ŠTO SE SKRIVA IZA FINSKOG POZIVA MILANOVIĆU? ‘Ovo sve je bilo na rubu poraza za Hrvatsku. Međunarodni fokus skinut je s BiH zbog Ukrajine’

Nakon što je prethodno grmio na Finsku i Švedsku te upozoravao kako Hrvatska ne smije dopustiti Švedskoj i Finskoj ulazak u NATO bez mijenjanja izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, hrvatski predsjednik Zoran Milanović razgovarao je s finskim predsjednikom Sauliem Niinistom. Nakon što je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman ranije govorio za medije kako su mu iz Finske poručili da ih brine Milanovićeve izjave, Niinista je inicirao razgovor koji je po svemu sudeći, prošao poprilično ugodno. Milanović je naveo kako se ne protivi širenju NATO-a, ali je finskog čelnika obavijestio o problemima s izbornim zakonom u BiH, a hrvatski je predsjednik dobio poziv da posjeti Finsku.

“Hrvatima u BiH uskraćena je mogućnost biranja svojih legitimnih predstavnika u tijela vlasti, što je protivno slovu i duhu Daytonskog sporazuma te diskriminira Hrvate kao konstitutivni narod BiH, objasnio je predsjednik Milanović u telefonskom razgovoru predsjedniku Finske. Interes je Hrvatske, istaknuo je predsjednik Milanović, politički i sigurnosno stabilna BiH u kojoj će sva tri konstitutivna naroda moći birati svoje legitimne predstavnike, što bi trebao biti i interes Europske unije i NATO-a. Republika Hrvatska očekuje razumijevanje svojih partnera u EU i NATO-u za potrebu zaštite prava Hrvata u BiH i time zaštite svojih nacionalnih interesa”, prenio je Ured predsjednika dio razgovora Milanovića i Niiniste. , uključujući razumijevanje Finske koja je hrvatski partner u EU, rekao je predsjednik Milanović u razgovoru predsjedniku Niinistu. Poziv za posjet Finskoj, Milanović je prihvatio rekavši novinarima kako je tu zemlju posjetio privatno, ne i službeno.

“Nije žestok ton, sve što sam imao za reći, rekao sam, čovjek je zvao, tužno je koliko on i finska premijerka ne znaju što se zbiva u BiH, ako ništa drugo, sada zna više, to se neće riješiti preko noći i bez našeg jakog angažmana, mislim da hrvatsku javnost ne zanimaju Plenkovićeve gluposti za koga ja radim, neka pita Macrona radi li za Ruse. Može reći da sam mu druga ruka, jadno je da Plenković traljavo pokušava denuncirati predsjednika svoje države, a kada drugi to govore, šuti kao maca, kao mali zeko, neka napadne Erdogana ili Macrona”, rekao je Milanović novinarima.





Je li sve bila predstava?

Ne štedivši premijera, a pritom ipak uspostavivši bližu komunikaciju sa Finskom, otvorilo se više pitanja što razgovor Milanovića i Niiniste konkretno dalje znači. Dnevno.hr je o tim temama razgovarao s Denisom Avdagićem, vanjsko-političkim analitičarem.

Što znači ovaj finski poziv Milanoviću, je li to sad ipak svojevrsna mala njegova pobjeda?

Po onomu što je objavljeno, sve izgleda daleko manje dramatično nego kako je predsjednik države ranije prezentirao po pitanju BiH. Dakle, ne govori se o vetu, nego o podržavanju, razumijevanju i objašnjavanju problema u Bosni i Hercegovini glede statusa Hrvata. Kada bi to trebalo s nečim usporediti, najprikladnije bi bilo to i usporediti i objasniti onako kako predsjednik optužuje premijera, parafrazirajmo, nema tu ultimatuma, nego diplomatski razgovor, rekao bi možda predsjednik, mlako. No, svakako dobro, jer takvi ultimatumi, u smislu kako ih je ranije za unutrašnju medijsku i opću publiku prezentirao, nisu korisni i nemoguće je da ishode rezultate, osim štete po onoga tko to čini.

Može li ipak biti nekakvog utjecaja za Hrvate u BiH zbog njegovog istupa?

Teško mi je naći temelja za takvo promišljanje. Takve stvari, pa sve da ih doista i radite ne radite preko medija. Predsjednika će poslušati, razgovarati s njim, ali na tomu će stati.

Je li to onda ovo sada poraz Plenkovića i Radmana?

Ovo sve je bilo na rubu poraza za Hrvatsku. Inicijative Vlade i njihov stvarni efekt vidjele su se u pokušajima međunarodnog posredovanja u BiH. Međutim, mislim kako ipak treba reći da nije bilo sreće, međunarodni fokus skinut je s BiH zbog Ukrajine, i nije nevjerojatno da je do dogovora moglo doći u ožujku. S druge strane, ukrajinska tragedija odrezala je veze Kremlja s onima koji su mogli povlačiti ozbiljnije poteze koje bi usložile situaciju u zemlji. Nažalost korak naprijed, korak nazad…

Hoće li Milanović sad zapravo “blagosloviti” ulazak Finske u nato?

Nije mi se činilo realnim da će doista ostati uz najave, a postoje mogućnosti zaobilaska predsjednikova veta, to je bitno. Međutim, naravno da ni Vladi, a ni NATO-u, pa ni zemljama članicama nije do toga da se upliću u stvari koje će biti afera. Bolje spriječiti nego liječiti.

Je li sve samo nebitna predstava?

Politička svakako, tu nema spora. Pitanje je samo žanra i cijene ulaznice, a u tom smislu prije svega onih koji će tu cijenu platiti.