‘ŠTO SAM STARIJI, POBAČAJ JE ZA MENE DELIKATNIJA TEMA!’ Milanović uznemirio duhove: Što predsjednik zapravo misli? I ranije je komentirao prekid trudnoće

Autor: N.K

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je u srijedu slučaj Mirele Čavajde koja nosi dijete s tumorom na glavi. Pobačaj više nije moguć jer su prošla 22 tjedna. Prognoze su loše, ali hrvatski liječnici smatraju kako se djetetu može pokušati pomoći.

Slovenija je Čavajdi u međuvremenu odobrila postupak prekida trudnoće. Međutim, mnoge je iznenadila Milanovićeva izjava jer je rekao kako žena ima pravo na izbor, ali do određenog roka s čime se nije složio dio novinara koji tvrde kako je prema članku 22. izbor na ženi nakon što liječnici utvrde hoće li dijete imati malformacije ili ne. Prozvan je da na taj način relativizira slučaj.

Novinarka koja se na male ekrane vratila nakon što se okušala kao glasnogovornica Kreše Beljaka pokušala je Milanoviću reći da je prema Zakonu, kako je napisala na Twitteru, “na liječnicima da kažu hoće li dijete imati malformacije, a da je onda isključivo na ženi hoće li ona tražiti prekid trudnoće”.





“Dopuštate li da pojasnim budući da očito ne znate zapravo što kaže članak 22.” pitala je novinarka. “Znam jako dobro što znači članak 22.”, rekao je Milanović. Kada je htio nastaviti, novinarka se pokušala izboriti ponovno za riječ nadglasavši ga, na što je Milanović počeo negodovati .

“Očito ne znate. Ne znam, izašao sam sad iz autoškole, to je svo obrazovanje koje imam”, rekao je nervozno predsjednik dok je novinarka tražila da joj se dopusti da govori. “Teško da vam dopuštam s N1, kažete da očito ne znam. Očito znam, i to bolje nego vi. Sad mi vi recite što piše u članku 22. Možete me nastaviti podučavati”, dodao je Milanović.

Na posljetku je rekao kako smatra da su “pravda i moral na strani gospođe”, ali prethodno tomu je ustvrdio kako je to za njega izrazito komplicirana tema te da bi najradije da pobačaj nije potreban.

Što stoji u Zakonu?

Što se tiče konkretnog problema obitelji Čavajda, trudnica je u već poodmakloj fazi trudnoće. Prema Zakonu o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, a koji regulira i pitanje pobačaja stoji da je prekid trudnoće moguć do isteka deset tjedana od dana začeća.

Nakon isteka deset tjedana, prekid trudnoće se na zahtjev i pristanak žene može odobriti po odobrenju komisije ako je narušeno zdravlje žene i postoje dovoljne indikacije da će se dijete roditi s teškim manama ili je riječ o začeću uslijed kaznenog djela. Prema Zakonu, čini se da se Čavajdi treba odobriti prekid trudnoće, međutim, hrvatski liječnici smatraju da postoje šanse da se dijete spasi.

Nažalost, posljednji nalazi govore da se tumor rapidno širi.









Milanović zauzeo umjereniji stav, ali nije promijenio mišljenje

Kako bilo, mnogi su se danas zapitali što predsjednik Milanović zapravo misli?

“Što sam stariji, to je za mene delikatnija tema. Pravo žene je do nekog tjedna trudnoće, nakon toga nije. Pitanje je koliko je to dijete bolesno, ima li pravo biti rođeno ili je bolje da ne bude rođeno…”, ustvrdio je danas.

“Ovakvi slučajevi su uznemirujući, uznemiruju javnost. Ne može nitko biti žrtva sustava jer ne želi nijedan ginekolog raditi taj nezahvalan posao, a država ne radi ništa.” Komentirao je zašto njegova vlada nije izmijenila zakon o prekidu trudnoće.









“Zašto bi ga se izmijenilo, zakon je razuman za razumne ljude. Nismo htjeli raditi od toga više politike nego što to samo po sebi jesti. Stvari se razvijaju. Prije pet, šest godina nismo imali situaciju da svi u bolnici imaju priziv savjesti“, rekao je predsjednik.

Ako je suditi po onome što je govorio u kampanji, predsjednikom stav se nije promijenio.

Milanović je tako u jednom od sučeljavanja svih predsjedničkih kandidata rekao da je za njega pobačaj stvar izbora te da je riječ o teškoj situaciji, ali da to ipak treba prije svega biti izbor žene.

Iako slučaj Čavajde nadilazi čak i temu pobačaja i predstavlja jednu rijetku i kompliciranu situaciju, treba podsjetiti kako je Milanović sovjevremeno branio Zakon o pobačaju koji je donesen još u Jugoslaviji te da je je njegova Vlada poticala ravnatelje bolnica da osiguraju pobačaj u situacijama kada se svi liječnici na odjelu pozivaju na priziv savjesti.

Dakle, Milanovićev stav o pobačaju nije se promijenio, ali čini se kako je ovom slučaju pokušao razumjeti i stranu liječnika koji su odbili prekinuti trudnoću zbog sumnji da je djetetu moguće pomoći.