Što očekivati od novog šefa DORH-a: Prijetnja je strukturama koje ‘drmaju’ već 80 godina

Autor: Željko Primorac/7dnevno

Pozicija glavnog državnog odvjetnika jedna je od najvažnijih pozicija u državi. Svakako spada u četiri najvažnije funkcije, uz predsjednika Republike, Vlade i Sabora. Neki čak tvrde kako je to druga najvažnija funkcija u državi. Prema izvornoj zamisli zakonodavaca, u osvit samostalnosti, prepisanoj od francuskih zakonodavaca, glavni državni odvjetnik trebao je biti samostalni profesionalac od integriteta koji bdije nad državnim interesima, ali i nad poštovanjem zakona i Ustava.

Međutim, mnogo se puta dosad pokazalo kako rješenja iz razvijenih demokracija ne funkcioniraju baš najbolje u okolnostima slabo razvijene hrvatske demokracije. Ustavotvorci i zakonodavci nisu baš previše razmišljali o hrvatskom povijesnom nasljeđu i uvjetima u kojima se stvaralo današnje hrvatsko društvo. Ili možda baš jesu o tome da funkcioniranje neovisnog zakonodavstva neće biti moguće u ustroju u kojem se baš ništa neće moći dogoditi bez blagoslova politike.

No vratimo se na ishodište svih problema s kojima se današnje hrvatsko društvo suočava – neprovođenje lustracije pri prelasku iz jednostranačkog sustava u višestranački demokratski sustav. Kako je vrijeme prolazilo, postalo je potpuno jasno da su se u Hrvatskoj 1990. dogodile tek kozmetičke izmjene na društveno-političkoj sceni.

Neobrazovani primitivci

Promijenjena je državna himna, zamijenjen državni stijeg i uspostavljene su kakve-takve granice. Međutim, u samoj srži državnog ustroja nije se dogodilo ništa značajno. Kompletan sigurnosni, pravosudni i administrativni aparat iz nekadašnjeg komunističkog jednopartijskog sustava transformiran je, pod opravdanjem izravne ratne opasnosti, u sustav neovisne Hrvatske. Dakle, danas u samostalnoj Hrvatskoj imamo sustav koji je isprepleten vezama, ideologijom i interesima gotovo osamdeset godina. To je živi organizam koji proždire svako strano tijelo i koji je povezan sa svim ostalim segmentima društvenog života – medijima, kulturom i financijskim sektorom.

U prvom desetljeću hrvatske samostalnosti bilo je nekih, ograničenih, pokušaja intervencije u takav sustav. Bilo je pokušaja instaliranja ljudi koji su svoj profesionalni život započeli u demokratskom sustavu i koji nisu imali poveznice sa starim sustavom. Sve to vrijeme trajao je ogorčeni sukob starih struktura unutar sustava koje se nikako nisu mirile s novim kadrovima u sustavu koji smatraju svojim vlastelinstvom.

Pridošlice u sustav, na svim razinama, od početka su se suočavale sa sustavnim opstrukcijama, ali i medijskim kampanjama kojima je cilj bio njihova eliminacija iz sustava. Obrazac je uvijek bio isti – dionici sustava prije demokratskih promjena u javnosti su predstavljani kao visokokvalificirani profesionalci, dok su novi kadrovi, koji nisu imali doticaja s komunističkim strukturama, prikazivani kao neobrazovani primitivci kojima nije mjesto u sustavu. Unatoč svim negativnim kampanjama, bila je potrebna i fizička eliminacija pridošlica u sustav jer je stjecajem okolnosti u novoj državi ipak stvoren kakav-takav fond mladog kadra neovisnog o starom sustavu.

Skinuti do gola

I onda je došla 2000. i famozna trećesiječanjska vlast. Sve one kampanje koje su dotad bile prije svega medijski usmjerene sada su dobile mogućnost operacionalizacije i formalnog provođenja. U nezapamćenoj čistki sigurnosnog, vojnog, pravosudnog i administrativnog aparata pometeni su gotovo svi kadrovi koji su bili na istaknutim mjestima u sustavu. Zamijenili su ih “profesionalci” stasali pod okriljem jednopartijskog totalitarističkog sustava.









Najbolja ilustracija navedenih čistki je preuzimanje zgrade SIS-a (nekadašnje vojne obavještajne službe) od krim-policije. Agenti SIS-a skinuti su do gola u svojoj zgradi, a krim-policija ih je ispratila do vrata. Scena je to koja je zapečatila noviju hrvatsku povijest za dulje vrijeme. Agente obavještajne službe formirane u neovisnoj Hrvatskoj do gola su skinuli policijski inspektori stasali u jednopartijskom jugoslavenskom sustavu.









Za usporedbu, pri ujedinjavanju Savezne Republike Njemačke i Njemačke Demokratske Republike raspušten je kompletan sigurnosni sustav DDR-a. Također, vlastima Savezne Republike Njemačke nije padalo na pamet aktivirati sustav državnog tužiteljstva koji je do ujedinjenja postojao na području DDR-a. Podrazumijevalo se da su zaposlenici tužiteljstva na prostoru DDR-a dio represivnog aparata komunističke partije kao što je to bila i tajna policija Stasi. Pripadnici takvog sustava smatrani su neupotrebljivima u demokratskom sustavu u kojem je pravosuđe odvojeno od politike. Dio kadra starog tužiteljstva je i procesuiran. Pogotovo oni tužitelji koji su vodili političke procese u ime sustava. Velikoj većini zabranjen je i rad u državnoj administraciji, a tek rijetki, koji su mogli dokazati kako su se bavili pravom i pravdom, uglavnom na nižim razinama, ostali su dijelom sustava državnog tužiteljstva.

Dobro i zlo

S druge strane, u Hrvatskoj su nekadašnji komunistički tužitelji i suci perjanice sustava. Kada pogledate emisije u udarnim terminima na nacionalnim televizijskim frekvencijama, možete vidjeti dionike nekadašnjeg komunističkog tužiteljstva u ulogama uglednih komentatora i analitičara. Ti ljudi redoviti su sudionici svih važnijih javnih događaja u državi. Ukratko, vedre i oblače javnom scenom. Stoga se ne trebamo čuditi izjavi njemačkog suca Manfreda Daustera pri izricanju presude Perkoviću i Mustaču. On je tada izjavio kako Hrvatska ne razlikuje dobro i zlo. Prema njemu, politička pitanja u državi još rješavaju bivši komunistički funkcionari, u medijima je tumačenje prepušteno bivšim komunističkim propagandistima, a u državnim institucijama odluke donose kadrovi čije su percepcije lojalnosti formirane u zagrljaju Partije i Udbe.

Nažalost, njemački sudac je u nekoliko rečenica besprijekorno opisao stanje u današnjoj Hrvatskoj. Imao je priliku upoznati svu trulež sustava pri proučavanju lika i djela Perkovića i Mustača, nekadašnjih perjanica obavještajno-represivnog sustava Hrvatske i Jugoslavije. Današnji kandidat za glavnog državnog odvjetnika, Ivan Turudić, uputio je Manfredu Dausteru na suđenje Perkovića i Mustača zbog optužnice za ubojstvo hrvatskih emigranata. Turudić je tada odluku o izručenju potpisao uime zagrebačkog županijskog suda. Poražavajuća je već sama činjenica da je Savezna Republika Njemačka morala obaviti posao koji je trebao riješiti pravosudni sustav RH. No procjena njemačkih saveznih vlasti bila je kako institucije RH jednostavno nisu zrele za vođenje ovako složenih procesa. Štoviše, iz krugova bliskih njemačkom pravosuđu moglo se čuti kako je pravosudni sustav RH zarobljen čvrstim stiskom nekadašnjih obavještajnih struktura.

Stalna meta

Turudić je vjerojatno bio svjestan kako će nakon izručenja Perkovića i Mustača biti stalna meta medija koji su bliski strukturama proizišlima iz nekadašnjeg sustava. Taj potpis vjerojatno ga je i zaustavio na putu da postane predsjednik Vrhovnog suda. Popularnost u medijima sigurno mu nije donijelo ni poništavanje presude blaženom kardinalu Alojziju Stepincu. Upravo je Turudić vodio postupak poništavanja sramotne presude.

Ni ta njegova aktivnost nije dobro sjela dijelu medija koji su vodili i vode kampanju sotoniziranja blaženog Stepinca u dosluhu sa srbijanskim državnim medijima i obavještajnim sustavom. Na koncu, Ivan Turudić je i hrvatski branitelj. Ako postane državni odvjetnik, bit će to prvi put u četvrt stoljeća da jednu od četiri ključne funkcije u državi obnaša hrvatski branitelj.

Što Hrvatska može očekivati od mandata Ivana Turudića? On sasvim sigurno nije bezgrešan. Da bi opstao u sadašnjem sustavu koji je kompromitiran svim i svačim, morao je plivati u močvari. U tom kretanju kroz močvaru za njega se lijepilo blato svih vrsta. Međutim, za strukture koje već osamdeset godina vedre i oblače hrvatskim pravosuđem Turudić je kao kauboj koji će uletjeti u salun i napraviti nered. Uspije li za vrijeme svog mandata poremetiti strukturu općinskih i državnih odvjetnika koju su njegovi prethodnici brižno gradili, možda i ova država dobije novu priliku. Koliko će dugo opstati ovisi o njegovu umijeću plivanja kroz močvaru punu krokodila. Dosad je pokazao kako se i s najvećim krokodilima zna nositi na svoj način.