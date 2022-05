ŠTO SE KRIJE IZA PLENKOVIĆEVA ODLASKA U KIJEV? Analitičar otkriva pozadinu iznenadnog posjeta, neće se svidjeti Milanoviću!

Autor: Dnevno.hr/A.F.

Premijer Andrej Plenković danas (nedjelja) je posjetio Kijev gdje se susreo s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. O važnosti njegovog iznenadnog posjeti toj zemlji razgovarali smo s uglednim političkim analitičarem Davorom Gjenerom. Podsjetimo, Plenković je već nekoliko puta dosad posjetio Ukrajinu, ali ovo je prvi njegov posjet toj zemlji tijekom rata s Rusijom.

“Plenković se Ukrajinom bavi od još iz vremena kada je bio europarlamentarac. Dvojica naših europarlamentaraca su se intenzivno bavili Ukrajinom. Oba dva vrlo plodno i vrlo korisno. Jedan se zove Andrej Plenković, drugi se zove Tonino Picula. Radi se o ljudima koji su bili izrazito dobri europarlamentarci, odnosno drugi je još uvijek. Ljudi koji razumiju vanjsku politiku, koji razumiju hrvatske državne interese i ti ljudi su po mom mišljenju, ono što se kaže, bili na diku. Plenković je izrazito dobro, nažalost, nedovoljno prepoznatljivo zagovarao princip mirne reintegracije Podunavlja kao način rješavanja krize u Donjecku i Lugansku. Da je bilo s obje strane malo spremnosti za taj smjer, dakle koji bi omogućio s jedne strane zaštitu prava rusko govoreće manjine, a s druge strane Ukrajini omogućio da izađe na svoje narodne granice sa svojom vojskom i svojom policijom, cijela situacija bi danas bila drukčija. Naravno da Rusi nisu prihvaćali tu inicijativu, ali je šteta da se na njoj nije više radilo i da to danas nije snažan argument Ukrajincima da dokazuju svoju potpunu nedužnost u ovoj groznoj agresiji”, rekao je Gjenero.

Kaže kako je Plenković u Ukrajinu stigao i kao hrvatski premijer koji izražava solidarnost hrvatske države i gasi vatru koju je potpalio Zoran Milanović, a s druge strane je tamo i kao član europskoga vijeća i to član europskoga vijeća koji ima što reći o procesima u Ukrajini.





Način posjeta nije mu čudan

“Razgovarao sam s nekima od diplomata iz prijateljskih europskih zemalja i SAD-a i svi kažu da Plenkovićev renome unutar EU kao poznavaoca ukrajinskog problema je visok, da se izrazito cijeni činjenica da je on dobro povezan tamo i da može ostvariti određene utjecaje i doprinijeti zapravo usklađivanju europskih politika i politika Ukrajine. Mislim da je to kontekst u kojem je on danas tamo”, dodaje Gjenero.

Nije mu čudno što je do posjeta došlo iznenada. “Ono što se dogodilo s putovanjem poljskog, češkog i slovenskog premijera, kad je cijela stvar bila prerano objavljena, nije nešto što je dobro i nije nešto što se radi kad trebate zaštititi osobu koja odlazi na takvu rizično putovanje. Tako je i Nancy Pelosi potpuno (op.a. predsjednica Zastupničkog doma Sjedinjenih Država) iznenada došla u Kijev, iznenada za javnost, ali ne iznenada za domaćina”, objašnjava Gjenero.

Plenković i Zelenski imaju izvrstan odnos

Smatra da je odnos Plenkovića i Zelenskog izvrstan te napominje da je po međunarodnom pravu Krim pripada Ukrajini. Kaže da je Plenković hrvatski i europski igrač.

“Činjenica da je Ukrajina u ovom slučaju u pravu znači da svi oni političari koji zastupaju vrijednosti, između ostalog i europske vrijednosti i europski mirovni pokret i nepromjenjivost granica i poštivanje ljudskih prava, moraju biti na ukrajinskoj strani. Nitko tko zastupa vrijednosti u politici, sada nije okrenut protiv Ukrajine”, zaključuje Gjenero.