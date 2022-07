ŠTO SE SKRIVA IZ VUČIĆEVOG NAPADA? ‘Htio je isprovocirati situaciju prije Oluje!’ Stoji li iza svega zataškavanje pada zrakoplova sa streljivom za Ukrajinu?

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon što mu je u nedjelju zabranjen ulazak u Hrvatsku i posjet Jasenovcu. Podsjećamo, Vučić je jučer namjeravao bez službene najave posjetiti Jasenovac i Pakrac, no Hrvatska mu je to zabranila.

To je izazvalo žestoke reakcije iz Srbije.

“Krenuli su u napad na besmislen način. Zamislite koji je to kaos jer sam htio položiti jedan cvijet. Možda je kaos to što je trebala biti traka u bojama srpske zastave. Ne samo da je pretjerano to nazivati kaosom, nego nisam mogao vjerovati da netko to netko radi. Kod njih su svi mediji isti. Sve naslovne strane bez izuzetka u najgorem svjetlu govore i o meni i o Srbiji. To u Srbiji nije slučaj, ja sam ponosan na to”, rekao je.





Nastala je zbrka

“Grlić Radman je rekao da nije isto otići u Jasenovac i otići na more. Ja nisam nikad želio otići na njihovo more i ponosan sam na to”, dodaje.

Nakon toga, izjavu za medije dao je i hrvatski premijer Andrej Plenković.

“Danas sam prvi put vidio u srpskim medijima da smo mi ustaška vlada”, rekao je Plenković.

Dodao je da se treba provjeriti informacija koji je Vučić naveo da se najavio prošlog rujan.

“Ne znam što je u pozadini, ja gledam širi kontekst. Vidim da se u Srbiji odugovlači s formiranje vlade do krajnjih rokova. U ovom trenutku smo smatrali da takav posjet nama ne odgovara”, rekao je Plenković.

Potom je premijer upitan kada će Vučić moći u Jasenovac.









“Gledajte, važno je da se u međusobnim odnosima tretiramo s poštovanjem i da vodimo računa da smo država. Države komuniciraju isto kao i ljudi. Kad netko dolazi u posjet, on prvo nazove i najavi se. Ista vrsta komunikacije treba biti i među državama. Ovdje to nije bilo obavljeno na odgovarajući način. Za takav posjet koji, hoćemo mi to reći ili ne, ima svoje političke konzekvence. Hrvatska drži do sebe i svojih susjeda i želi normalizirati odnose. Svaki posjet koji može imati političke konzekvence se mora pažljivo dogovarati”, rekao je Plenković.

Dodao je da mu je smiješno da se hrvatska vlada naziva ustaškom.

“Djeluje smiješno kad se piše da smo mi neka ustaška vlada. Svakom tko ima neke ambicije u Europi bi bilo dobro da spusti loptu”, rekao je Plenković.









Komentirao je i koalicijskog partnera Milorada Pupovca.

“Što se tiče Pupovca, mi surađujemo i bilo je jako puno onih koji kritiziraju vladu i anatemiziraju mene zbog suradnje sa srpskom manjinom. I unatoč njima mi dobijamo povjerenje jednom, dvaput. Ta politika nema alternativu. Mi imamo manjine koji su dio hrvatskog naroda u političkom smislu. To je zalog jačanja položaja Hrvata drugdje”, rekao je.

A što o cijeloj problematici kaže struka, upitali smo političkog analitičara i komentatora Karla Juraka.

“Vučić je htio isprovocirati situaciju prije 5.8. Jasno je da njegova namjera nije bio iznenadni osjećaj pijeteta 17.7., nego je opet iskoristio odnose s Hrvatskom za unutarpolitičke svrhe, što je nemoguće ne dovesti u kontekst pada aviona sa streljivom za Ukrajinu”, rekao je analitičar Jurak.

Sve zbog pada aviona?

“Svjestan je Vučić da rusofilna javnost u Srbiji to ne bi blagonaklono dočekala, a i da se nalazi općenito u situaciji kada jedino može njegova tehnologija upravljanja opstati u održavanju permanentnog izvanrednog stanja i držanja “regionskih” napetosti na određenoj razini. Hrvatska vlada djelomično se upecala na taj mamac, ali je pitanje što je drugo mogla napraviti u tom trenutku”, smatra Jurak.

Tko je izvukao deblji kraj?

“Tako da je za Vučića ispalo “win-win”, mudro s pozicije njegove političke agende, vrlo jadno i poražavajuće iz perspektive odnosa dviju zemalja i nekakvog normalnog građenja budućnosti”, zakljuio je Karlo Jurak.