ŠTO SE DOGAĐA? Eksplozija kod egipatskih piramida, više ozlijeđenih

Kod egipatskih piramida u Gizi došlo je do eksplozije pored autobusa, najmanje 16 osoba je ozlijeđeno, javlja BBC.

Još uvijek nije utvrđeno je li se eksplozija dogodila unutar turističkog autobusa ili pored njega, no autobus je oštećen, a turisti u njemu ozlijeđeni. Do eksplozije je došlo nedaleko od novog muzeja koji se gradi kraj piramida u Gizi.

Najmanje 16 osoba ozlijeđeno, a kako javljaju strane agencije, riječ o stranim turistima. Među ozlijeđenima najviše je Južnoafrikanaca. Zasad se ne znaju nacionalne pripadnosti ostalih ozlijeđenih. Informacija o poginulima zasad nema. Fotografije objavljene na društvenim medijima prikazuju autobus s razbijenim prozorima i krhotine na cesti pored niskog zida u kojem se nalazi rupa.

#BREAKING An explosive device exploded while a tourist bus was passing near the new #Egyptian Grand Museum in #Giza

Sources say 14 people injured in the bombing of a tourist bus in front of the Great Egyptian Museum in #Cairo

