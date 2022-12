‘ŠTO SE RADILO DA BI SE DOŠLO DO ORUŽJA ZA OBRANU HRVATSKE?’ Vesna Pusić otvorenog garda: ‘To je kao da netko kaže da ćete se prestati svađati sa susjedom ako ga ubijete’

Autor: Ivan Grandov

Diplomatsko stanje na europskom kontinentu nikada nije bilo napetije. Dok bukti rat u Ukrajini, mnogi europski političari počinju izražavati nezadovoljstvo kontinuiranom podrškom za tu zemlju, koja osim milijardi dolara uključuje i vojnu opremu. Tako je mađarski premijer Viktor Orban, koji je već duže vrijeme trn u oku europskih diplomata, izjavio kako treba prestati slati vojnu pomoć u tu zemlju. Osim toga, tenzije na Kosovu nastavljaju uzrokovati glavobolje ne samo srpskim diplomatima, već i europskim čelnicima.

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić za N1 je komentirala aktualna događanja u svijetu te je iznijela procjenu kako bi ona mogla utjecati na Hrvatsku. Na pitanje može li prestankom priljeva oružja utjecati na kraj rata Pusić je ‘odbrusila’ novinarki.

“To je kao da netko kaže da ćete se prestati svađati sa susjedom ako ga ubijete. Kad bi se Ukrajinci dali ubiti, rat bi prestao, ali poanta je da prežive u slobodi. Mi bismo to mogli razumjeti i osuditi ciničan stav Viktora Orbana koji je već dugo na dnevnom redu otkako se pokušava približiti Putinu jer će možda osobno nekad trebati njegovu zaštitu. Što se tiče međunarodnih odnosa, to nema veze s pameću. Ako se sjetimo naše situacije, što se radilo da bi se došlo do oružja za obranu, zamislite da je netko rekao da ne treba ništa, sjetite se kako smo bili kritični prema embargu… To je ciničan stav. Nasreću nije dominantan ni u EU-u ni NATO-u.”





Problem Kosova je problem mafije

Komentirajući eskalaciju napetosti na Kosovu Pusić je rekla:

“To je kriza koju je Vučić izazvao i onda smirio, igrokaz koji smo vidjeli više puta. Problem Sjevernog Kosova nije problem položaja Srba na Kosovu, nego vladavine mafije koja pod kontrolom ima 30-ak tisuća ljudi koji tamo živi. Vučić to koristi za trajnu destabilizaciju Kosova kad treba, a onda za demonstriranje da je to u stanju smiriti. Najkritičnija točka u regiji je po mom mišljenju Crna Gora i o tome bi više trebalo voditi računa.”