ŠTO MU JE PORUČILA UHIĆENA PROČELNICA? ‘Što hoćete, politika vas je dovela, politika vas i miče’, otkriva smijenjeni ravnatelj Srebrnjaka

Autor: M.P.

Među privedenim osobama je i Ana Stavljenić Rukavina, bivša bliska suradnica Milana Bandića. Neslužbeno doznajemo da se nju sumnjiči da je kao predsjednica Upravnog vijeća Dječje bolnice Srebrnjak zajedno s Bandićevom pročelnicom Andreom Šulentić zloupotrijebila položaj pri izboru novog ravnatelja bolnice, a nakon smjene Bore Nogala, piše Jutarnji list.

Smijenjeni ravnatelj dr. Nogalo komentirao je neslužbene vijesti o uhićenju Stavljenić Rukavine.

“Uvijek sam čekao da se konačno počne raspletati priča oko kriminala u Srebrnjaku, očekivao sam da će me razveseliti, no nit sam veseo, nit likujem, osjećam se prazno, puno je etičkih principa uništeno. Drago mi je da se uništio mit da elita moćnika može raditi što hoće. Srebrnjak je trebala biti najmodernija bolnica, projekt još nije spašen. Drago mi je da u ovoj državi nije mjesto ženi od 83 godina da to radi, ljudi odlaze zbog takvih ljudi, to je njihova prčija”, rekao je Nogalo.

Anu Stavljenić Rukavinu se sumnjiči za namještanje izbora ravnatelja, Nogalo je dobio presudu da je nezakonito smijenjen s tog mjesta.

“Moja su očekivanja da se konačno počnu cijeniti kompetencija, očekujem i drugostupanjsku presudu, cijela javnost zna da se tu dogodio moralni, ljudski i znanstveni kriminal. Moj status u bolnici je da sam 8 mjeseci suspendiran, izbacili su me iz sobe, uzeli su mi računalo, to je tužna priča, ja sam sretan i zadovoljan što sam sudjelovao u borbi za projekt, drago mi je da je proradila pravna država, možda je ovo prijelomni trenutak. Da se ta cijela ekipa stavi gdje im je mjesto. Mogu biti sretan i zadovoljan da mi djeca i unuci imaju neku šansu u ovoj državi”, rekao je Nogalo i dodao da su ga policija i Uskok obilato kontaktirali tijekom godine dana.

“Oduševilo me da je Uskok jako kvalitetno radio, drago mi je da smo u ovoj fazi. Šulentićka mi je rekla ‘Što hoćete, politika vas je dovela, politika vas i miče”, prisjetio se za N1 riječi uhićene pročelnice Andree Šulentić. Otkrio je da saznaje kako se provode izvidi u bolnici Srebrnjak te da je Uskok bio u bolnici i češljao dokumentaciju.