ŠTO KADA SE PERNAR VRATI IZ ZAMBIJE? Zatvor ili odlazak u parlament: ‘Definitivno je dobio kartu za povratak u javnost’

Autor: Eduard Petranović

Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar nekada je plijenio pažnju javnosti svojim nastupima i žestokim istupima u Saboru, političkim aktivizmom i javnim sukobljavanjem s brojnim političarima, moćnicima, poduzetnicima te osebujnim stilom i nastupom. Interes srednjostrujaških medija zadobio je u vrijeme deložacija ovršenih građana iz čega je iznikla stranka Živi zid koja je u jednom trenutku postala treća, skoro druga stranka u državi.

U javnosti se pak prvi puta pojavio kad se kao golobradi mladić vezao lisicama u aktivističkom performansu u vrijeme vladavine HDZ-a i Jadranke Kosor. A gdje je danas nekadašnji miljenik školaraca, fan tinejdžerica i pokretač nekada najjače antisistemske stranke u državi?

Dok je njegov nekadašnji prvi kolega Ivan Vilibor Sinčić odselio u Europski parlament, Pernar se 2021. godine preselio na Obod. “Na Obod sam se preselio, to je istina i živjet ću ovdje dok sam živ”, rekao je Pernar za Dubrovački dnevnik. Komentirao je i mogućnost zaposlenja u Domu zdravlja Dubrovnik, gdje bi radio kao medicinski tehničar. “Što se tiče posla u Domu zdravlja, razgovarao sam tamo s nekim tko je bio zadužen za to i nisam osjetio neki entuzijazam za tim da me zaposle. Imao sam osjećaj da im je svejedno hoće li zaposliti mene ili nekog drugog. Za takvog poslodavca ne želim raditi”, rekao je tada.





Uvijek u žiži problema

Početkom 2022. godine je opet zainteresirao javnost objavama s broda gdje je plovio u društvu jedne starije dame. Na jedrilici je provodio vrijeme uz kapetanicu Lexi. Ta je gospođa inače blogerica preko čije se objave zapravo i saznalo da je Pernar s njom na brodu. Ipak, njihova je plovidba neslavno završila te je bivši saborski zastupnik bio izbačen s plovila. Kako je u svojem blogu opisala kapetanica Lexi, Ivan je svojim “rasističkim i homofobnim stavovima i komentarima prevršio svaku mjeru” pa je i navodno tolerantnoj Kanađanki prekipjelo te ga je odlučila iskrcati s jedrilice čim joj se za to pruži prilika.

Zatim, vrlo brzo nakon izbijanja rata u Ukrajini, Pernar je na društvenim mrežama objavio da vježba na jahti u marini Betina na otoku Murteru, gdje upućeni tvrde da je došao na brodu kojeg održava i čisti. Upravo je ta jahta bila jedna od onih za koje se pisalo kako su pod udarom sankcija ruskim oligarsima te je na koncu netragom nestala i podigla pravu buru.

Inače, Pernar se nakon odlaska iz politike nekoliko puta pojavljivao u lokalnim medijima pa je tako prošle godine gostovao na jednoj zagrebačkoj televiziji gdje je komentirao komunikaciju političara i cenzuru na društvenim mrežama kao jedan od prvih političara kojima je uklonjen Facebook profil. Tada je emisiju o komunikaciji i društvenim mrežama započeo u svojem stilu, pričom o zubnim plombama i kako narodu ugrađuju loše zubne implantate.

Ove je godine zaprepastio javnost kad je u Podcast Inkubatoru opisao da je prijavio Hrvate koji su namjeravali posvojiti djecu iz Konga, a nakon čega su oni po drugi puta uhićeni iako su imali 48 sati da napuste Zambiju. Nema dokaza da su uhićeni zbog Pernarove prijave, no portal Telegram.hr objavio je da su uhićeni nakon anonimne prijave koja je stigla iz Hrvatske.

Ubrzo su neke stvari, istini za volju i Pernaru zahvaljujući, postale jasnije pa je tako otkriveno da nisu uhićeni zbog Pernarove prijave, nego zato što su iz stigli dokumenti iz DR Konga koji potvrđuju da je iz te zemlje zabranjeno posvajanje djece. Pernar nimalo ne skriva svoj stav oko uhićenih hrvatskih državljana u Zambiji te je na Facebooku redao post za postom pozivajući ljude da šalju prijave zambijskoj policiji te prozivajući Ivanu Kekin i Sandru Benčić iz zeleno-lijeve koalicije zbog navodne zaštite istih.

Ne da se zastrašiti

Sada je najaktivniji na platformi Telegram gdje redovito izvještava fanove i zainteresirane o suđenju u Zambiji koje prati s prve crte. U objavi u četvrtak ujutro, objavio je da mu žele suditi kad stigne u Hrvatsku.









“Bijes onih koji u javnom prostoru brane optužene za trgovinu djecom u Zambiji je sve veći. U početku su me ignorirali, potom su me ismijavali, nakon toga su me počeli napadati za sve i svašta, čak su i nekakve homo i trans udruge digle kaznene prijave protiv mene zbog transfobije. Međutim, u posljednje vrijeme krenuli su i s prijetnjama u stilu da se pazim kad se vratim u Hrvatsku, da me čeka kazna zbog onoga što radim, da me treba maknuti i slično.

Takvima bi se htio posebno obratiti, prije svega, nikakve prijetnje i zastrašivanje me ne mogu pokolebati niti spriječiti moje svjedočenje. Drugo ne manje važno, zastrašivanje svjedoka ili prijetnje upućene njemu su kazneno djelo. Treće, motivi ljudi koji brane optuženike po mom sudu nisu humanitarne naravi. Članovi obitelji ih brane jer su u srodstvu s njima, da nisu, sumnjam da bi javno nastupali u medijima i govorili da nisu krivi.

Tomašević, Benčićka, Kekinica i slični ih brane jer se na optuženičkoj klupi nalazi njihov stranački kolega. Ako se oni osude za trgovinu djecom, to će biti jako nezgodno za Možemo, a s druge strane i Mile Kekin bi mogao ostat bez gitariste na koju godinu. Mediji ih brane jer ideološki podržavaju političku opciju kojoj pripada optuženi i jer su mu davali nagrade za LGBT osobu godine i zato u nedostatku pravnih argumenata svako dovođenje u pitanje postupaka optuženih nazivaju homo/transfobijom i rasizmom”, napisao je između ostalog.









Valja podsjetiti, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić predala je kaznenu prijavu protiv Pernara zbog toga što je navodno zambijskim vlastima otkrio da je jedan od “posvojitelja” transrodan. Osim toga, po Pernarovom odsustvu stigla je i optužnica DORH-a u kojoj, između ostalog stoji i da ga se isključi s interneta na dvije godine zbog navodnog poticanja na mržnju. Također traže i kaznu zatvora u trajanju od jedne godine uvjetno, ako u roku od četiri godine ne ponovi kazneno djelo.

Pravnik Filip Galić je za naš portal odgovorio na pitanje može li i hoće li Ivan Pernar biti priveden kad uđe u Hrvatsku. “Nemoguće je tvrditi bilo što jer u ovome trenutku nemamo uvid u procedure koje su, ako su, u tijeku. Policija ima ovlasti radi izvida kaznenih djela pozvati nekog na obavijesni razgovor i ne bi me iznenadilo da do toga dođe, a i da dođe do uhićenja (no pod kojim osnovama, nemoguće je predvidjeti sad). Napominjem da bilo kakve policijske radnje ne znače nužno i da se ostvarilo biće kaznenog djela i da će predmetna radnja policije završiti kaznenim postupkom”, rekao je.

Ono što mnoge zanima jest vraća li se Pernar u politiku u narednom razdoblju izbornih ciklusa

Kako saznajemo iz izvora koji su nekada s Pernarom žarili alternativnom političkom scenom, postoji mogućnost povratka u političku arenu ovog osebujnog političara i aktivista.

“Prošao je svašta u životu, a nema ni 40 godina! Pričao sam nedavno s njim, mi ga šesto ‘brecnemo’ da se aktivira na izborima. Pa šta bi falilo da ode u Europski parlament i pokaže im tko je gazda“, rekao nam je izvor blizak Pernaru i dodao da bi ga ipak opet volio vidjeti u Hrvatskome saboru.

Također, analitičari koji pokušavaju dokučiti i prokužiti fenomen zvan Ivan Pernar, smatraju kako dramu oko uhićenih Hrvata u Zambiji i svojeg velikog aktivizma oko tog slučaja želi iskoristiti za povratak u politički ring…

Može li eventualna presuda uhićenima u Zambiji, a i dosadašnja aktivnost Pernara po tom pitanju, omogućiti ovom nekada vrlo popularnom antisistemskom političaru političko uskrsnuće upitali smo političkog komentatora i analitičara Karla Juraka.

“Mislim da mu je ovo definitivno karta za povratak u javnost. Ako će presuda u Zambiji biti onakva kakvoj se on nada, to će zasigurno pokušati iskoristiti za povratak na političku kartu. Ima li on dovoljno moći za to, nisam baš siguran”, rekao je Jurak.

Analitičar smatra da će Pernar pokušati postati politički relevantan uz neku od postojećih platformi.

“Bilo je tu tih stranaka, Živi zid, stranka Ivana Pernara, Ključ Hrvatske… Ne znam više je li on službeno član neke stranke, ali zasigurno će neku platformu pokušati iskoristiti za povratak. Sve oko suđenja u Zambiji zasigurno će mu pomoći u tom naumu. No, ne znam je li taj slučaj dovoljan za Pernarov politički uspjeh pa će tu vidljivost vjerojatno iskoristiti da bi otvorio neke druge teme u javnosti”. zaključio je Karlo Jurak.

Podsjećamo, suđenje za osmero hrvatskih državljana u Zambiji zbog sumnje u trgovinu djecom iz Konga nastavlja se u ponedjeljak. Pernar je službeno postao svjedokom na sudu.