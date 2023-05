ŠTO PLENKOVIĆ KRIJE OD PUPOVCA? Branitelji ponovno ustaju: O ovome ovisi rezultat izbora

Autor: Iva Međugorac

Premijer Andrej Plenković ozbiljno je zakoračio u predizbornu kampanju za naredne parlamentarne izbore, premda zapravo još niti nije definirano kada bi se točno oni trebali održati Plenković je cilj već zacrtao te se on može svesti na osvajanje trećeg uzastopnog mandata. Bez obzira na to što je rejting HDZ-a i više nego stabilan, u vladajućim redovima ipak su djelomice rezervirani prema pompoznim premijerovim planovima te shodno tome tvrde da se ipak ne treba zalijetati. ”Ankete su jedno, a izbori nešto sasvim drugo”, komentira naš sugovornik iz vladajućih redova te dodaje da se do iduće godine još podosta toga može dogoditi. Kada govori o podosta toga što se može dogoditi naš sugovornik prije svega aludira na potencijalne nove afere, ali i nova uhićenja prema kojima nitko u HDZ-u nije ravnodušan.

Problemi u koaliciji

Koliko god probleme Plenkoviću predstavljale nove afere koje se naziru, toliko je za Plenkovića problematičan i odnos unutar HDZ-a i vladajuće koalicije, koji je prema tvrdnjama upućenih na klimavim nogama. Nije tajna da dio unutarstranačke desnice od početka nije oduševljen Plenkovićevom suradnjom sa SDSS-om Milorada Pupovca, i to ne samo zato što im je problematičan Pupovac sam po sebi, već i stoga što smatraju kako premijer previše popušta svojem koalicijskom partneru dovodeći time svoju stranku u podaničku poziciju.





Da Plenković mora stati na loptu i pozabaviti se i desnim krilom svoje stranke, kao i generalno desnim biračkim tijelom, upozoravaju sada već i oni koji su premijeru naklonjeni, a toga je po svemu sudeći svjestan i sami predsjednik Vlade koji već neko vrijeme diskretno koketira s desnicom.

Taj diskretan korak na desnici su po svemu sudeći prepoznali pa su i na tom spektru odlučili djelovati pokušavajući realizirati svoje planove. Nedavno je premijer održao sastanak s predstavnicima Matice hrvatske najavljujući provedbu Zakona o jeziku koji bi se trebao kreirati po njihovim nacrtima. Bez obzira na to što u Matici hrvatskoj o ovome progovaraju s oduševljenjem, u HDZ-u tvrde da su se ove Plenkovićeve najave odrazile na odnose u koaliciji te da Pupovac nije oduševljen načinom na koji je premijer pristupio ovoj temi.

”SDSS-ovcima se uopće na sviđa to što se zakon priprema u strogoj diskreciji, i što o njemu Pupovac ne zna ništa, a osim toga oni načelno nisu oduševljeni bilo kakvom zakonodavnom zaštitom hrvatskog jezika. To smatraju pretjerivanjem i jednom vrstom nacionalizma, a Plenkovića su iz partnerskih redova već upozorili na to da Hrvatska takvim zakonodavnim rješenjima ulazi u Orbanovo konzervativno društvo, čime oni nisu oduševljeni”, kaže naš sugovornik te dodaje da je za očekivati kako SDSS ni tijekom glasanja u sabornici neće dati potporu ovom zakonu, zbog čega u HDZ-u moraju računati na podršku desnih opcija u parlamentu.

Pokazatelj neprirodnog partnerstva

”Plenković za sada ima stabilnu većinu u parlamentu, ali se baš na ovakvim osjetljivim i za HDZ ideološki veoma značajnim temama pokazuje da naša koalicija s Pupovcem naprosto nije prirodna. Da smo u koaliciji s nekom opcijom koja nam je prirodna onda Zakon o jeziku ni na koji način ne bi bio predmet spora, a ovako premijer na tako banalnoj temi mora tražiti balans i voditi računa o tome da se zakon provede, a da se ne zamjeri Pupovcu što je u najmanju ruku suludo i nedopustivo, i što u nezavidan položaj dovodi cijeli HDZ, ali i samog Plenkovića”, smatra naš sugovornik te dodaje da Pupovac nije bio oduševljen ni premijerovim nastupom u Lisinskom gdje je HDZ obilježavao godišnjicu smrti prvog ministra obrane Gojka Šuška o kojem je predsjednik Vlade govorio biranim riječima.

Čuli su te Plenkovićeve birane riječi i predstavnici braniteljske populacije koji su se nedavno preko Zajednice udruga i članova HVIDRA-e Grada Zagreba i nekolicine braniteljskih udruga iz Domovinskog rata obratili vladajućima dopisom u kojem navode da su pokrenuli inicijativu za postavljanje spomenika ratnom ministru Šušku nasuprot zgrade Ministarstva obrane, pri čemu od vladajućih zahtijevaju da im pomogne u realizaciji toga plana u koordinaciji s Gradom Zagrebom gdje vladajući s ovim prijedlogom nisu oduševljeni. Nisu s ovim prijedlogom oduševljeni ni u SDSS-u u kojem drže da u Zagrebu nema mjesta za Šuškov spomenik.









Plenković zbog Šuška mora balansirati

Branitelji naravno na takve teze ne misle pristati, niti će oni šutjeti ako dođe do odbijenice ili ako se Pupovac izravno upetlja u ovaj slučaj. Nije nepoznanica da je Plenković još 2018-te godine najavio podizanje spomenika Šušku, ali se tada povukao nakon što su protiv spomenika ustali predstavnici Inicijative mladih za ljudska prava.

Sada daleko od očiju javnosti opet kuha zbog toga što SDSS-ovci smatraju da je Šušak bio povezan sa zločinačkim pothvatom u Bosni i Hercegovini u skladu s ekspanzionističkim težnjama političkog vodstva iz 90-tih godina, što je prema tezama iz manjinskih redova potvrđeno presudom bosanskohercegovačkoj šestorci u Haagu.









Što god u Pupovčevim redovima smatrali jasno je kako je ovo još jedna u nizu osjetljivih tema za predsjednika Vlade, koji izbore teško može dobiti bez podrške desnog krila svoje stranke, ukoliko se uspije zamjeriti braniteljskoj populaciji priklanjajući se Pupovcu na ovoj vrućoj temi, Plenković na uspjeh na izborima može zaboraviti pa stoga nije teško zaključiti da premijeru slijedi novi niz previranja, novo traženje balansa, ali i teški dani zbog kojih se u vladajućim redovima posve opravdano tvrdi da rezultat izbora nije siguran, i da u nadolazećem periodu ipak valja biti oprezan.