah po dojavi požurili na mjesto događaja gdje su zatekli tri propucane osobe.

Kako navode, pucnjava je još uvijek aktivna i stoga mole ljude da izbjegavaju to područje, piše CNN.

Policija bi uskoro trebala objaviti više detalja.

Just drove by the arboretum Starbucks in #Austin something is going on, KXAN is saying active shooter. pic.twitter.com/6fKvHHixwK









— Dr Karl Kreder (@mechanikalk) April 18, 2021