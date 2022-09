ŠTO NAS ČEKA AKO PUTIN BACI ATOMSKU BOMBU NA UKRAJINU? Američki predsjednik ima niz opcija, odbija dati jasan odgovor

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Posljednjih dana mediji uzbuđeno pišu o “prekretnici” rata nakon brzog vojnog napredovanja Ukrajine u sjeveroistočnoj regiji Harkov i onoga što Kijev veselo naziva svojom “deokupacijom” od strane Rusa koji su u bijegu. Manje utješna za zapadne demokracije je alternativna teorija: da se rat približava “trenutku najveće opasnosti”, piše Guardian.

Brige da bi očajni Vladimir Putin mogao pribjeći nuklearnom, kemijskom ili biološkom oružju ponovno su se pojavile u SAD-u i Europi, zajedno s argumentom, koji je artikulirao francuski Emmanuel Macron, da ruskog predsjednika, unatoč njegovim strašnim zločinima, ne treba “ponižavati ” – i dopustio izlaz.

Američki predsjednik Joe Biden je prošlog tjedna rekao da bi svaka Putinova uporaba oružja za masovno uništenje u Ukrajini – na primjer, eksplodiranjem taktičke nuklearne bojeve glave male snage – “promijenila lice rata”. Rusija bi postala “veći izopćenik u svijetu nego što je ikada bila”, rekao je.





Ipak, iako je upozorio da će američki odgovor biti “posljedičan”, Biden je odbio reći hoće li to uključivati ​​proporcionalnu vojnu akciju SAD-a ili NATO-a. Sadržaj njegovih primjedbi sugerirao je da on osobno nije pokrenuo nuklearno pitanje s ruskim čelnikom. Ova obnovljena tjeskoba oko oružja za masovno uništenje odražava zamku koju je Putin postavio zapadu kad je pokrenuo svoju invaziju. Stavljanjem ruskih nuklearnih snaga u stanje visoke pripravnosti, raspoređivanjem projektila sposobnih za nuklearno oružje bliže državama NATO-a i ciljanjem na Černobil, a potom i nuklearnu elektranu Zaporožje, on i njegovi sluge poput Dmitrija Medvedeva namjerno su pojačali strahove od Armagedona. Nadali su se oslabiti potporu Kijevu i odvratiti izravnu intervenciju NATO-a.

Scholz Ukrajincima ne da tenkove za pobjedu

Do sada je djelovalo. SAD i NATO ušli su u tu zamku od samog početka. Opskrbljujući Ukrajinu sve većim količinama oružja i materijala, Biden i njegovi saveznici nastavljaju ograničavati snagu, domet i kvalitetu takvog oružja kako bi osigurali da Putinova pozicija ne bude toliko oslabljena da se okrene ekstremnim mjerama.

Kao rezultat toga, NATO još uvijek ne osigurava tenkove, raketnu obranu i zračnu zaštitu ukrajinskim snagama koje su potrebne kako bi osigurale oslobođena područja i ostvarile svoju prednost. Njemačka i drugi slijede primjer Washingtona. Prošlog tjedna, kancelar Olaf Scholz ponovno je zatražio od Putina da se povuče s cjelokupnog ukrajinskog teritorija – dok je uskratio tenkove Leopard za koje Kijev kaže da su neophodni za postizanje tog cilja.

Putinova zamka ima i druge zloćudne aspekte, poglavito Kremljev ekonomski blitzkrieg na Europu. Putin zapravo koristi plin i naftu kako bi eksplodirali troškovi života u Europi. Političari EU-a koji su mislili da mogu urazumiti Putina upleteni su u sukob sličan ratu koji su nastojali izbjeći. Neki se kolebaju.

Čini se da Putinov prošlotjedni sastanak sa Xi Jinpingom nije prošao glatko, a kineski predsjednik ponovio je indijske kritike o štetnom globalnom utjecaju rata. Ali čini se da njihovo sveukupno partnerstvo “bez ograničenja” nije pogođeno. Njihov zajednički cilj je uništavanje poretka utemeljenog na pravilima Zapada koji je na snazi od svršetka Drugog svjetskog rata. U kontekstu svih tih događaja Ukrajina i Tajvan su samo prolog.

Otkrivanje masovnih grobnica u novooslobođenom Harkovu predstavlja još jednu nit Putinove strategije demotivacije. Njegova poruka zapadu: vaše “univerzalne vrijednosti” su besmislene u svijetu koji ja stvaram. Malo je toga što Putin neće učiniti kada osjeti da je potrebno pobijediti na bojnom polju. Prezrivim kršenjem ovlasti UN-a, Ženevskih konvencija i zakona o ljudskim pravima, on pogađa u samo srce zapadne samouvjerenosti.









Dakle, ne baš prekretnica, ali tjedan kada su i drugi mitovi eksplodirali. Srušen je defetistički argument da Ukrajina ne može prevladati i da zapadna vojna i ekonomska pomoć samo odgađa neizbježno. Ukrajina pobjeđuje, barem za sada.

Niti se više pretpostavlja da je Putinov stisak na vlasti nepokolebljiv. Čuje se sve više domaćih kritika, ne samo od njegovih proratnih, nacionalističkih pristaša. Njihov bijes trenutno je usmjeren na vrhovno vojno zapovjedništvo, ali svi znaju tko zapovijeda zapovjednicima.

Okončanje energetske ovisnosti o Rusiji

Sada nije vrijeme za popuštanje pritiska zbog straha od onoga što bi Putin mogao učiniti. Naprotiv, vrijeme je za akciju. Jer, ironično, upravo je Putin sada zarobljen. Ne smije izbjeći posljedice svojih postupaka.









Za Europu to znači proširenje preskromnih energetskih mjera koje je prošlog tjedna predložila predsjednica EU komisije Ursula van der Leyen – i okončanje energetske ovisnosti o Moskvi. To znači slanje više, boljeg teškog naoružanja u Kijev i udvostručenje napora da se Rusi informiraju o tome što se, uistinu, radi u njihovo ime.

To znači stvaranje međunarodnog kaznenog suda za Ukrajinu, poput onog za bivšu Jugoslaviju, i konfiskaciju zamrznute ruske suverene imovine za financiranje odštete, kompenzacije i ponovne izgradnje zemlje.

To ne znači da još nema puno izazova. Rusija još uvijek ima više tenkova i topništva i još uvijek kontrolira jednu petinu ukrajinskog teritorija. Mobilizira 137.000 dodatnih trupa po Putinovim naredbama i može nadmašiti svoje protivnike do proljeća. Nesretna kampanja neselektivnih represalija protiv civilnih ciljeva započela je nakon nedavnih neuspjeha.

“Malo je što (Putin) neće učiniti kad smatra da je potrebno pobijediti na bojnom polju”, upozorio je analitičar Daniel Davis, umirovljeni pukovnik američke vojske. Ali ovo nije argument za rezanje mu malo. Putinu treba pokazati da nema izlaza, već natrag. A ako, paničan i osvetoljubiv, Putin doista prijeti da će u Ukrajini koristiti taktičko nuklearno oružje, odgovor mora biti težak i jasan.

Biden ga mora osobno i službeno obavijestiti da bi svaki takav napad, razbijanje globalnog tabua o nuklearnoj agresiji i podcjenjivanje međunarodne sigurnosti, promatran kao ratni čin protiv SAD-a i NATO-a-sa svim strašnim, režimima koji su namijenili režimu posljedice koje bi mogle podrazumijevati.