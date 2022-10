ŠTO SE KRIJE U POZADINI? Pupovac opet grčevito brani Miloševića: Mreža koju Plenković ne smije dirnuti

Autor: Iva Međugorac

Boris Milošević ostaje saborski zastupnik SDSS-a i nakon podizanja optužnice, potvrdio je to ovih dana premijer Andrej Plenković komentirajući Uskokove optužnice protiv bivših ministara i nekadašnjih suradnika među kojima se našao i Milošević koji je donedavno bio potpredsjednik Vlade iz redova nacionalnih manjina.

Na tu poziciju zastupnika Miloševića instalirao je njegov stranački šef Milorad Pupovac koji se i sam spominjao kao jedan od protagonista sastanaka na kojima se razgovaralo o podjelama milijuna kuna potpore po željama strateškog koalicijskog partnera Plenkovićeve stranke.

Posljednja afera koja možda nije pretjerano snažno odjeknula javnim prostorom, snažne nemire unijela je u HDZ u kojem Plenkovićevi kritičari ionako već neko vrijeme propitkuju koaliciju sa SDSS-om.





Pupovac se laskanjem pobrinuo za Miloševićevu šutnju?

”Pupovac se izvukao iz ove afere kao i iz svih ranijih uz koje ga se povezivalo, sjetite se da je on Miloševića nazivao časnim čovjekom i političarem, to nije uzalud, on se svojim laskanjem možda pobrinuo za Miloševićevu šutnju, a njegovo ime palo je u zaborav, Plenković je na to morao reagirati snažno i odvažno, a on to nije učinio kako bi sačuvao koaliciju i sada svi skupa plaćamo cijenu te premijerove ogromne tolerancije prema SDSS-u”, smatraju naši sugovornici s HDZ-ova desnog krila koji drže da Pupovca u ovim procesima više nitko neće niti spominjati osim eventualno u svojstvu svjedoka.

”Tu su dva pitanja ključna prvo je kako Pupovac nije znao na koji način Horvat i Milošević dogovaraju preraspodjelu milijuna, a drugo kako Plenković nije znao za te manipulacije bivšeg ministra Darka Horvata”, kažu naši sugovornici pa još jednom napominju da je čudno kako premijer i šef SDSS-a o svemu tome nisu znali ništa budući da su Horvat i Milošević bili podređeni njima dvojici.

‘Stvorio’ je Miloševića

Komentirajući tijekom gostovanja na N1 televiziji slučaj Miliošević njegov stranački šef i predsjednik SNV-a Pupovac naglasio je da Milošević ostaje saborski zastupnik jer je to njegovo ustavno pravo. Prema Pupovčevim riječima optužnica je dodatni motiv za Miloševića da radi svoj posao i da nastavi političko djelovanje te da ustraje u onome što je radio do sada.

”Jedno se vrijeme po kuloarima govorilo da SNV skuplja novce za Miloševićevu obranu, je li to točno teško je reći, ali vidite da Pupovac svim silama brani Miloševića, iako bi da se radi o bilo kome drugome s lakoćom osudio ovakve postupke, Pupovac je Miloševića stvorio, on i Plenković su kao svojevrsnu političku trgovinu dogovorili Miloševićev ulazak u Vladu’‘, kaže naš sugovornik te podsjeća da je u kontekstu spornih sastanaka spominjana i saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov. ”Ta mreža se očito još dugo neće probiti, zato što Plenković to odbija učiniti, kako premijer u ovome štiti sebe i svoju poziciju, tako Milošević i Pupovac štite jedan drugoga”, zaključuje se u HDZ-u.