Što se događa u Domovinskom pokretu? Jedan član opet iznenadio sve

Autor: D.V.

Godišnji odmor Vesne Vučemilović naglo je upropašten naprasnom odlukom njezina brata Miroslava Škore da napusti tron Domovinskog pokreta. A smiješak na licu Škorina sestra nije imala ni danas nakon sjednice Predsjedništva DP-a kada je protiv nje pokrenut stegovni postupak. Vučemilović je vidno nezadovoljna napustila sjednicu nedugo nakon početka, a o “ljetnim trzavicama” ubrzo je progovorio Stephen Nikola Bartulica.

Lažna je vijest, tvrdi Bartulica, da se Vučemilović izbacuje iz stranke. Navodi da nitko to ne želi niti namjerava.

“Međutim, rekao bih da je način djelovanja naše kolegice zadnjih dana kontraproduktivan i štetan. Mi smo imali danas raspravu, ne bih rekao da je bila burna. Žao mi je što je napustila sjednicu, mislim da je to bila kriva odluka. Mogla je govoriti u slobodi što je htjela, za to postoji mjesto, a mislim da je to na stranačkim tijelima. Ako nastavi na ovaj način s objavama na Facebooku, to ide u smjeru da će sama sebe isključiti jer postaje nemoguće surađivati”, rekao je za Dnevnik HRT-a.

Iznenađenjima nema kraja

Na pitanje je li Škoro bio primoran otići zbog financijskih malverzacija u samoj stranci i može li na to pitanje odgovoriti samo s “da” ili “ne”, odgovorio je: “To je komplicirana situacija”.

No, jedno je priznao, financijsko stanje nije najbolje.

“Ja nisam financijski stručnjak. Rekao bih da situacija nije bila najbolja i mnogi su bili iznenađeni. Morat ćemo se konsolidirati”, rekao je Bartulica.

Škoru je, otkriva, Radić javno pozvao na sjednicu, no “odbjegli vođa” nije htio sudjelovati.

Penava je pouzdan čovjek

Koliko su daleko odmakli pregovori s Ivanom Penavom, vrlo je rano govoriti i Bartulica ne bi spekulirao tko će biti izabran za novog predsjednika Domovinskog pokreta.









“Mi već imamo članova koji bi bili kvalitetni kandidati. Ja sam gospodina Penavu dobro upoznao kroz rad u saboru. On je jedan marljiv i pouzdan čovjek, pobijedio je opet na izborima u Vukovaru i njegov eventualni angažman bi svakako dobro došao. Pozdravljam tu mogućnost da se on uključi”, rekao je.