ŠTO KAŽE MILANOVIĆEV ‘OMILJENI’ ANALITIČAR? ‘Predsjednik i Plenković su se odlučili potući’ Čeka se odgovor prozvanih!

Autor: M.P.

Politički analitičar Žarko Puhovski rekao je da su male šanse da se predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković dogovore oko izbora predsjednika Vrhovnog suda.

“Oni su se odlučili potući, sad to rade malo tiše i pristojnije, ali napetost je i dalje jako velika”, ocjenjuje Puhovski.

Dodaje da je problem što sustav ne funkcionira, a Mrčela će si moći produžiti mandat, za što nije kriv.

“Da ne govorim o tome da gospodin Mrčela ima jedno desetak strašno važnih domaćih i stranih funkcija, tko zna kako će se to obavljati. Čovjek sam sebi drži mandat i to bezgranično. To je nešto zbilja neobično i našli smo se u petlji jer su zakoni loše pisani i zato što se nije mislilo na to da će se ova dvojica pohvatati na tako dugi rok”, rekao je Puhovski u Dnevniku N1.

Smatra, kod njih kao da je na djelu neka vrsta obiteljske nervoze, a uvjeren je da se s dva telefonska razgovora moglo dogovoriti da Zlata Đurđević bude prihvaćena.