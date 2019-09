ŠTO NAM DONOSI NOVA POREZNA REFORMA? Stiže i porez na – kavu

Ministarstvo financija u utorak je otvorilo javnu raspravu o devet zakonskih prijedloga iz četvrtog kruga porezne reforme.

Ministar procjenjuje da četvrti krug porezne reforme donosi porezno rasterećenje od 3,75 milijardi kuna. Ministarstvo financija danas je objavilo prijedloge izmjena devet zakona iz tog paketa, a svoje primjedbe i mišljenja na njih svi zainteresirani mogu dati do 16. listopada. Nakon toga zakonski će prijedlozi pred Vladu te će biti upućeni u redovnu saborsku proceduru, a na snagu bi trebali stupiti početkom 2020. godine.

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak predlaže se porezno rasteretiti rad mladih osoba i to umanjenjem obveze poreza na dohodak za sto posto za mlade do 25 godina života, a za 50 posto za one od 26 do 30 godine života. Prema prijedlogu, mladi do 30 godine života bi za oporeziv dohodak od nesamostalnog rada do iznosa od 360.000 kuna godišnje čime bi se povećale neto plaće mladih, Ministarstvo financija procjenjuje da će to porezno rasterećenje rada mladih smanjiti prihode proračuna lokalnih jedinica za 800 milijuna kuna. Izmjene bi također omogućile da poslodavci svojim zaposlenicima neoporezivo podmiruju troškove dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja.

Osim smanjenja opće stope PDV-a s 25 na 24 posto s početkom iduće godine, nove izmjene donose i sniženu stopu PDV-a od 13 posto za pripremanje i usluživanje jela u ugostiteljskim objektima. Procjenjuje, pak, da će sniženje stope PDV-a za ugostiteljstvo utjecati na smanjenje prihoda državnog proračuna za oko 900 milijuna kuna godišnje.

Izmjenama se i prag za mogućnost plaćanja poreza na dobit prema novčanom načelu podiže s 3 na 7,5 milijuna kuna, kako bi se obveznicima poreza na dobit (fizičkim ili pravnim osobama) dala veća mogućnost izbora načina utvrđivanja porezne osnovice. S obzirom da će od 2020. godine veći broj poreznih obveznika koristiti poreznu stopu od 12 posto a ne od 18 posto, u Ministarstvu očekuju da će prihodi s osnove poreza na dobit biti manji za 200 milijuna kuna.





Također, izmjenama u sustavu posebnih poreza na kavu i bezalkoholna pića uvelo bi se oporezivanje bezalkoholnih pića prema udjelu šećera, kao i dodatno oporezivanje energetskih napitaka.